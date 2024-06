Por qué una noche en el bosque puede asustar incluso a los campistas más experimentados

Para muchos, el sonido ambiental del bosque (pájaros cantando, arroyos gorgoteando y hojas susurrando en los árboles) es uno de los principales atractivos de pasar un fin de semana acampando. La sinfonía natural del suelo del bosque no es sólo una deliciosa combinación de sonidos; Se ha relacionado científicamente con una mejor concentración y relajación. A menudo reproducido en máquinas de ruido blanco, el zumbido de la naturaleza de bajo decibelio puede calmar la mente humana mejor que el ruido artificial, lo que demuestra aún más el vínculo entre la calma, el bienestar y el mundo natural.

Es decir, hasta que se ponga el sol.

“Ha habido ocasiones en las que he estado acampando solo durante la noche y al anochecer, cuando las cosas empiezan a ponerse un poco tranquilas, he empezado a ponerme un poco nervioso”, dice Eric Larsen, un explorador polar, al aire libre. educador y autodenominado “campista profesional” que estima que ha pasado años de su vida durmiendo al aire libre. Larsen fue atacado por alces y por la noche hizo que osos polares metieran sus narices en su tienda. Si el mero ruido nocturno todavía le inquieta un poco, tiene que haber una razón biológica por la que los sonidos que son agradables durante el día pueden hacer que su corazón salte un latido por la noche.

Según la psicóloga Sésha Zinn, es más que un simple miedo a lo desconocido: es que tu cerebro funciona de una manera diferente después del anochecer. “Nuestra visión consume mucha actividad cerebral, por lo que cuando se inhibe, nuestro cerebro puede dedicar más recursos a nuestros otros sentidos”, dice Zinn, cuya investigación se centra en el comportamiento humano y el trauma. Esta es la misma razón por la que la gente cierra los ojos para oler las flores, afirma, ya que otros sentidos pueden funcionar mejor cuando no compiten con la visión.

Debido a que nuestra especie está orientada visualmente (la mayor parte de nuestra información sensorial viene a través de nuestros ojos), no usar nuestro sentido más fuerte en la oscuridad hace que nuestro cerebro libere hormonas del estrés. Zinn dice que esas hormonas fomentan un comportamiento destinado a mantenernos seguros, lo que incluye interpretar sonidos inocuos como posibles amenazas. “Cualquier sonido en estas condiciones se interpretará como potencialmente peligroso”, dice Zinn, “mientras que a la luz del día, no reconoceríamos muchos de estos sonidos como una preocupación”.

Debido a que muchos depredadores cazan de noche, los humanos evolucionaron para estar particularmente atentos en ambientes con poca luz. Área recreativa nacional de las montañas de Santa Mónica/Dominio público

Hay otra razón por la que los humanos le temen más a lo desconocido durante la noche. Es un artefacto evolutivo de nuestro pasado profundo, cuando nuestros antepasados ​​no estaban tan arriba en la cadena alimentaria. Muchos depredadores son más activos bajo el manto de la oscuridad y las presas potenciales deben tener cuidado.

“En la práctica, muchos animales son más nocturnos, por lo que, desde un punto de vista biológico, el miedo puede ayudar”, dice Larsen. “Te permite saber que existe un mayor potencial de peligro”.

Nuestra reacción hipervigilante al estar en el bosque por la noche es tan antigua que ni siquiera un campista profesional como Larsen puede escapar de ella.

“Gran parte del comportamiento humano está profundamente arraigado en nuestro ADN”, dice Zinn. “No importa cuánto tiempo pase alguien al aire libre, su respuesta de sobresalto siempre se activará y estará en alerta máxima. Es una cuestión de supervivencia, nuestro instinto humano más básico”.

