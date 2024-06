Un recorrido a pie (y en bote) por los restaurantes únicos de Austin

Austin es conocido por su comida, y por una buena razón: no solo puede encontrar algunas de las mejores barbacoas y comida Tex-Mex del país, sino que también puede disfrutar de restaurantes innovadores, bares de buceo extravagantes y todo lo demás. Para ayudarlo a conocer la amplia, siempre cambiante y siempre emocionante escena gastronómica de Austin, hemos creado un itinerario a pie por el centro y el este de Austin que le dará una idea de todo lo que la ciudad tiene para ofrecer. Para obtener puntos extra, súbete a un barco y visita el mejor restaurante junto al lago de la ciudad.

Accede al salón secreto a través de una estantería oculta en el vestíbulo del albergue. CORTESÍA DEL SALÓN DE BOMBEROS

La estación de bomberos más antigua de la ciudad alberga un albergue elegante y moderno que esconde uno de los bares más cool de la ciudad. Se podría llamar bar clandestino, aunque el ambiente interior es decididamente relajado y acogedor. Acercarse sigilosamente a este bar puede hacerte sentir misterioso, pero nadie te mirará con sus gafas por pedir una margarita. Su menú celebra cócteles clásicos como Paper Plane y Martinez, pero también tienen una impresionante variedad de cervezas locales y opciones sin alcohol bien pensadas como el cordial de azafrán, una mezcla vibrante de azafrán, limón y jengibre.

Coma una hamburguesa mientras escucha los ritmos de la máquina de discos. CORTESÍA DE FITFOODIESONWHEELS

Hay solo seis minutos a pie desde la estación de bomberos hasta el casino, así que cuando hayas terminado de tomar subrepticiamente tu Mai Tai detrás de una estantería, podrás pasear por la calle para disfrutar de una de las máquinas de discos más famosas de la ciudad mientras saboreas un hamburguesa. Casino El Camino, el raro y auténtico bar de barrio en el tramo de Sixth Street conocido por sus recorridos por bares, es un verdadero clásico, con mesas de billar, una selección de hamburguesas de calidad y muchos asientos en un patio tipo oasis. Las bebidas tienen buen precio, lo que significa que tendrás más dinero para poner tus canciones punk favoritas.

Un pollo frito crujiente y sidra local en Spicy Boys. CORTESÍA DE CHICOS PICANTES

El centro de Austin alberga una de las cuatro ubicaciones de Spicy Boys, una creciente flota de camiones de comida que ofrecen versiones asiáticas de pollo frito extra crujiente. Comience con su sándwich de pollo frito y elija entre el OG (con salsa de papaya y albahaca tailandesa), el Hot Gai (con aceite de chile, queso y mayonesa Massaman) o el Tingly (con adormecedores granos de pimienta de Sichuan). Spicy Boys también cuida bien a los vegetarianos, con muchas opciones sin pollo, como sándwiches de tempeh frito (hechos con tempeh local) y nuggets de coliflor. Asegúrese de pedir pepinillos extra, una guarnición de tots y cualquier cerveza local que tengan para ofrecer.

Lo mejor de la salchicha en Scholz Garten. CORTESÍA DEL JARDÍN SCHOLZ

Camine por los terrenos del Capitolio de Texas hacia el noreste hasta Scholz Garten, una institución de Austin conocida por su cerveza y schnitzel. También es el restaurante más antiguo de Texas, fundado en 1866 por el veterano de la guerra civil e inmigrante alemán August Scholz. Desde entonces, ha servido de manera confiable pretzels bávaros, salchichas y un sinfín de pintas de cerveza tanto a la población de inmigrantes alemanes como a los fanáticos del fútbol de UT Austin; es un lugar popular el día del partido.

El famoso pollo Jerk de Canje. CORTESÍA DE CANJE

En el extremo occidental del este de Austin, a una milla a pie al este del Casino El Camino, se encuentra Canje, la carta de amor del chef Tavel Bristol-Joseph a la comida caribeña. Si bien el restaurante celebra la comida de la región, lleva el nombre del faisán Canje, el ave nacional de Guyana, donde creció Bristol-Joseph, y la comida guyanesa ocupa un lugar especial en el menú. Entre plantas de palmeras y paredes coloridas, puedes cenar jabalí, ceviche de naranja agria y un pollo picante que nunca falla.

