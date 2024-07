10 razones para explorar el condado de Citrus: bosques, manantiales y un ciudadano hipopótamo

Muchos turistas que visitan Florida Dirígete al condado de Orange, hogar de los parques temáticos más famosos del estado. Pero a solo 85 millas al oeste de aquí se encuentra un condado menos conocido, con un nombre similar y su propio carácter salvaje. Si buscas explorar la belleza natural de Florida, o si te gusta el senderismo, el ciclismo y el remo, debes visitar el condado de Citrus. La región alberga bosques, manantiales, senderos y el hipopótamo más antiguo en cautiverio.

Ese hipopótamo es Lucifer, más conocido como Lu, y se instaló en lo que hoy es el Parque Estatal Homosassa Springs cuando era solo otra atracción de carretera. Cuando Florida se hizo cargo de la propiedad, Lu se enfrentó a un posible desalojo: solo se permiten animales nativos en los parques estatales. Afortunadamente, sus numerosos fanáticos suplicaron al entonces gobernador Lawton Chiles una dispensa especial para permitir que Lu se quedara. En 1991, Chiles declaró a Luan ciudadano oficial de Florida, y Lu ha estado deleitando (y ocasionalmente salpicando) a los visitantes desde entonces.

Pero Lu no es la única atracción que vale la pena visitar: hay mucha más vida salvaje y naturaleza increíble para ver. Utilice esta guía para inspirarse en su próxima aventura en el condado de Citrus.

El parque estatal de vida silvestre Homosassa Springs cuenta con muchas vistas al agua, pero también brinda la oportunidad de ver animales como panteras y manatíes. Cortesía de Discover Crystal River

Mira el mar Vacas



El Wildlife Walk lleva a los visitantes junto a linces cautivos, lobos rojos, caimanes, flamencos, osos negros y panteras de Florida. Las panteras son el animal oficial del estado de Florida, pero también están en la lista de especies en peligro de extinción, por lo que verlas aquí es un placer poco común.

El monumento más notable del parque es la enorme estatua de manatí que se encuentra en el frente, lo suficientemente grande como para ser vista desde la cercana US 19. Si prefieres ver un viviendo Si buscas manatíes, los encontrarás en el observatorio submarino Fish Bowl, que se encuentra hundido en el mismo manantial. Todos los días, a las 11:00 y a las 13:00, el parque ofrece un programa sobre manatíes en las gradas que dan al Fish Bowl. El espectáculo, de 20 minutos de duración, ofrece un breve tutorial a cargo de un voluntario del parque sobre la biología, la dieta, la reproducción y otros aspectos básicos de los manatíes.

Los manatíes son fundamentales para el turismo en el condado de Citrus, gracias a un estudiante de posgrado de la Universidad de Cornell llamado Daniel “Woodie” Hartman, quien realizó el primer estudio en profundidad de las vidas de los manatíes a fines de la década de 1960. Terminó escribiendo sobre su investigación para National Geographic. Jacques Cousteau leyó el artículo por casualidad y presentó a las “sirenas olvidadas” de Florida en su popular programa de televisión en 1972. Pronto, los turistas comenzaron a llegar en masa y Crystal River es ahora la única comunidad en Estados Unidos con una economía basada en el manatí.

Las escaleras conducen a la cima de un montículo de templo en el Parque Estatal Arqueológico Crystal River, donde se puede disfrutar de una vista impresionante del río. Fotografía de Melissa Lyttle

No te pierdas los montículos

Este sitio de 61 acres, ubicado justo al lado de la US19, contiene seis túmulos funerarios y templos precolombinos, lo que demuestra que este fue uno de los sitios que estuvo ocupado de manera continua por más tiempo en Florida. No solo estuvo ocupado por más de 1000 años, sino que la evidencia muestra que la gente viajaba miles de millas para visitarlo todos los años para intercambiar bienes, celebrar festividades y eventos importantes y enterrar a sus muertos.

Para dar un paseo por el parque, recorra el sendero de una milla de largo y pase por el museo, una pieza de arquitectura memorable de los años 60 que exhibe algunos de los artefactos encontrados entre los montículos. El sendero incluye una escalera de 51 escalones hasta la cima del montículo Temple Mound A, que lo recompensa con una hermosa vista del arroyo de marea circundante.

