Vida salvaje: lenguaje del perro de las praderas

A principios del siglo XX, algunos pueblos de perritos de las praderas se extendían por cientos de kilómetros. Vaqueros y naturalistas que pasaban por acres describían acres de roedores sociables, que salían del suelo y los saludaban con una charla aguda.

Esos visitantes no lo sabían, pero estaban siendo descritos a su vez. Estos chillidos y aullidos constituyen las vocalizaciones animales más elaboradas que los humanos hemos traducido hasta ahora. De hecho, el sistema de comunicación de los perros de las praderas es tan detallado y específico que algunos investigadores “se sienten cómodos llamándolo lenguaje”, dice Con Slobodchikoff, el conductista animal que introdujo este concepto después de estudiar a los perros de las praderas durante décadas.

Durante mucho tiempo, el propio Slobodchikoff no fue un oyente perspicaz de los perritos de la pradera. “Pensé que un pío era un pío”, dice. Luego, siguiendo el consejo de un colega, comenzó a grabar las llamadas, utilizando un software para rastrear ligeras variaciones: un tono ascendente aquí, un tono allá. Al combinar el análisis sónico con experimentos, se dio cuenta de que los perros de la pradera no sólo hacían sonar alarmas contundentes con sus piados, sino que intercambiaban boletines detallados.

El jump-yip es una comunicación que involucra tanto sonido como movimiento. Rich Keen, DPRA/Dominio público

Una llamada determinada puede contener información sobre la identidad de una figura sospechosa (“¡halcón!”, “¡coyote!”), la velocidad de aproximación y el tamaño o, si se trata de un investigador entrometido, su altura y el color de su camisa. Estos mensajes se responden con el comportamiento apropiado: estirar el cuello para ver a un halcón en pleno vuelo, sumergirse en una madriguera para ver a un perro cercano. Al colgar formas recortadas sobre una colonia de perritos de las praderas, al estilo OVNI, Slobodchikoff y sus colegas aprendieron que los roedores pueden incluso diferenciar entre círculos y triángulos (aunque no, por alguna razón, entre círculos y cuadrados).

“Ha pasado de moda en los círculos científicos referirse a los sistemas de comunicación animal como lenguaje”, dice Slobodchikoff. Mucha gente considera que el lenguaje es exclusivo de nuestra propia especie. Pero para él, los perritos de la pradera superan el listón, exhibiendo “todos los elementos que los lingüistas dicen que hay que encontrar”, desde sonidos que conllevan distintos significados hasta la capacidad de expresar nuevas combinaciones de pensamientos.

Muchos otros aspectos de la comunicación de los perros de las praderas siguen codificados, al menos por ahora. Un misterioso comunicado popular entre varias especies es el “jump-yip”, una combinación de gestos y vocalizaciones frecuentemente comparada con una ola de estadio, en la que muchos perros de la pradera seguidos lloran en voz alta mientras lanzan sus brazos (y a veces todo su cuerpo) al agua. aire. Una colonia entera puede verse arrastrada por un salto.

Si bien no está del todo claro para qué sirven estos ataques contagiosos, los investigadores sospechan que podrían ser la forma en que un perro de la pradera se asegura de que todos los demás presten atención. Después de todo, esas frases ricamente dibujadas no son sólo para presumir. Hablar puede ser barato, pero no escuchar puede resultar caro.

Ilustración de Iris Gottlieb

Rango: Colorado, Arizona, Utah y Nuevo México

Especies principales: El perrito de las praderas de Gunnison (Cynomys gunnisoni)

Cómo verlos: Acércate lo suficiente a uno y él le contará a sus vecinos todo sobre ti. Asegúrese de visitarlo entre mayo y septiembre, cuando los perritos de la pradera pasan tiempo en la superficie.

Vida salvaje: una guía para exploradores de las maravillas vivientes del mundo celebra cientos de animales, plantas, hongos, microbios y más sorprendentes, así como a las personas de todo el mundo que han dedicado sus vidas a comprenderlos. ¡Reserva tu copia hoy!