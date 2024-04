Torre del reloj de Worth Avenue – Palm Beach, Florida

Palm Beach, la avenida Worth de Florida es uno de los distritos comerciales de lujo más lujosos y famosos de Estados Unidos. Cada año, miles de turistas cruzan el Intracoastal Waterway para visitar las casas de lujo, las playas vírgenes y las tiendas minoristas de la isla. Al final de Worth Avenue, enmarcada contra el Océano Atlántico, se encuentra una torre de reloj, inaugurada en 2010. Este hito moderno se ha convertido en un símbolo tanto de la opulencia de Worth Avenue como del antiguo emplazamiento del muelle de Palm Beach.

El comienzo del muelle fue obra de un inmigrante danés de capa y espada llamado Peter Gustav Jordahn, conocido ampliamente como “Capitán Gus” por su amor al mar. El Capitán Gus, un destacado atleta y salvavidas de verano en Coney Island Beach de Nueva York, trabajaba durante los inviernos en Breakers en Palm Beach, la primera comunidad turística de Estados Unidos. Administró las piscinas y finalmente abrió su propio complejo de piscinas, conocido como Gus's Baths. En 1924, el Capitán Gus tenía la intención de expandir su imperio. Comenzó a competir directamente con el propietario de Breakers, el legendario desarrollador de Florida Henry Morrison Flagler, en la construcción de un nuevo muelle. El muelle Rainbo se inauguró el Día del Trabajo de 1925 en el extremo este de Worth Avenue, sobresaliendo más de 1000 pies hacia el océano. El Capitán Gus cobraría diez centavos por acceder al muelle para pescar, hacer turismo y su nuevo complejo de piscinas. En 1928, el huracán Okeechobee azotó directamente Palm Beach y destruyó el muelle de Flagler. El muelle del Capitán Gus resistió el golpe y ahora quedó solo.

Como ex marinero y veterano militar, el Capitán Gus disfrutaba mostrando su destreza. Después de haber salvado a más de 25 personas en un día trabajando como salvavidas, ahora dirigía los “Vaqueros del Mar”, una patrulla de playa estacionada en su muelle. Vendió el muelle durante la Gran Depresión, y pasaría a llamarse Palm Beach Pier, alcanzando nuevas alturas en las décadas de 1950 y 1960. El historiador James Ponce dijo: “Después de los bailes de Nochevieja, se veían parejas bailando con esmoquin y vestidos negros”. Desafortunadamente, una serie de huracanes en la década de 1960 eventualmente también afectaron el muelle de Palm Beach, y la ciudad ordenó su demolición en 1969.

Al mismo tiempo, Worth Avenue se había convertido en un destino por derecho propio. Worth Avenue es el resultado de un acuerdo de desarrollo realizado por el arquitecto del sur de Florida Addison Mizner, quien trajo la icónica arquitectura mediterránea a la franja en 1918. Un destino lujoso desde los primeros días del Everglades Club, en la década de 1960, la calle estaba a la altura de la moda. , a medida que los vestidos de algodón de Lilly Pulitzer se extendían por las comunidades turísticas de todo el mundo. Worth Avenue atraería tanto a lugareños ricos, como Donald Trump, que había comprado el cercano complejo Mar-A-Lago, como a innumerables turistas. Al mismo tiempo, la calle misma había comenzado a deteriorarse y las hileras de cocoteros sucumbieron a la enfermedad del amarillamiento.

En 2010, la ciudad de Palm Beach, con la ayuda de la comunidad empresarial local, comenzó una renovación de $15,8 millones para restaurar la grandeza de la calle. Además de nuevos árboles, nuevas aceras y otras mejoras, la ciudad planeó una gran entrada a Worth Avenue en forma de una nueva torre de reloj. La torre se elevaría 25 pies y costaría más de 600.000 dólares, y estaría hecha de piedra de cantera y coral procedentes de la República Dominicana. Fue diseñado en el estilo arquitectónico del Renacimiento morisco favorecido por Addison Mizner, y estaría ubicado junto a la playa, donde una vez estuvo Palm Beach Pier.

Aunque la torre del reloj parece histórica, en realidad es uno de los monumentos más nuevos de la ciudad. Una placa en el interior de la torre señala la historia del muelle de Palm Beach y los Cowboys of the Sea. Y aunque es relativamente incipiente, la torre ha desarrollado algunas tradiciones propias. Cada día de Año Nuevo, al amanecer, multitudes de lugareños madrugadores se reúnen en la torre del reloj para tomarse una fotografía anual de la ciudad. Si bien puede que no involucre gente bailando toda la noche, en muchos sentidos todavía recuerda los sueños del Capitán Gus y su fabuloso muelle.