Hunter Springs Park es conocido como “la joya de Crystal River” y el manantial más accesible de Kings Bay. Cortesía de Discover Crystal River

Paraíso local

Descrito como “la joya de Crystal River” y adorado por los lugareños, el parque Hunter Springs ofrece una parada relajante en el manantial más accesible de Kings Bay. Además del paseo marítimo para observar manatíes, el parque está abierto para nadar durante todo el año y cuenta con un área de juegos, un área de pícnic y una rampa para kayaks. Hay una tarifa para usar la rampa, pero no se pueden alquilar kayaks en el parque. Sin embargo, hay kayaks disponibles para alquilar en muchos proveedores de Kings Bay para garantizar que pase un maravilloso día en el agua.

El parque estatal Crystal River Preserve es ideal para practicar senderismo, kayak y observar aves. Cortesía de Discover Crystal River

Claro como el cristal

Entrar en el Crystal River Preserve State Park es como entrar en una máquina del tiempo. Gran parte de la propiedad ha permanecido intacta durante siglos, lo que permite a los visitantes tener una visión de la Florida del pasado. El parque, situado justo al final de la calle del Crystal River Archeological State Park, se extiende 32 kilómetros a lo largo de la Costa del Golfo entre Yankeetown y Homosassa, y protege más de 11.900 hectáreas de matorrales, pinares, bosques de madera dura, marismas e islas de manglares.

Hay dos embarcaderos para kayaks y canoas: uno junto a la sede del parque y el otro junto a Mullet Hole. Crystal River Preserve Adventures ofrece reservas para excursiones guiadas en kayak, así como recorridos ecológicos los lunes, miércoles y viernes a cargo de la embarcación de 24 plazas “Monroe”. Pero lo que muchos visitantes prefieren es caminar o andar en bicicleta por el sendero Seven-Mile Loop Trail, que es el circuito sin pavimentar más largo del condado de Citrus.

Lo que aumenta aún más su atractivo es que forma parte del Great Florida Birding & Wildlife Trail. La ubicación costera combinada con el carácter subdesarrollado del parque lo convierte en un importante punto de interés para los observadores de aves que buscan ampliar su lista de actividades.

Tenga en cuenta que no hay baños ni agua potable en el sendero, así que lleve su cantimplora y asegúrese de ir antes de partir.

Los lagos Tsala Apopka constituyen el sistema de agua dulce más grande del condado de Citrus. Fotografía de Melissa Lyttle

Remando de primera

Otro lugar privilegiado para remar es la cadena de lagos Tsala Apopka. Se trata del sistema de agua dulce más grande del condado de Citrus, que abarca aproximadamente 22.000 acres cerca de Inverness.

A los residentes locales les encanta la sensación de no haber desarrollado nada en la zona, aunque la gente ha alterado el paisaje en repetidas ocasiones desde la década de 1880. Ahora, son tres estanques separados que conectan 15 lagos y dependen del agua subterránea, la lluvia y el movimiento del agua superficial del río Withlacoochee.

La Reserva Flying Eagle es un mosaico de lagos, pantanos y ciénagas con 22 millas de senderos. Fotografía de Melissa Lyttle

Reacción en cadena

La cadena de lagos Tsala Apopka rodea la mayor parte de la reserva Flying Eagle, que es un mosaico de lagos, pantanos y ciénagas a lo largo de ocho kilómetros del río Withlacoochee. A lo largo del agua hay 35 kilómetros de senderos multiuso que serpentean entre bosques y pastizales antiguos, lo que hace que la reserva sea un lugar fantástico para practicar senderismo o andar en bicicleta.

La reserva es parte del Great Florida Birding Trail, lo que significa que es probable que veas de todo, desde patos hasta pavos salvajes y aves rapaces. Entre las aves registradas en la reserva se encuentran grullas canadienses, búhos chillones orientales, cuicacoches pardos y anhinga, cuyos largos cuellos les han valido el apodo de “pájaros serpiente”. También es probable que veas tortugas de tierra, a las que los floridanos solían llamar “pollos Hoover” durante la depresión. No intentes comerlas ahora: son una especie protegida.

El sendero estatal Withlacoochee de 47 millas pasa por tres condados y es uno de los proyectos de vías de tren a senderos más largos de Florida. Fotografía de Melissa Lyttle

De rieles a senderos

Si te animas, puedes hacer un recorrido aún mejor en el sendero estatal Withlacoochee de 75 kilómetros. El sendero pasa por tres condados (Citrus, Hernando y Pasco), lo que lo convierte en uno de los proyectos de conversión de vías férreas a senderos pavimentados más largos del estado.

