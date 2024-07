ZkSync niega que haya acuñación de NFT por parte de personas con información privilegiada y afirma que algunos acuñadores asistieron a eventos

Matter Labs, desarrollador de la red de capa 2 de Ethereum zkSync, negó las acusaciones de “acuñación interna” el 26 de junio, afirmando que todos los acuñadores de tokens no fungibles (NFT) Libertas Omnibus eran elegibles para hacerlo de acuerdo con los criterios oficiales.

La declaración sigue a una publicación del 17 de junio del investigador de blockchain soEasy que decía: acusado El equipo que repartió los NFT de Libertas Omnibus a amigos del equipo que no eran elegibles para recibirlos. SoEasy también afirmó que estas “acuñaciones de información privilegiada” permitieron a los insiders acuñar tokens ZK sin cumplir con el criterio del airdrop.

En una declaración a Cointelegraph del 26 de junio, un representante de Matter Labs afirmó que “no hubo acuñaciones inválidas”.

En concreto, había “varias formas en las que los usuarios podían acuñar el NFT Libertas Omnibus”. Mientras que un grupo de usuarios elegibles estaba formado por aquellos que interactuaron con los 100 NFT zkSync más importantes, otro grupo estaba formado por “asistentes a eventos que visitaron nuestro stand o mesa [and] Pudimos escanear un código QR de un solo uso para poder acuñar el NFT”.

Libertas Omnibus. Fuente: Element NFT Marketplace

Matter Labs también negó que la posesión de Libertas Omnibus pudiera por sí sola hacer que un usuario fuera elegible para recibir el airdrop de ZK. “Las asignaciones se determinaron mediante una combinación de criterios de elegibilidad, la cantidad de fondos puenteados y retenidos en ZKsync Era y los multiplicadores de bonificación”, afirmó el representante. “Tener estos NFT por sí solo no calificaba a nadie para el airdrop de ZK”.

Los empleados del equipo de desarrollo tampoco eran elegibles para el airdrop, afirmó el representante.

La libertad está abierta a todos.

Matter Labs lanzó la casa de moneda NFT Libertas Omnibus como una “prueba” en julio de 2023, según una publicación de X en agosto. En la publicación, el equipo anunció que proporcionaría una “casa de moneda abierta” en el futuro. Los usuarios elegibles “incluirían a aquellos que interactuaron con al menos una de las más de 100 colecciones principales de NFT de zkSync entre el lanzamiento de la red principal y el 12 de julio”.

La Casa de Moneda abierta finalizó en enero, según el comunicado del equipo del 26 de junio.

El 17 de junio, zkSync Lanzó un airdrop por su token ZK. Según los documentos oficiales del airdrop, tres factores determinaban si una dirección era elegible para el airdrop: su número de “puntos de elegibilidad”, el saldo promedio ponderado en el tiempo (TWAB) y el multiplicador.

A cada dirección se le otorgó un punto de elegibilidad por poseer un NFT Libertas Omnibus. Se podían obtener otros puntos mediante la provisión de liquidez, el comercio de tokens y otras actividades. Se podía obtener un total de siete puntos de elegibilidad si una dirección cumplía con todos los criterios.

Un investigador afirma haber descubierto una «acuñación de información privilegiada»

El 17 de junio, el investigador de blockchain soEasy publicó en Github y compartió la publicación con X, reclamando Se ha descubierto una corrupción generalizada en el airdrop de zkSync. Según ellos, se permitió que numerosas direcciones de billetera acuñaran el NFT Libertas Omnibus sin cumplir con el criterio establecido. Afirmaron:

“Este grupo de front-running involucra a miembros oficiales que usan privilegios contractuales para acuñar NFT en sus propias direcciones […] Estas direcciones no cumplen con los criterios anunciados oficialmente: las direcciones deberían haber interactuado con al menos 150 colecciones de NFT de ZKSYNC antes del 12 de julio. Sin embargo, estas direcciones no realizaron ninguna transacción de NFT antes del 12 de julio y, en su lugar, acuñaron NFT directamente”.

Según soEasy, las direcciones “internas” se pueden dividir en dos grupos, denominados “A” y “B”. El grupo A “utilizó privilegios contractuales para agregarse a una lista blanca [and] se agregaron directamente al contrato y procedieron a acuñar NFT sin cumplir con los criterios de acuñación”. El grupo B, por otro lado, utilizó las funciones “batchMint” y “safeMint” para “acuñar una gran cantidad de NFT en varias direcciones que controla”.

soEasy subdividió aún más el Grupo B en direcciones “B1” que recibieron monedas a través de safeMint y direcciones “B2” que las recibieron a través de batchMint.

