Cómo subir o bajar de un kayak o canoa sin avergonzarse

Subirse a una canoa es desconcertante. Fracasar significa zozobrar, además de quedar como un tonto frente a ese lindo consejero del campamento. Pero mientras te tambaleas a bordo, debes saber que no estás solo. Incluso los expertos de vez en cuando abandonan sus barcos.

“Me caí completamente en seis pulgadas de agua tratando de subir a mi kayak”, dice la guardaparque jubilada y bióloga marina Kristie Killam. “Aunque creo que sé lo que estoy haciendo, puede resultar desalentador”.

A continuación se detallan pasos prácticos que lo ayudarán a deslizarse con más gracia en esa canoa o kayak, comenzando con un concepto clave: “Se trata de tener una relación con su centro de gravedad”, dice Jon Turk, cuyas hazañas le valieron un aventurero de la National Geographic. Título del año 2012.

Turk compara las canoas con las bicicletas: ambas son máquinas que se convierten en una extensión de ti, si puedes mantener una comunicación constante con ellas sobre tu equilibrio.

“Construyan esa relación desde el mismo momento en que entran en ella, y se convertirán en uno y avanzarán juntos”, dice.

Salir en kayak o canoa a un lago o río lento es un placer de verano, aunque entrar y salir puede ser complicado.

Lanzar canoas y kayaks desde la costa, como una rampa para botes o la playa, es la forma más fácil de hacerlo. Si tiene equipo, colóquelo primero, asegurándose de que su peso esté equilibrado en el medio, a lo largo de la línea central. Coloque el barco perpendicular a la costa, ya sea completamente en el agua o un poco en tierra. Si hay dos pasajeros, haga que una persona lo estabilice mientras la otra entra.

La regla de oro para entrar es mantener los pies en la línea central y atravesar la canoa en cuclillas. Desliza tus manos a lo largo de las bordas para mantener el equilibrio, luego baja gradualmente tu centro de gravedad hasta que estés sentado. Cuando llegue el momento de salir, hazlo todo en orden inverso.

Al lanzar un kayak desde la orilla, normalmente es más fácil retroceder hacia el agua. Nuevamente, asegúrese de que al menos la mitad del bote esté en el agua. Luego, si estás en un kayak recreativo tradicional (donde te sientas en una cabina parcialmente cerrada), párate en el medio y baja suavemente. Si estás en un kayak con asiento, puedes simplemente sentarte a horcajadas y dejarte caer.

Lanzar desde un muelle es un poco diferente. Para canoas, colóquelas paralelas al muelle. Nuevamente, haga que una persona lo estabilice mientras la otra agarra ambas bordas y camina suavemente hacia el centro, en la parte más baja del barco. Si se siente inestable, comience desde una posición sentada en el muelle. También puede ser útil colocar el remo a lo largo de las bordas y luego usarlo para estabilizar el centro de gravedad en toda la embarcación al entrar.

Para los kayaks en los muelles, especialmente en los muelles flotantes, “esa es otra lata de gusanos”, dice Killam. “He visto a personas intentar abordar desde muelles flotantes donde tiran el culo sobre una taza de té al agua sin apenas tocar el kayak”. Entonces, si te encuentras en un muelle flotante, aborda la situación lenta y pensativamente.

Incluso los profesionales arrojan sus kayaks y canoas, a veces a sólo unos centímetros de agua.

Otra forma de parecer particularmente tonto en una aventura en bote es ser frívolo en cuanto a la seguridad. Comience siempre familiarizándose con el equipo y el equipo de seguridad mientras esté en tierra. Traiga una bolsa o caja seca para su teléfono y otros artículos sensibles al agua. Use su chaleco salvavidas y avísele a alguien adónde va y cuándo planea regresar. Siempre sube primero a favor de la corriente o contra la corriente, así sabrás que tendrás suficiente energía para remar de regreso. Esté atento al clima. Si no está seguro de sus habilidades, evite los días ventosos, donde las olas hacen que remar sea más difícil, y el agua muy fría, que podría ser peligrosa si se voltea o cae por la borda.

Si se siente particularmente nervioso, primero practique cómo subir a su embarcación en tierra. “Se moverá un poco todavía, así que tendrás una idea de cómo se sentirá en el agua, pero si te vuelcas no se perderá nada”, dice Killam.

Y si caes al agua, no entres en pánico. Acepta la vergüenza. Llegar a ser competente para subir y bajar de embarcaciones requiere práctica, y nuestra capacidad para hacerlo cambia con el tiempo, dependiendo de nuestro nivel de condición física, experiencia y edad.

Recuerda, el objetivo es divertirte probándolo y, si al final te gusta, seguir haciéndolo.

“Vivimos en un mundo civilizado donde la mayoría de las cosas se construyen a prueba de idiotas”, dice Turk. “Pero la naturaleza no es a prueba de idiotas. Por eso vamos allí. Además, no es como, 'Oh, quiero ir en canoa, pero es una lástima que pueda caerme'. No, no, no, eso es perder el punto. Quiero hacer piragüismo porque me coloca en un espacio mental en el que estoy constantemente consciente de mi centro de gravedad. Y esto te enseña todo tipo de cosas”.