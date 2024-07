seis grupos de alimentos y por qué todos importan

Te habrás cruzado con estos ejemplares en el trabajo, en un asado familiar, en tu grupo de amigos, los habrás escuchado en redes sociales intentando influenciarte. Y entre tanto ruido no sabés a quién creerle. Es que, como decía el filósofo italiano Umberto Eco, la información mata a la información .

Los humanos no necesitamos alimentos. Bueno, casi. En realidad, lo que necesitamos a diario para que nuestra maquinaria funcione correctamente son los más de 60 nutrientes que están dentro de ellos.

Por último, pero no menos importante, está el placer aportado por esos alimentos que no son imprescindibles para el organismo, pero sí para el alma, eso que te resulta irresistible: un snack salado, una golosina. Siempre comprar la cantidad justa, no almacenar de más porque recuerden que siempre podremos comerlo sin culpa otra vez si vale la pena.