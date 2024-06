En la India, la música ayuda a difundir el mensaje del mijo

A instancias del El gobierno indio, las Naciones Unidas, declaró 2023 como el “Año Internacional del Mijo”. Fue sólo una de las muchas iniciativas que India ha emprendido en la última década para promover el mijo, a veces conocido como el cultivo “olvidado” o “huérfano” del país. De hecho, ya en 2013 se hizo referencia a la pasión por el renacimiento del mijo como “locura del mijo”.

El mijo es una hierba con semillas pequeñas, duras y redondas, y en la India se han cultivado nueve especies diferentes desde la antigüedad. Pero durante décadas, han sido marginados por productos básicos más favorecidos como el arroz y el trigo. Una investigación del gobierno indio realizada en 2022 encontró que el consumo de mijo per cápita en el país había disminuido desde 1960 en un enorme 88 por ciento.

Mientras los agricultores luchan contra el cambio climático y la escasez de agua, algunos ven el mijo como un salvavidas porque requieren menos agua y toleran más calor que otros cereales, además de ser más ricos en ciertos nutrientes. En 2018, la India celebró su propio “Año Nacional del Mijo”. Desde entonces, ha habido festivales gastronómicos, concursos, cursos y documentales patrocinados por el gobierno que promueven estos pequeños granos de sabor terroso.

ragi muddeuna bola parecida a una masa hecha de cocido ragi El mijo prensado es un alimento básico tradicional en Karnataka, en el sur de la India. Maina Bosco, CC BY-SA 4.0

También ha habido canciones. En junio de 2023, el primer ministro indio, Narendra Modi, coescribió (y contribuyó con la voz hablada) “Abundance in Millets”, interpretada por el matrimonio Gaurav y Falguni Shah. Con letras como “Aprecia el mijo africano año tras año” y “Bañemos de amor a nuestros agricultores”, la canción incluso fue nominada a un premio Grammy. Sin embargo, no todos quedaron impresionados. En un artículo de opinión de diciembre de 2023 en El Telégrafo India, Chandrima S. Bhattacharya criticó la canción y el vídeo musical por considerarlos torpes y demasiado idealistas. “Ha llegado a donde muy pocas canciones antes: se ha convertido en una presentación de PowerPoint”, escribió Bhattacharya. “No sé cómo la canción consiguió su nominación al Grammy y no quiero saberlo”.

A pesar de sus detractores, “Abundance in Millets” inspiró a imitadores. En noviembre de 2023, Odisha Millet Mission, con sede en el estado de Odisha, en el este de la India, lanzó su propio vídeo musical para una canción llamada “Ama Millets Mission”. En 2023 también se anunció un concurso de canciones de mijo patrocinado por el gobierno y, aunque finalizó debido a la falta de canciones que cumplieran con los criterios de evaluación, las inscripciones aún se pueden encontrar en línea.

Pero las canciones sobre el mijo en la India no son nada nuevo. En todo el subcontinente, el mijo aparece en la música tradicional que acompaña cada paso de su cultivo. Este tipo de música de mijo es el tema de Los reyes tienen complejos turísticos / La gente tiene canciones, un documental de 2016 del cineasta Tarun Bhartiya, que forma parte de una serie sobre la música de los pueblos rurales del estado nororiental de Meghalaya. En la película, los ancianos de la aldea de Syndai reconstruyen sus recuerdos de “Long Hai”, una canción tradicional que se canta durante el deshierbe antes de la siembra del mijo.

Una mujer en Gujarat, en el oeste de la India, prepara un refrigerio local llamado paunk con los granos verdes inmaduros del mijo sorgo. Sneha G Gupta, CC BY-SA 4.0

“Long Hai” una vez reunió a generaciones de mujeres para trabajar cooperativamente, con letras entregadas en un formato de llamada y respuesta que describía escenas de la vida cotidiana y reforzaba los valores de la comunidad. Pero debido a que la nuez de betel, o kwai, se volvió más rentable como cultivo comercial, “toda la tierra que solíamos cultivar mijo se ha convertido en plantaciones de kwai”, explica un residente de Syndai en la película. En el momento de la filmación, “Long Hai” no se había presentado en 60 años.