Posteriormente, 65 direcciones del grupo B1 vendieron los NFT con ganancias, mientras que 22 de ellas recibieron tokens ZK del airdrop. En total, se distribuyeron 412.738 tokens ZK entre las direcciones B1, afirmó el investigador.

El grupo B2 contenía 9.871 direcciones. De ellas, 4.685 direcciones recibieron el airdrop de ZK y se distribuyeron un total de 43 millones de tokens ZK entre estas direcciones.

Supuestas direcciones de 'mint insider' y valores de airdrop del grupo B2. Fuente: soEasy.

soEasy concluyó que el equipo zkSync ha utilizado la casa de moneda Libertas Omnibus para canalizar tokens ZK a sus propias manos, lo que le permite eludir los períodos de adquisición asociados con sus tokens adquiridos oficialmente. “Este es un caso significativo de abuso interno para la adquisición de tokens”, afirmaron, “lo que permite al equipo obtener ganancias anticipadas sin esperar el período de desbloqueo”.

El equipo de zkSync negó estas afirmaciones, afirmando que todas las direcciones adquirieron sus tokens Libertas Omnibus interactuando con las más de 100 colecciones NFT principales o asistiendo a eventos en vivo y escaneando un código QR.

Libertad para todas las transacciones de menta

Cointelegraph investigó una transacción de cada grupo para determinar cómo estos usuarios estaban acuñando NFT.

En la transacción del Grupo A, el usuario llamado la función “qrFreeMint” en el contrato Open Mint, que dio como resultado la acuñación de un NFT y su envío a la dirección.

Esta función requería que la dirección del usuario formara parte de una lista de “whitelistSigners”. Si el usuario no estaba en esta lista, fallaba con el error “OpenMintzK: Firmante no válido”.

Función qrFreeMint de zkSync Open Mint. Fuente: zkSync explorer

Una función independiente, denominada “setSigner”, permitía a los administradores añadir usuarios a esta lista blanca. En concreto, permitía a los usuarios con DEFAULT_ADMIN_ROLE realizar esta acción.

Función setSigner de zkSync Open Mint. Fuente: explorador zkSync.

En la transacción del Grupo B1, el usuario llamado “safeMint” e ingresó una dirección de destinatario. Esta función solo puede ser invocada por un usuario con el rol MINTER_ROLE.

Función safeMint de zkSync Open Mint. Fuente: explorador zkSync.

En la transacción del grupo B2, el usuario llamado “batchMint” e ingresó 10 direcciones separadas por comas. Las 10 direcciones recibieron el NFT. Esta función solo podía ser invocada por un usuario que tuviera el rol DEFAULT_ADMIN_ROLE.

Función batchMint de zkSync Open Mint. Fuente: explorador zkSync.

Estas transacciones muestran que los administradores utilizaron funciones centralizadas para acuñar NFT en direcciones específicas o para agregar usuarios a una lista blanca y permitirles acuñar.

Sin embargo, los datos de la cadena de bloques no muestran con qué propósito se invocaron estas funciones. Mientras que soEasy afirma que se utilizaron para distribuir NFT a los insiders, el equipo de zkSync afirma que se utilizaron para distribuir NFT a los asistentes a eventos en vivo.

Elegibilidad para Libertas Omnibus y airdrop

En su declaración, Matter Labs afirmó que tener el NFT Libertas Omnibus no era suficiente por sí solo para permitir que un usuario reclamara tokens ZK en el airdrop:

“Es importante tener en cuenta que ser titular de NFT de Libertas Omnibus era uno de los criterios de elegibilidad y les habría otorgado un punto, pero esto por sí solo no los calificó para una asignación […] Las asignaciones se determinaron mediante una combinación de criterios de elegibilidad, cantidad de fondos puenteados y retenidos en ZKsync Era y multiplicadores de bonificación”.

Después de que Matter Labs emitiera su declaración afirmando que los asistentes al evento recibieron las monedas, Cointelegraph se comunicó con soEasy para solicitar comentarios, pero no recibió una respuesta al momento de la publicación.

La acuñación de Libertas Omnibus no es la única controversia que rodea al airdrop de sincronización de ZK. El 12 de junio, algunos críticos afirmaron que el airdrop “casi no tenía filtrado Sybil” y que Cultivado excesivamente por botsSin embargo, el equipo de zkSync defendió su toque ligero sobre el filtrado de Sybil, alegando que el uso de un filtro demasiado estricto habría provocado que algunos usuarios legítimos no recibieran sus airdrops.

