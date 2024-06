9 lugares en Austin que te hacen sentir como un músico

Si estás visitando el Capital Mundial de la Música en Vivo®, Vas a ver algo de música en vivo. En Austin, la música está en todas partes: desde clubes de jazz clásicos hasta lugares para hacer barbacoas con bandas en vivo de primer nivel y lugares donde podrías ver el próximo gran espectáculo. (Por supuesto, también tienen su parte de honky tonks). Si alguna vez quisiste ver Austin a través de los ojos de un músico, tenemos el itinerario ideal para ti.

Un impresionante espectáculo de luces en el ACL Live en The Moody Theatre. SEMANAS ZEKE A TRAVÉS DE FLICKR

Camine por Second Street, también conocida como Willie Nelson Boulevard, y encontrará una foto de la leyenda del country Willie dándole la bienvenida a ACL Live en The Moody Theatre, un lugar que alberga actuaciones en gira y las grabaciones de Austin City Limits Live. el querido programa de televisión local que ahora cumple 50 años (Willie fue el primer invitado del programa de televisión, de ahí su posición destacada frente al teatro). El histórico programa de PBS comenzó a grabarse aquí cuando se construyó el lugar en 2011, lo que significa que este escenario ha visto a algunas de las mayores leyendas de la música. Pero a lo largo del año, también puedes encontrar una amplia gama de artistas en gira de primer nivel adornando el escenario, desde Harry Styles hasta Iron and Wine.

Un escenario íntimo para actos independientes. CORTESÍA DE LA SALA DE CONTROL Y GARAJE DEL EMPIRE

Este es un local indie decididamente moderno en la escena de Austin, un lugar para ver tanto a DJ como a artistas locales emergentes, y un lugar para disfrutar de una buena fiesta. Como muchos de los lugares en esta lista, Empire cuenta con más de un escenario, lo que significa que siempre puedes encontrar una variedad de energías aquí: la Sala de Control es un espacio interior más pequeño, donde tendrás una experiencia más íntima; afuera está el Garage, donde multitudes más grandes se enfurecen con bandas más grandes. Empire es conocido por sus espectaculares efectos visuales y espectáculos de luces que acompañan a muchos de los actos, así que prepárate para dejarte boquiabierto.

Antone's: una opción decididamente de la vieja escuela. POZOS DE ARNOLD

En Antone's, los azules te dan la bienvenida desde la puerta: encima de la marquesina hay un clásico letrero de neón con el nombre del club en azul fluorescente. El club se encuentra en una ubicación diferente a su sede original de 1975, pero ha mantenido su reputación como un lugar clásico de Austin que ofrece espectáculos regulares de blues y raíces en el escenario que alguna vez acogió a grandes como BB King, Eric Clapton y Ray Charles. Cada primavera presenta actuaciones para el Austin Blues Fest, con artistas como Brittany Howard y Buddy Guy.

Justo por aquí para disfrutar de una barbacoa y música en vivo de los Pumas Negros. DAVID BRENDADN HALL

Austin podría ser la única ciudad con un restaurante de barbacoa de fama mundial que ofrece un brunch gospel los domingos. Stubb's BBQ es tan famoso por la pechuga como por los sets de música en vivo que llenan su calendario semanal con algunas de las mejores bandas del lugar. El escenario interior alberga actuaciones íntimas, que se completan con un desayuno sureño libre y carnes ahumadas, donde podrá conocer de cerca a los músicos en un ambiente relajado. Afuera está el Anfiteatro Waller Creek, un escenario más grande para los actos principales. Entre series, disfrute de un plato de nachos de pechuga o de un refrigerio de okra frita.

The Elephant Room es el principal local de jazz de Austin. ROBERTO CIPRIANO

Si quieres escuchar buen jazz, The Elephant Room es tu lugar. Camine hacia la poca luz de este espacio a nivel del sótano y probablemente sentirá como si hubiera viajado en el tiempo algunas décadas atrás. Aquí el ambiente es acogedor, las bebidas son fuertes (y bien agitadas) y todas las noches suena jazz. La sala es un espacio largo, estilo sótano, así que llega temprano si quieres un asiento al frente y cerca de los músicos, o quédate atrás si buscas relajarte y quedar con amigos.

