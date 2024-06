Carrete de red de pesca Menhaden – Lewes, Delaware

La histórica ciudad costera de Lewes, Delaware, no parece el centro de ningún tipo de industria, a primera vista. Pero durante más de 70 años, desde finales del siglo XIX hasta la década de 1950, Lewes fue uno de los puertos pesqueros comerciales más destacados del país, cuya captura principal fue la lacha. Hoy en día, un carrete de red de pesca de lacha se encuentra en el campus de la sociedad histórica de Lewes, pero no sin generar una pequeña controversia propia.

Si nunca has visto lacha en el menú, no te preocupes, no estás solo. Menhaden recibe algunos nombres, como bunker o pogie, y generalmente se considera aceitoso y desagradable para comer. Con mayor frecuencia, encontrará lacha en el aceite de pescado, en los piensos, en los cebos para los depredadores y en los fertilizantes.

A medida que la caza de ballenas disminuyó y el país necesitó nuevas fuentes de petróleo, la pesca de lacha despegó, especialmente en los estados del Atlántico medio. En Lewes, la pesca comercial de lacha comenzó en 1883, cuando Luce Brothers y SS Brown & Co. construyeron la primera planta de procesamiento.

Las lachas son pequeños peces plateados que a menudo se encuentran agrupados en bancos gigantes, por lo que la industria comenzó a crear enormes redes para capturarlos. Estas redes de cerco debían protegerse del moho y la putrefacción, por lo que se crearon grandes carretes para secarlas. Los trabajadores rotaban los carretes caminando en sincronía mientras cantaban canciones marinas para mantener el ritmo.

En 1938, la planta pesquera de Lewes se había convertido en la más grande de los Estados Unidos y continuaría en auge después de la guerra a medida que los diseñadores de productos continuaron encontrando nuevos usos para el aceite de pescado en cosméticos, alimentos para animales y suplementos. En Lewes, la pesca de lacha era una de las pocas industrias integradas en el estado, y más de 1.000 trabajadores, tanto blancos como negros, trabajaban juntos en la planta. En particular, la mayoría de los trabajadores que manejaban los carretes de la red eran negros, por lo que el carrete se convirtió en un símbolo de la experiencia de pesca afroamericana.

En la década de 1950 se produjo un crecimiento cada vez mayor en la industria de la lacha; pronto lo único que faltaba era la lacha. La sobrepesca provocó un declive precipitado de la industria de la lacha del Atlántico en la década de 1960, y la mayor parte del negocio se trasladó al Golfo de México y más allá. La mayoría de los carretes netos de Lewes y de la región se perdieron, pero uno sobrevivió. Este carrete de red fue trasladado a un espacio ceremonial en el puerto a principios de la década de 1970 y en su mayor parte se dejó pudrir. En 2020, la Sociedad Histórica de Lewes lo trasladó a su campus y las cosas se pusieron raras.

El carrete de la red de pesca de lacha se convertiría en una pieza central del campus de la sociedad histórica, pero muchos líderes de la comunidad se opusieron a que lo llevaran a la costa. En su opinión, la sociedad histórica no informó a la comunidad ni completó la documentación adecuada, y los vecinos estaban en pie de guerra por la colocación del carrete de red de 19 pies de alto y 30 pies de ancho en el borde del campus. Afirmaron que no encajaba con el carácter del vecindario y que sería mejor dejarlo en el océano.

Por otro lado, el director de la Sociedad Histórica de Lewes, Jim Abbott, señaló que todos los edificios del campus, incluida la Taberna de Sussex, fueron importados de otros lugares y que la sociedad tenía la misión de larga data de preservar la historia de la ciudad. Muchas personas de ambos lados notaron que la controversia solo surgió cuando se agregó al campus un objeto con importancia para el movimiento de derechos civiles.

En 2022 se decretó que el carrete de la red de pesca de lacha tendría que desplazarse de su posición original. Sin embargo, en ese momento, los miembros de la sociedad histórica pensaron que se podría llegar a un acuerdo sobre dónde se colocaría en otro lugar del campus. Por ahora, el carrete permanece en la ciudad como símbolo de una época en la que la lacha se convirtió en “el pez que construyó Estados Unidos”.