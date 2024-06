Detrás de escena en los James Beard Media Awards

ESTE ARTÍCULO ES ADAPTADO DE LA EDICIÓN DEL 15 DE JUNIO DE 2024 DEL BOLETÍN DE COSAS FAVORITAS DE GASTRO OBSCURA. PUEDE REGISTRATE AQUÍ.

El Hot Cheeto gigante era fascinante.

Parecía una especie de constelación de coral fractal fantástica que se alzaba sobre los platos de los deslizadores Wagyu. Luego, uno de los miembros del personal cortó una extremidad tubular, la metió en una bolsa de aluminio y la sacudió vigorosamente. Resultó que la bolsa estaba llena de queso en polvo deshidratado. Y sabía cerca del verdadero ideal de la comida chatarra, casi lo suficientemente bueno como para justificar la tormenta de polvo de falso Cheeto que se posó en los trajes de la alfombra roja de todos.

Estaba en Esmé, el restaurante de Chicago con estrella Michelin que organizó la fiesta posterior de la edición de este año. Jaime Barba Premios de Medios. Como primerizo en la noche más grande y elegante de los medios gastronómicos, asumí que pasara lo que pasara, al menos los bocadillos serían buenos.

Estaba emocionalmente preparado para lo lindo (mini hot dogs al estilo de Chicago), lo extravagante (latas de caviar Osetra que valen más que mi alquiler, repartidas por el golpe) e incluso lo experimental (gofres de pato, bañados en nitrógeno líquido). Pero fue el genio trastornado de ese refrigerio escultórico tan vulgar como intelectual lo que me dio un momento real: “Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas”.

Los cócteles fluían en la fiesta posterior a la entrega de premios. Jeff Schear/Getty Images

Aquí está la cuestión: en mi experiencia, el mundo detrás de escena de los medios tiende a ser mucho menos glamoroso de lo que podría parecer desde afuera. Por mucho que disfruto con nostalgia leyendo relatos de los “buenos viejos tiempos” cuando Condé Nast y Time Inc. tenían presupuestos de vestuario y Hombres Locos-Esque carritos de bar, llegué a la mayoría de edad en un panorama posterior a la crisis financiera. La alfombra de la oficina de mi primer trabajo de periodismo estaba unida con cinta adhesiva.

Pero por una noche, la industria se viste de gala: nadie mejor que Abi Balingit, autora de Mayumu: postres filipino-americanos remezclados, cuyo casco de pulpo gigante sólo podría describirse como icónico. Los tacones son altos, los lazos atados y había mucho champán por ahí.

Todo ese brillo es ciertamente una fina apariencia. Michael Schulman describió una vez los Oscar como “un centro comercial, detrás de una cortina dorada”, una imagen que resuena aquí. A diferencia del Jaime Barba Los premios Restaurant and Chef Awards, que se llevan a cabo en la Lyric Opera de Chicago, y los premios Media, que se celebran antes de la fiesta en Esmé, se llevan a cabo en el auditorio de una universidad.

Aún así, incluso sentado en una silla plegable con una bolsa de palomitas de maíz con sabor a Grey Poupon, era imposible no quedar deslumbrado. Desde Ruth Reichl hasta Toni Tipton-Martin (cuya fenomenal Juke Joints, clubes de jazz y jugos: un libro de recetas de cócteles fue nominado al premio del libro en la categoría Bebidas con Recetas) circulaban muchas personas cuyo trabajo admiro desde hace años. Y sé que te dicen que no conozcas a tus héroes, pero es genial cuando lo haces y descubres que son corteses y amables.

Hubo una serie de discursos de aceptación de premios que me hicieron llorar. Randy Lau, presentador de Hecho con Laullevó a sus padres (quienes coprotagonistas en su canal de YouTube) al escenario con él.

La presentadora Michelle Miller abrazó a Sohla El-Waylly justo después de ganar. Jeff Schear/Getty Images

Sohla El-Waylly habló de que a veces se preguntaba si merecía estar en estos espacios (la multitud respondió con un rotundo “¡Sí!”) y KJ Kearney, de @BlackFoodFridays, culminó su discurso de aceptación con un agradecimiento a todos. de sus enemigos.

Hubo bastantes nominados y ganadores por primera vez. Uno comentó que como nunca habían sido particularmente buenos en los deportes, no estaban acostumbrados a andar por ahí con una medalla física (pesan más de lo que parece). Aplaudí en voz alta a los autores de libros bellamente escritos que ya estaban en mis estanterías: a Clarissa Wei. Hecho en TaiwánNatasha Pickowicz Más que pastely Yewande Komolafe Mis lagos cotidianos.

Asistí porque mi artículo “Salvar a los cerdos de la isla Ossabaw” había recibido una nominación. También fue mi primera nominación para un Jaime Barba premio (y gastroobscuraEs el segundo de la historia). Es más, era para una historia que pensé que era demasiado profunda para la entrega de premios más elegante del periodismo gastronómico.

“Salvar a los cerdos de la isla de Ossabaw” es el tipo de artículo que realmente me encanta escribir: una mirada en profundidad a una historia complicada y real que, de otro modo, tal vez no vería la luz.

La autora Diana Hubbell estuvo en la alfombra roja después de la ceremonia. Cortesía de Clarissa Wei

Significó mucho que esta publicación creyera lo suficiente en esta historia como para dedicarle tiempo y recursos económicos. Y aunque al entrar en la ceremonia me dije que no me importaba si ganaba, cuando los presentadores de la categoría de Reportajes destacados me llamaron por mi nombre y me pidieron que subiera al escenario, estuve a punto de perder el control.

No es rápido ni barato producir este tipo de periodismo. Para llegar a la isla Ossabaw, tuve que solicitar un permiso especial de un día, contratar un guía con un bote y luego recorrer pantanos infestados de caimanes. Rastrear todas mis fuentes (una de las cuales ya no usa el correo electrónico ni ninguna forma de comunicación electrónica debido a su artritis) y reunirlo todo tomó meses, así como el trabajo de varios editores.

Parte de por qué me encanta trabajar en gastroobscura Tanto es así que somos una publicación comprometida con contar cuidadosamente historias que no necesariamente son modernas o actuales. Si necesita otros ejemplos, consulte el artículo de Mayukh Sen sobre la madrina del tofu americano o el de Sam Lin-Sommer sobre Joyce Chen.

Ya han pasado algunos días y aunque mi medalla está actualmente guardada en un cajón con postales antiguas, la adrenalina no ha desaparecido por completo. Por muy maravilloso que fuera flotar en este brillante sueño febril durante una noche, salí de Chicago emocionado por volver a mi computadora portátil. Más que nada, me siento muy afortunada de poder contar historias interesantes sobre comida con la gente de gastroobscura. Estoy deseando que llegue el próximo.

