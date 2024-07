Tumba de la familia Davidson – Mesquite, Nevada

James Davidson y su esposa María se unió a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Escocia y emigró a Utah con su hijo Joseph alrededor de 1866. James era un hábil maquinista que estuvo muy involucrado en los intentos de hilar algodón para fabricar telas en el sur de Utah, como parte de los esfuerzos de la Iglesia SUD por hacer que su comunidad fuera autosuficiente. Él y su familia habían ido a St. Thomas, a unas 60 millas al suroeste de St. George, presumiblemente en un esfuerzo por persuadir a los miembros de la iglesia de allí para que cultivaran más algodón para la fábrica.

A su regreso, debían acompañar a un grupo a St. George, pero perdieron un neumático entre St. Thomas y St. Joseph (hoy Logandale). (Un “neumático” en el siglo XIX era la banda de metal que rodeaba la rueda). Debido a la demora resultante, evidentemente perdieron conexiones con su grupo y regresaron a St. George por su cuenta.

Había dos rutas para llegar a St. George, una a lo largo del río Virgin y una más nueva que atravesaba Mormon Mesa hasta un pozo en Beaver Dam Wash, y luego continuaba hasta St. George más o menos por la ruta que mucho más tarde seguiría la US-91. La ruta del río Virgin tenía la ventaja de contar con abundante agua, pero también con muchos vados traicioneros con arenas movedizas. La ruta de Mormon Mesa era más corta y firme, pero el tramo hasta Beaver Dam Wash, unas 30 millas, no tenía agua en absoluto. Llevar mucha agua era imperativo, en particular porque los caballos también la necesitarían, y se recomendó a los grupos que no intentaran recorrer la ruta solos.

Sin embargo, por alguna razón, los Davidson eligieron la ruta de Mormon Mesa, posiblemente porque pensaron que sería más rápido. No trajeron suficiente agua, probablemente porque no estaban familiarizados con las condiciones del desierto del sur de Nevada en junio, donde las temperaturas superan habitualmente los 100 grados. grados Fahrenheit (38 grados Celsius) y la humedad relativa puede descender a un solo dígito. En un error catastrófico, es posible que incluso hayan escatimado en agua para ahorrar peso.

Aun así, podrían haberlo logrado, de no ser porque se rompió una rueda del carruaje. Evidentemente, Joseph salió con el caballo y el agua que le quedaba para buscar ayuda, y casi lo logró. Un grupo que trabajaba en Beaver Dam Well encontró un caballo sediento el 12 de junio. Le dieron de beber y se lo guardaron, suponiendo que su dueño aparecería. Cuando nadie lo hizo, fueron a buscarlo y encontraron el cuerpo de Joseph a media milla de distancia. Luego emprendieron la búsqueda de sus padres, que se descubrió que habían muerto debajo de un refugio improvisado con mantas para protegerse del sol.

James y Maria fueron enterrados en el mismo lugar donde los encontraron, y Joseph fue enterrado nuevamente junto a sus padres. Su tumba ha sido marcada hasta el día de hoy y es mantenida por voluntarios. Una bandera escocesa suele ondear en el lugar, en reconocimiento a su patria.