Los humanos también destacan por distinguir sonidos individuales, incluso si ocurren simultáneamente. Con otros sentidos, como el olfato y el gusto, percibimos un estímulo combinado: hueles un plato de chile, no cada ingrediente. Entonces, incluso si el paisaje sonoro general del bosque es agradable, nuestro cerebro seguirá aislando sonidos distintos ocasionales que pueden no serlo. No hay forma de evitar centrarnos en los sonidos potencialmente amenazadores, incluso si son sólo una pequeña parte de la sinfonía del bosque.

Hay una característica distintiva del siglo XXI en sentirse tan inquieto.

El elevado estado de conciencia que sentimos en el bosque por la noche puede ser un defecto biológico para nuestra especie, pero también hay una característica distintiva del siglo XXI en sentirse tan inquieto. Los seres humanos de hoy en día se han apegado rápidamente a las dosis de dopamina que brindan nuestros teléfonos, dice Zinn. También hemos llegado a depender del fácil acceso a la tecnología para tener una sensación de control y seguridad. Y pasamos la mayor parte del día, incluso cuando estamos en los senderos, ocupados de alguna manera. Eso cambia cuando nos acomodamos para pasar la noche.

“Cuando estás menos comprometido, tienes un poco más de imaginación disponible”, dice Larsen. “Cuando estás acostado en una tienda de campaña por la noche, no sientes tus pasos, ni tu mochila moviéndose, ni un campamento que montar ni una tarea entre manos. Así tienes tiempo para concentrarte en los otros sentidos”.

La falta de acceso a la tecnología en el bosque nocturno puede generar una dosis doble de hormonas del estrés. La pérdida de visión diurna no solo desencadena un estado de supervivencia primario, sino que no tener señal en su teléfono inteligente (ese apoyo tanto para la seguridad como para la distracción en la vida moderna) puede amplificar aún más el estrés y la ansiedad.

“[Being] desconectarnos de nuestra tecnología puede parecer una pérdida de seguridad y control para nuestro cerebro, aunque sabemos que experimentar la naturaleza sin distracciones puede ser maravilloso para nuestro bienestar mental y emocional”, dice Zinn.

Para reducir la inquietud, puede preferir acampar en la naturaleza, acampar en grupo y ser un campista informado y responsable. Oficina de Gestión de Tierras de Oregón y Washington, Dominio Público

No hay forma de escapar de nuestra respuesta evolutiva al bosque por la noche o, para la mayoría de nosotros, de nuestra adicción a los teléfonos inteligentes. Pero hay maneras de afrontarlo y disfrutar del aire libre. Larsen, que dirige programas para presentar a nuevos aventureros excursiones de varios días al aire libre, enfatiza dos estrategias para frenar el funcionamiento de su cerebro: ser un campista educado y estar con un grupo.

Comience aprendiendo sobre el área en la que estará, incluida la vida silvestre que puede compartir el bosque con usted y cómo ser un visitante responsable. Acampar con un impacto mínimo no sólo es mejor para el medio ambiente, por ejemplo, sino que también reduce las posibilidades de atraer a los lugareños de cuatro patas. Esto es particularmente cierto en el territorio de los osos, donde deberá tomar precauciones adicionales, incluso con el almacenamiento y la preparación de los alimentos. Este tipo de planificación y conocimiento puede, dice Larsen, gestionar el riesgo y hacer que uno se sienta más en control. Agrega que permanecer en un grupo también puede ayudar a que el cerebro se relaje un poco, no solo porque es más seguro que estar solo, en términos de depredadores, sino porque compartir la carga de la toma de decisiones alivia la presión individual de interpretar y reaccionar inmediatamente a cada sonido.

En última instancia, la mejor manera de evitar que su cerebro esté en alerta máxima toda la noche puede ser simplemente comprender la respuesta de miedo y aceptar que va a suceder. Y si te despiertas sobresaltado con más frecuencia de la que te gustaría, recuerda que es tu cerebro funcionando como debería y algo que todo el mundo experimenta hasta cierto punto. “He acampado en muchos bosques donde hay como una ardilla voladora chocando un poco entre los árboles”, dice Larsen, “pero tu cerebro piensa que es un depredador enorme. Como un tigre dientes de sable apareciendo”.