Por supuesto, no es necesario recorrer todo el recorrido hasta el final en un solo viaje. Pasa por varios pueblos pequeños que ofrecen un buen lugar para detenerse por la tarde o la noche (o incluso durante la semana).

“El extremo sur del sendero ofrece mucha sombra y una hermosa vista del río Withlacoochee, mientras que el extremo norte es más abierto”, dice el administrador del sendero, Christopher Raby. “Mi parte favorita es la sección media del sendero que atraviesa el centro de Inverness y bordea el parque Wallace Brooks y el parque Liberty”.

El paseo marítimo Liberty Trail serpentea entre cipreses y palmeras a lo largo del lago Henderson. Cortesía de Discover Crystal River

Viajar a pie

Puede salir del Withlacoochee State Trail para explorar el Liberty Trail, un paseo marítimo serpenteante entre cipreses y palmeras que corre a lo largo del lago Henderson y conecta los parques Liberty y Wallace Brooks.

Tendrás que aparcar la bicicleta y atarte los zapatos para caminar, porque el Liberty Trail, propiedad de Inverness, es solo para peatones. Sin embargo, si vas más despacio, tendrás más posibilidades de ver la vida salvaje que te rodea. Aves acuáticas como garcetas y garzas se lanzan en picado para alimentarse en los pantanos, y es probable que veas caimanes y tortugas, por no hablar de alguna serpiente de agua ocasional. En otras palabras: no se permite nadar.

Los manatíes buscan el calor de las corrientes de los manantiales para protegerse del frío. Cortesía de Discover Crystal River

Refugio de manatíes

Para proteger el hábitat natural de los manatíes, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos creó en 1983 el Refugio Nacional de Vida Silvestre Crystal River, que cubre Three Sisters Springs, el último hábitat de manantial virgen y sin desarrollar en Kings Bay.

Puede ver Three Sisters Springs desde la tierra caminando por el paseo marítimo, que ofrece una variedad de plataformas de observación y visitas guiadas regulares durante lo que el personal llama “temporada de manatíes”. A partir de mediados de noviembre, los manatíes inundan Three Sisters en busca del calor del flujo subterráneo de los manantiales que los protege del frío. Esa aglomeración suele continuar hasta fines de marzo, cuando las temperaturas suben y se dispersan lentamente. ¿Visitará fuera de la temporada alta de vacas marinas? No se preocupe, aún es posible ver manatíes y su mejor oportunidad de avistarlos es temprano por la mañana.

En otras épocas del año, pasee por los senderos naturales del refugio, que ofrecen vistas de Magnolia Springs, Lake Crystal y los humedales restaurados. Aquí podrá observar hasta 100 especies de aves nativas y migratorias diferentes que han llegado a este exuberante hogar.

No puedes saltar al manantial desde el paseo marítimo y chapotear con los manatíes, pero sí poder Traiga o alquile una canoa o un kayak y láncese desde cualquiera de las rampas para botes públicos o rampas para kayak en Kings Bay. Luego, puede dirigirse al arroyo de manantial Three Sisters y verlo desde el agua, tal como lo hacen los manatíes.

La mayor parte del refugio es accesible sólo por agua y la mejor manera de recorrerlo es en kayak o canoa. Cortesía de Discover Crystal River

Agua y vida silvestre

Este es el lugar donde todos dicen que puedes vivir la Florida como debe ser. La gente lo llamará “prístino”, “salvaje” o “subdesarrollado”, pero como sea que lo llames, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Chassahowitzka te dejará boquiabierto.

El refugio, que abarca más de 31.000 acres, se estableció en 1943 para la protección de las bandadas de aves migratorias que hacen escala allí. Hay un centro de visitantes con una torre de observación de dos pisos, pero la mayor parte del refugio es accesible solo por agua y la mejor manera de recorrerlo es en kayak o canoa a lo largo del río Chassahowitzka, alimentado por manantiales.

Además de las aves, la combinación de bahías de agua salada, estuarios y pantanos salobres proporciona el entorno perfecto para una variedad de vida marina, incluidos los manatíes, a los que les gusta pastar en las praderas de pastos marinos en las bahías, arroyos y ríos del refugio cuando hace más calor. Para ellos, es la mejor barra de ensaladas.