Vida salvaje: guías de miel útiles – Atlas Obscura

Estás caminando en el bosque en Mozambique, tarareando para ti mismo. De repente aparece un pequeño pájaro marrón. Lo vislumbras entre los árboles más adelante mientras grita: ¡charla-charla-charla-charla!

No te alarmes. Si puedes, sigue a ese pájaro a donde quiera que vaya. Está tratando de conseguirles un bocadillo a ambos.

En todo el África subsahariana, y potencialmente durante millones de años, las personas y las grandes aves guías de la miel han forjado un acuerdo para compartir habilidades: las aves encuentran colmenas escondidas en los árboles y la gente las saca. Luego los humanos regresan a casa cargados de miel y los pájaros comen sabrosas larvas y cera.

Es un acuerdo mutuamente beneficioso, totalmente beneficioso para todos. También es casi completamente único, uno de los pocos ejemplos conocidos de colaboración mediada por la comunicación entre humanos y animales salvajes.

Si bien las personas de diferentes culturas tienen diferentes formas de interactuar con los guías de miel, generalmente funciona así: un cazador de miel ingresa al bosque y realiza una llamada o silbido especial. Si hay un guía de miel cerca, él le devolverá el llamado, desde una distancia segura. La persona y el guía de miel luego se mueven a través del bosque, a veces por millas. Llaman de un lado a otro hasta llegar a la colmena que el pájaro ha estado mirando, momento en el que emite un trino más suave y se queda en silencio. Luego, el cazador de miel calma a las abejas con humo, corta o excava la colmena y va a buscar la miel, a menudo, aunque no siempre, con algunas larvas y cera como útil guía. (Se cree que la guía de la miel disfruta de otro mutualismo útil con una bacteria que digiere la cera).

Un guía de miel macho se posa en Tanzania, aunque las aves se pueden encontrar en gran parte del África subsahariana. Dominic Sherony/CC BY-SA 2.0

Si bien es difícil decir cuánto tiempo ha durado esta alianza entre humanos y aves, puede ser “tan antigua como nuestra propia especie, o potencialmente incluso más antigua”, dice Claire Spottiswoode, que estudia las interacciones entre humanos y guías de miel en Mozambique. Podría haberse formado en cualquier momento después de que los humanos o nuestros predecesores aprendieran a someter a las abejas con humo o volátiles vegetales.

Con el paso de los años, la comunicación entre las especies también se ha convertido en una parte importante del pacto. Spottiswoode y sus colaboradores probaron la eficacia de las llamadas de los cazadores de miel en Mozambique y descubrieron que al utilizar su sonido específico de invocación de pájaros, que tradicionalmente se transmite de padres a hijos, duplican sus posibilidades de encontrar miel.

Los llamados y los sonidos varían a lo largo del continente, y los guías de miel parecen aprender el llamado de su área, tal vez de aves más viejas en sus propias comunidades, dice Spottiswoode. De esta manera, una de las asociaciones más dulces del mundo ha resistido la prueba del tiempo.

Rango: Gran parte del África subsahariana

Especies: Guía de miel mayor (Indicador indicador)

como verlos: Ve al bosque del África subsahariana y haz el sonido correcto.

LA VIDA SALVAJE DE: Un cazador de miel

Sylvester Gcina Dlamini es estudiante de ingeniería e instructor de artes marciales en Manzini, Eswatini. También es un cazador de miel que sigue guías de miel para encontrar colmenas, una habilidad que aprendió de su padre y sus hermanos. Ahora enseña a cazar miel a niños más pequeños en su pueblo natal de Nzomane, además de participar en investigaciones internacionales sobre guías de miel.

¿Cómo comienza un viaje de caza de miel?

Primero hacemos un silbido para atraer al pájaro. Cogemos una fruta pequeña. Retiramos el interior y le hacemos dos agujeros. Uno es más grande y el otro es muy pequeño. Usas el más grande para apoyar la boca y el más pequeño lo controlas con las manos o los dedos para hacer buena música. O en lugar de la fruta, también podemos utilizar la bola rodante dentro de un desodorante en barra.

¿Qué pasa después?

Luego hacemos sonar el silbato. A veces, la guía de la miel no está interesada. Pero a veces llega. En el primer momento en que cruza el aire, emite un sonido más fuerte. Luego, cuando lo sigues, la forma de cantar cambia. Lo seguimos y nos lleva a las colmenas. Si las colmenas están en un árbol, hacemos un agujero y lo cerramos al terminar, para que la próxima vez que necesitemos miel, simplemente vayamos allí.

Nos aseguramos de darles a los pájaros la cera, que tiene algunas larvas. Evitamos darle miel a los pájaros, porque no es buena para ellos. Si les das eso a los pájaros, mañana habrán perdido la voz.

Ilustración de Iris Gottlieb

¿Cuál es el mejor momento para cazar miel?

Temprano en la mañana, alrededor de las 5 o 6 de la mañana, creo que la mayoría de las aves tienen hambre. A veces, por la mañana, el mismo guía de miel te llevará a cuatro o cinco nidos. Esperamos para darles de comer, porque si tiene el estómago lleno no nos lo muestra. Luego al final le damos mucho. Pero nos gusta hacerlo en nuestro tiempo libre. [In Nzomane], somos cinco cazadores de miel activos. Si estamos todos juntos, pasaremos nuestro tiempo juntos buscando miel. Lo disfrutamos.

¿Por qué quedan tan pocos cazadores de miel en Eswatini?

Las cosas han cambiado. En la época de mi abuelo, se internaban en el bosque en busca de miel para hacer bebidas tradicionales. Ahora solo lo hacemos por comida. Algunas de las personas con buenos conocimientos ahora son abuelos y ya no lo hacen.

Otros, tal vez sean mayores, están trabajando lejos. Especialmente mis hermanos, de quienes aprendí a cazar miel, ahora no les interesa, porque son grandes y están trabajando. Pero a veces vamos de vacaciones.

También hay problemas forestales. Hoy en día mucha gente tala bosques. O reservan la tierra para conservar animales, entonces la gente no puede ir al bosque porque habrá guardabosques. En el futuro, tal vez ya no habrá más caza de miel debido al desplazamiento.

¿Qué te motiva a seguir haciéndolo y enseñar a otras personas?

La semana pasada estuve en casa y fui al bosque. Incluso ahora, soy mayor, estoy estudiando, pero cuando estoy en casa, simplemente tomo mi silbato de frutas y voy al bosque a cazar miel silvestre. Es muy bueno y muy único. A veces puedes recorrer un largo camino y no hay miel. Ese día estoy muy, muy triste. Pero cuando llega, es algo así como un juego. Cuando me encuentro siguiendo una guía de miel, me siento muy feliz. Me gusta este pájaro.

Gracias a Jessica van der Wal por facilitar esta conversación.

Vida salvaje: una guía para exploradores de las maravillas vivientes del mundo celebra cientos de animales, plantas, hongos, microbios y más sorprendentes, así como a las personas de todo el mundo que han dedicado sus vidas a comprenderlos. ¡Reserva tu copia hoy!