No sería un lugar clásico de Austin sin un letrero de neón clásico. ARTES + TRABAJO

Quizás el lugar con más historia de Austin, el Continental Club, ha estado abierto desde 1955 y ha visto a artistas como Robert Plant, Stevie Ray Vaughan y The Reemplazos. El Club Continental ha vivido muchas vidas. Originalmente era un club de cena BYOB antes de convertirse en el primer club burlesco de Austin, luego se convirtió en un abrevadero para trabajadores que abría a las 7 a.m. A finales de los 70 y principios de los 80, desarrolló una reputación como un gran lugar de música en vivo, que ha mantenido desde entonces. La sala con capacidad para 200 personas y el pequeño escenario crean espectáculos íntimos, que van desde punk hasta blues y música americana. Si bien encontrarás muchos visitantes aquí, el club tiene suficiente personalidad como para nunca convertirse en algo tonto. Traiga sus zapatos de baile (la pista de baile puede calentarse en ciertas noches) y esté atento al espectáculo ocasional de happy hour gratuito.

No te pierdas el filete de pollo frito. CAROL HIGHSMITH A TRAVÉS DE RAWPIXEL

Si bien Austin tiene su propia identidad musical única y bien perfeccionada, sus residentes no dudan en dar dos pasos. Si quieres ponerte las botas y bailar música country en vivo, dirígete al Broken Spoke, un honky tonk en South Lamar con un exterior apropiadamente retro y un montón de botas-scootin en el interior. Se anuncia a sí mismo como el “último de los verdaderos salones de baile de Texas” y mantiene viva esa tradición ofreciendo lecciones de baile regulares los miércoles y sábados por la noche. Durante toda la semana ofrecen música en vivo tanto en su salón de baile como en su restaurante, donde puedes recargar energías para una noche de dos pasos con filetes de pollo frito del tamaño adecuado.

Un club de música con una bola de discoteca: C-Boy's lo tiene todo. Janice Woods

C-Boy's es un lugar hermano del Continental Club (comparten propietario) y un lugar frecuentado por los músicos locales. A menudo encontrarás artistas ascendentes actuando en el escenario aquí, con sus compañeros mirando. El “juke joint” de dos pisos ofrece soul clásico y R&B en el escenario del primer piso, cuyo bar alberga un seductor espejo en forma de corazón que te hará sentir como si estuvieras en el camerino de una estrella. Afuera hay un patio con un juego de tejo antiguo, y arriba hay un salón de cócteles teñido de luz roja llamado “The Jade Room”, inspirado en los bares GI de la década de 1950 en Japón. En la calle, a menudo encontrarás un carrito de comida local estacionado para continuar tu noche con una comida rápida y deliciosa. El bar lleva el nombre de Louis Charles “C-Boy” Parks, gerente durante mucho tiempo del antiguo club Rome Inn donde el propietario Steve Wertheimer trabajó cuando era estudiante universitario.

Coge esas botas y empieza a patinar. ARTES + TRABAJO

Este Honky Tonk del este de Austin te permitirá dar dos pasos, ya seas un viejo profesional o un recién llegado. El lugar es muy querido por los lugareños, que llenan la pista todas las noches para bailar con música en vivo. Si desea repasar sus movimientos, The White Horse ofrece lecciones de dos pasos de jueves a sábado por la noche. Cuando la pista de baile se llene de clientes habituales, estarás listo para enfrentarte cara a cara con ellos. Y cuando necesite un descanso, hay mesas de billar, un fotomatón y un patio para mantenerse ocupado, además de palomitas de maíz gratis ilimitadas y whisky de barril (no gratis). En el escenario encontrarás un elenco rotativo de artistas country, muchos de ellos favoritos locales de Austin. Sólo asegúrate de usar tus botas.