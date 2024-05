Un mapa de las partes más pobladas del mundo

El rojo y el azul son un combinación de colores muy evocadora. Júntelos y no podrá evitar pensar en frío o calor. O izquierda y derecha.

Un mapa de rojo y azul, pero no de política

Irónicamente, su simbolismo político se invierte a ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, los estados rojos están a la derecha (en sentido figurado, por supuesto) de los estados azules. En Europa y otras partes del mundo, el rojo es el color de la izquierda revolucionaria y el azul de la derecha conservadora.

Entonces, ¿cuál hay en este extraño mapa? Los distintos tonos de azul y rojo se distribuyen latitudinalmente, en bandas paralelas al ecuador. En otras palabras: más allá de las fronteras nacionales. Ignorar los obstáculos más primarios creados por el hombre significa que es poco probable que denoten una división política.

¿Caliente y frío entonces? No es una mala suposición: el rojo se congrega alrededor del ecuador, el azul está exiliado cerca de la parte superior e inferior del mapa, casi invisible en el sur, donde ocupa un tenue punto de apoyo en la franja más estrecha de la Patagonia, en el extremo sur de América del Sur.

Pero no. Sin zonas políticas, sin franjas de temperatura media. El rojo significa alta densidad de población; cuanto más rojo, más densa. El azul es para baja densidad de población, más vacío a medida que el tono del azul se oscurece.

El paralelo más poblado del mundo también incluye Miami, Florida. Alasdair Rae/Capitalista visual/CCBY2.0

Sin embargo, esa distribución parece sugerir una conexión con el simbolismo alternativo frío/calor del par de colores: la humanidad prospera en climas más cálidos y realmente no se preocupa por los extremos más fríos del planeta. Eso es lo que parece. Prefiero que haga demasiado calor que demasiado frío.

Echemos un vistazo más de cerca al mapa.

La mayor parte de Europa y la mitad superior de América del Norte están coloreadas en tonos más claros de rojo. Las zonas más oscuras y pobladas están un poco más al sur. Muchas de las bandas de color rojo oscuro atraviesan el Sahara. No, no atravesaste el verdor del desierto. El Sahara sigue siendo arenoso y vacío.

Megaciudades de Asia

Entonces, ¿por qué estas latitudes están marcadas en rojo oscuro? Los resultados están sesgados por las megaciudades de Asia, que ocupan estas mismas latitudes. Estos incluyen Tokio (Japón), Shanghai (China), Bangkok (Tailandia), Dhaka (Bangladesh), Chennai (India), Karachi (Pakistán) y Teherán (Irán). Sólo la población de esas siete ciudades suma 137 millones, más que México, la décima nación más poblada del planeta.

Calle muy transitada de Varanasi, una ciudad india situada entre el paralelo 25 y 26 norte, la latitud más poblada del mundo. José Antonio Morcillo Valenciano/Flickr/CCBY2.0

Este mapa fue producido por Alasdair Rae y publicado por primera vez por Visual Capitalist. El artículo original menciona que “el 25th y el 26th paralelo norte [are] los círculos de latitud más densamente poblados”, con “[a]alrededor de 279 millones de personas viven[ing] en estas líneas de latitud, que atraviesan países grandes como India, Pakistán, Bangladesh, China, Estados Unidos y México”. Esto es un poco confuso, porque las líneas en sí no tienen área y, por lo tanto, no tienen población. Quizás podamos suponer que se referían al área entre los 25th y el 26th paralelo al norte.

Aquí tienes una forma rápida y sencilla de encontrar esta franja de tierra en un mapa mundial. Dirija su atención al norte de África, en particular al extremo norte de Malí. Su frontera norte en línea recta de 175 kilómetros (108 millas) con Mauritania es la única parte de los 25th paralelo que también funciona como frontera internacional.

Ahora mire ligeramente hacia el noroeste, hacia la frontera en línea recta de 333 kilómetros (207 millas) entre Mauritania y el Sáhara Occidental. Esta es la única parte de los 26th paralelo que también es una frontera internacional.

El paralelo 25 y 26 norte (en azul), con las partes que sirven como fronteras internacionales (en rojo). MapChart/Ruland Kolen/CCBYSA4.0

Un estrecho grupo de humanidad

Proyecte esa estrecha banda a lo largo de la Tierra y, aunque atraviesa vastos desiertos y océanos, contiene más de una trigésima parte de la humanidad (3,6%, para ser exactos, es decir, más cerca de 1/28).th). Dado que la población de la Tierra es de aproximadamente 7.750 millones de personas, esto representa aproximadamente 280 millones de personas.

Hasta ahora, estadísticamente trivial. Sin embargo, dos tendencias conspiran para convertir este mapa en un predictor de grandes problemas por venir. Estos son: el crecimiento demográfico y el cambio climático. Este mapa hace un mejor trabajo que la mayoría al señalar que la mayoría de la gente vive en latitudes donde el clima ya es bastante cálido.

Y muchas de estas áreas verán un crecimiento demográfico masivo este siglo. Según las Naciones Unidas, la población mundial seguirá aumentando, de aproximadamente 7.800 millones en la actualidad a casi 11.000 millones en 2100. (Esto, sin embargo, no es aceptado por todos. Algunos demógrafos predicen que la subpoblación se convertirá en un problema importante en el futuro). Si la proyección de la ONU es correcta, la densidad de población global aumentará de 153,1 personas por milla cuadrada (59,11/km2) a 209,3 personas por milla cuadrada (80,82/km2).

A medida que el clima continúa cambiando, son las latitudes más densamente pobladas las que pueden volverse insoportablemente calurosas, durante partes cada vez más largas del año. Una solución podría ser, como se analiza en Strange Maps #842, migraciones masivas, que trasladen a personas de las partes del mundo que ahora son inhabitables a las que ahora son habitables. En otras palabras, una versión de este mapa en el año 2100 podría ser la inversa de ésta: más roja hacia los polos, más azul cerca del ecuador.