Abierto para el desayuno, incluso por la noche. BIBLIOTECA LBJ A TRAVÉS DE FLICKR

Uno de los restaurantes con más historia en el East Side de Austin es Cisco's, un lugar para desayunar abierto todo el día desde 1943. La historia cuenta que este era el lugar de reunión diario del presidente Lyndon B. Johnson. Y una vez que pruebes su Tex-Mex, verás como alguien podría venir aquí todos los días. Se dice que el fundador Rudy Cisco es el hombre que hizo famosos los huevos rancheros; Sea cierto o no, los huevos son algunos de los mejores de la ciudad. El restaurante también es conocido por sus migas y sus esponjosas galletas estilo diner, que puedes acompañar con una margarita si te apetece desayunar para cenar.

El almuerzo ideal en la Barbacoa. HILARY BODIFORD

A una corta caminata hacia el sureste desde Cisco's se encuentra la Barbecue, donde podrá disfrutar de un hot dog casero con pechuga y acompañarlo con una botella de champán seleccionada por expertos. En un pueblo conocido por sus carnes ahumadas, la Barbacoa destaca por su calidad primero, y su variedad de opciones segundo. Si bien, sí, puedes conseguir una pechuga y costillas increíbles aquí, también puedes elegir entre una amplia selección de encurtidos caseros (desde kimchi de pepino hasta jalapeños encurtidos), un menú de sándwiches tremendamente inventivo (con giros de perros de Chicago y cafés descuidados) , una extensa lista de cócteles y casi una docena de opciones de champán.

Vale la pena esperar por estos tacos. CORTESÍA DE JUAN EN UN MILLÓN

Otro incondicional del este de Austin, a solo una cuadra de la Barbecue, es el descaradamente llamado Juan in a Million. Si bien es probable que veas una fila serpenteando por la puerta mientras caminas, especialmente si estás allí una mañana de fin de semana, no te preocupes: la fila se mueve rápido y la comida vale la pena. Abierto todos los días de 7 a.m. a 3 p.m., Juan in a Million es querido por sus tacos de desayuno, el más famoso de los cuales se llama Don Juan, un taco de gran tamaño relleno de huevo, queso, papa y tocino.

Un plato de mariscos perfectamente exagerado en Este. CÉDRICO ÁNGELES

Este se ha convertido en una especie de lugar de moda en el este de Austin desde su apertura en octubre de 2022, y por una buena razón. El restaurante tiene su propio jardín, por el que los comensales pueden pasear e incluso sentarse mientras esperan una mesa. El jardín tiene vegetales, claro, pero también tiene colmenas y casitas para pájaros, para apoyar el ecosistema local y polinizar los cultivos. En el interior, el menú es mexicano costero, y esas verduras y hierbas recién cosechadas pueden aparecer en un plato de mejillones al vapor o pulpo a la parrilla, o como guarnición de una paloma burbujeante teñida de jerez.

Pruebe un bocado en Ski Shores, donde siempre es fin de semana. HOSPITALIDAD MML

Si bien es posible que no puedas caminar Para llegar a este restaurante, puedes caminar directamente hacia un bote que te llevará allí. Ski Shores es un restaurante y bar junto al lago Austin que podría ser el mejor lugar para publicar en un día de verano. En el patio con césped artificial, puede disfrutar de pepinillos fritos y rollos de langosta en mesas de picnic a la sombra de una sombrilla, mientras observa a los esquiadores acuáticos deslizarse por el agua. El restaurante abrió sus puertas en 1954 y recientemente se renovó en 2022 para darle a su interior un nuevo estilo de casa de lago de los años 70. La lista de cócteles por sí sola te hará sonreír: el “Arm Floaties” es un cóctel de vodka aligerado con sandía y lima, mientras que el “Soggy Dollar” es un juego de analgésicos tradicionales. Si conduce (el barco) a casa, disfrute de un “Navegante designado”, que es un aperitivo burbujeante sin alcohol.