Ni viuda alegre ni viejo verde, muchos encontramos más satisfacción que cuando éramos jóvenes

Pero como hemos dicho el prejuicio supone que los viejos no tenemos cuerpos sino ruinas de lo que fuimos años antes. En mi Instagram publiqué alguna foto mía entrenando sin remera. No faltó el comentario de alguien que postuló airadamente que los viejos no debían mostrar su cuerpo. Si los jóvenes pueden, ¿por qué no las personas mayores?