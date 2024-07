Cómo Brasil protege y preserva su luminosa “hierba dorada”

Artesanías hechas de hierba dorada, El capim dourado, cuyo nombre en portugués significa “hierba dorada”, brilla como si hubiera salido de un cuento de hadas. Los artesanos del Cerrado brasileño utilizan el capim dourado para tejer de todo, desde sombreros y cestas relucientes hasta joyas luminosas de color sol. A pesar de su aspecto dorado, el capim dourado es un nombre doblemente inapropiado: no es oro, pero tampoco es hierba.

La “hierba dorada” es en realidad el tallo largo de una pequeña flor del desierto conocida como sempre viva. La planta, que tiene ese brillo que le otorga el suelo rico en aluminio en el que crece, pasa gran parte del año como una pequeña roseta de hojas agachadas cerca del suelo, ocultas bajo un dosel de hierbas más altas. Pero cada julio (primavera en el Cerrado), el tallo de la flor crece hasta 60 cm, florece, produce semillas y se seca hasta alcanzar un brillo intenso al sol. En septiembre, se yergue entre las demás hierbas, brillando hasta que llama la atención de alguien.

Aunque crece por todo el Cerrado, el capim dourado es quizás más brillante en Jalapão, donde la comunidad Mumbuca lo ha estado cosechando durante casi un siglo. El manejo de la planta silvestre implica quemas controladas periódicas, que mantienen abierta la densa cubierta de hierba para que la luz del sol pueda llegar a la roseta. La planta, que prospera en pastizales húmedos, hace su parte atrapando el aire húmedo entre los pliegues de sus hojas, lo que mejora sus posibilidades de supervivencia durante un incendio.

Esta cuidadosa relación entre el fuego, el agua, las plantas y las personas casi se deshizo con el éxito de las artesanías de capim dourado. Cuando la demanda de los productos dorados se disparó en Brasil a principios de la década de 2000, llegó una nueva ola de recolectores que no estaban familiarizados con el medio ambiente. En ese momento, las comunidades locales y el gobierno pidieron a los científicos que ayudaran a mantener el equilibrio.

Los investigadores ayudaron a establecer el momento que permite que la planta complete su ciclo de vida antes de donar su tallo a la belleza. “Cuando la cosechas y está seca, la [rest of the] “La planta se queda en el suelo. Si no, te la vas a llevar contigo”, dice la botánica Isabel Belloni Schmidt. Una ley estatal emitida en 2019 prohíbe la cosecha de capim dourado antes del 20 de septiembre de cada año, lo que le da a la planta tiempo suficiente para madurar y secarse por completo.

La comunidad Mumbuca de Jalapão, que ya tiene fecha de inicio oficial, ha dado inicio a una nueva tradición: un festival que marca el comienzo de la temporada de cosecha. Durante la Festa da Colheita do Capim Dourado, la gente se reúne durante tres días para disfrutar de comida, conversación, música y demostraciones, y para deslumbrarse con las últimas formas en que los tejedores han transformado este amado material.

Rango: Cerrado brasileño

Especies: Hierba dorada (Syngonanthus brillando), también conocida como hierba dorada

Cómo verlo: Esta planta crece en todo el Cerrado, pero las artesanías elaboradas con ella se venden en ciudades brasileñas más allá de las praderas.

Un grupo cosecha pasto dorado en Jalapão, Brasil. BrasilFotos / Alamy

LA VIDA SALVAJE DE: Un tejedor de hierba dorada

Nubia Matos da Silva es estudiante de periodismo, artesana y miembro de Mumbuca, una comunidad quilombola del Parque Estatal de Jalapão. Los miembros de Mumbuca descienden de africanos que no aceptaron las condiciones que se les impusieron después de su llegada a Brasil y optaron por construir su propio modo de vida en el Cerrado. La familia de Nubia teje con capim dourado desde hace cuatro generaciones.

¿Dónde crece el capim dourado?

El capim dourado crece en la vereda, una parte de la sabana donde la hierba crece baja y la tierra es muy húmeda. Existe justo antes del bosque de galería, una zona con árboles más grandes que crecen a lo largo del río. He oído hablar de personas que intentaron cultivar capim dourado a partir de semillas, pero nunca funcionó porque no produjo su color dorado. El capim dourado es muy místico, muy único, lleno de identidad propia.

¿Cuánto tiempo lleva tu comunidad cosechando capim dorado?

No hay registros de cuánto tiempo lleva nuestra comunidad cosechando capim dourado, ya que a la gente de aquí nunca se le ocurrió registrar los tiempos y los acontecimientos. Pero puedo decir que es desde la época de mi bisabuela Laurina. Ella estaba caminando por el campo verde cuando notó algo que brillaba y pensó que podría hacer algo con esa hierba brillante. Tomó un poco de esa hierba y se la mostró a su marido. Entonces hizo la primera artesanía que se haya hecho con capim dourado: un sombrero que le regaló a su marido para protegerlo del sol. Era un sombrero muy bonito.

¿Qué haces con ello?

Podemos hacer artesanías con capim dourado para la cocina, como adornos, platos bajos para la mesa o fruteros. También podemos hacer joyas como aretes, collares, pulseras y mucho más. El capim dourado es verdaderamente versátil y podemos hacer muchas cosas con él.

¿Existen riesgos en la cosecha de capim dourado?

Si se cosecha antes de la época indicada, las semillas se vuelven estériles. Por eso es necesario destacar que el capim dourado solo se puede cosechar después del 20 de septiembre. Esta práctica es respetada por la comunidad.

¿Qué valor tiene el capim dourado para tu comunidad?

Cada vez que trabajo con ella, cuando hago un objeto a mano, me recuerda a mi abuela y a mis tías, y pienso en todo lo que el capim dourado nos dio. Mucha gente caminaba sobre esta hierba sin pensar en ello, pero mi bisabuela vio su importancia y vio que esa hierba podía darnos cosas que serían inaccesibles sin ella. En nuestra comunidad, el capim dourado es una de las principales fuentes de ingresos.

El capim dourado no solo tiene un valor monetario, tiene un valor sentimental y un valor cultural. Cuando tejo con capim dourado, recuerdo a mis seres queridos que ya no están, pero que nos han dejado algo tan precioso que nos hace recordar siempre todas las posibilidades que la naturaleza tiene para darnos.

