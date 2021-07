Trump habría propuesto mandar a los contagiados de coronavirus a Guantanamo

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump propuso a principios de 2020 mandar a sus compatriotas que se habían contagiado de coronavirus en el exterior a hacer cuarentena en la base militar de Guantánamo, de acuerdo a un nuevo libro escrito por dos periodistas del diario Washington Post.



“¿No tenemos en propiedad alguna isla?¿Por qué no a Guantánamo? Nosotros importamos bienes, no vamos a importar un virus”, habría dicho el magnate a sus colaboradores de alto rango, según la investigación realizada por Yasmeen Abutaleb y Damian Paletta.



Esta sugerencia la habría realizado al menos dos veces en febrero del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) todavía no había declarado la situación como una pandemia y los casos de coronavirus se concentraban en Asia.



Los periodistas indican que la idea fue rechazara rápidamente por los asesores del republicano que participaron del comité de crisis que en ese momento evaluaba el avance del virus, de acuerdo a extractos del libro publicado por el propio Washington Post.



Según la investigación, que contó con más de 180 entrevistas a personas cercanas al expresidente, los presentes en la sala reaccionaron “estupefactos” a la idea y le hicieron saber a su autor que “generaría rechazo poner en cuarentena a turistas de Estados Unidos en la misma base caribeña en que el país recluye a los sospechosos de terrorismo”.



El libro, titulado “Escenario de pesadilla: dentro de la respuesta de la Administración Trump a una pandemia que cambió la historia“, relata, además de este episodio, un proceso de toma de decisiones “caótico y a menudo tosco” en la Casa Blanca, cargado de “luchas por el poder”.

Fuente: Telam