Cuando terminó la siembra de mijo en Syndai, también terminó el canto de “Long Hai” y la forma de vida que documentaba. “Hicimos “Long Hai” cuando cultivábamos mijo”, dice una mujer en la película mientras intenta recordar la letra de la canción de su infancia. “¿Cómo lo conservamos cuando ya no cultivamos mijo?”

Hay un marcado contraste entre “Long Hai”, que surgió de un estilo de vida intrínsecamente ligado al cultivo de mijo, y “Abundance in Millets”, que ensalza de manera abstracta las virtudes del cultivo. Lo que Bhartiya llama la “obsesión de la élite de clase media” por el mijo en la India moderna a menudo se aleja de la labor de cultivarlo y de la realidad de los cambios sustanciales en el país desde que el mijo fue un alimento básico. “Es por eso que la canción sólo puede sobrevivir si el estilo de vida sobrevive”, dice Bhartiya. “Incluso si se quiere revivir el mijo, no se trata de un simple cultivo. Este cultivo encarna ciertos valores comunitarios. Por lo tanto, no se puede simplemente sacarlo y decir: 'Está bien, ahora vamos a tener cinco campos dedicados al mijo'”.

El mijo cayó en desgracia en parte debido a la falta de maquinaria de procesamiento diseñada para él, lo que hizo que el grano requiriera mucha mano de obra. Tim Gainey / Alamy

La marginación del mijo en la India comenzó durante el dominio colonial británico, debido al aumento de la demanda de cultivos comerciales, pero el mijo siguió siendo un alimento básico hasta después de la independencia de la India. El trigo y el arroz se volvieron más accesibles gracias a los subsidios gubernamentales en las décadas de 1960 y 1970 durante la “Revolución Verde” de la India, un programa nacional destinado a modernizar e incrementar la producción agrícola. Se alentó a los agricultores a plantar trigo y arroz en lugar de mijo debido a sus mayores rendimientos y a la tecnología avanzada que existía para procesarlos.

Como no se había desarrollado ninguna maquinaria de este tipo para el mijo, se estereotipó que exigía trabajo duro a cambio de poca recompensa. También se alentó a los agricultores a cultivar monocultivos individuales de manera intensiva, en lugar de continuar con la antigua práctica de “cultivo migratorio”, en la que los campos se cultivan alternativamente con cultivos múltiples, se abandonan a la naturaleza y luego se talan.

Tradicionalmente, “el cultivo de mijo estaba estrechamente relacionado con la agricultura migratoria”, dice Bhartiya. El mijo tiene una temporada de crecimiento más corta que otros cereales, lo que permite que la tierra descanse o se utilice para otros cultivos en diferentes momentos. Bhartiya describe la agricultura migratoria como “una comprensión muy, muy profunda de la tierra” que requiere responsabilidad compartida sin propiedad privada. “Debido a la llegada de la propiedad privada, la agricultura migratoria está cada vez más en peligro”, dice Bhartiya.

Durante siglos, los agricultores indios incorporaron el mijo junto con otros cultivos en un sistema de cultivo migratorio que en gran medida ha sido reemplazado. Anuwar Hazarika/NurPhoto vía Getty Images

Con una crisis agrícola en el horizonte, la agricultura migratoria es cada vez más reconocida por su sostenibilidad. Pero Bhartiya cree que el resurgimiento del mijo no debe seguir la misma “cultura basada en plantaciones y dirigida por la propiedad privada” que ha llevado a los problemas actuales.

El deseo de una fuente sostenible de cereales ha estimulado la locura del mijo en la India, pero es importante recordar que “donde la gente solía cultivar estos cultivos, también dependía de un cierto sentido de comunidad”, dice Bhartiya. Canciones tradicionales como “Long Hai” brindan el contexto y una sensación del papel del mijo en un patrón agrícola sostenible que falta en la música moderna sobre el mijo. La tarea de los espectadores de su película, dice Bhartiya, es tomar conciencia de ese contexto y “no separar la alimentación de las relaciones sociales y culturales que se tienen con la tierra”.

Bhartiya describe las canciones como el depósito de memoria y conocimiento en constante cambio de una comunidad. Como resultado, dice, “la pérdida de una canción en realidad encarna una pérdida mayor”. El titulo de Los reyes tienen complejos turísticos / La gente tiene canciones traza un paralelo entre las ruinas cubiertas de maleza del fuerte de un rey en la jungla cerca de Syndai y la canción local de mijo medio recordada: ambos ecos de la riqueza del pasado.

