Soul City – Norlina, Carolina del Norte

Soul City no es una ciudad, pero aspiraba a serlo. Planificada como parte de un programa federal que apoya el desarrollo de “nuevas ciudades”, comunidades planificadas maestramente, Soul City fue concebida como una alternativa rural a los centros urbanos donde los afroamericanos pudieran lograr la autodeterminación económica y política. Como se imaginó en 1969, la comunidad tendría 50.000 residentes y produciría 24.000 puestos de trabajo para el año 2000. Como todas las utopías, la realidad no alcanzó el sueño, pero el sueño dio origen a la realidad.

El visionario detrás del ambicioso plan fue Floyd B. McKissick, abogado y destacado líder estadounidense de derechos civiles. El “poder negro” significaba cosas diferentes para diferentes personas, independientemente de su raza, pero McKissick creía que la base de todo empoderamiento negro era la autonomía económica. Después de dimitir en 1968 como director nacional del Congreso de Igualdad Racial, fundó una corporación con fines de lucro destinada a servir de cámara de compensación para el capitalismo negro. McKissick Enterprises lanzó o invirtió en una variedad de empresas de propiedad de negros; una editorial, una empresa de importación y exportación, restaurantes y bienes raíces.

Soul City, una comunidad completamente nueva de residencias, comercio minorista e industria, justo al noreste de Durham, fue una empresa de diferente magnitud. Un préstamo inicial provino del Chase Manhattan Bank, que había financiado otras empresas comerciales de McKissick, pero el desarrollo de una nueva ciudad requeriría decenas de millones de dólares. Por ejemplo, el costo inicial para el suburbio de Columbia, Maryland, fue de 50 millones de dólares.

McKissick vio una oportunidad financiera en la Ley de Nuevas Comunidades de 1968, a la que siguió dos años más tarde la Ley de Política Urbana Nacional y Desarrollo de Nuevas Comunidades. Los dos proyectos de ley autorizaron 750 millones de dólares en garantías de préstamos para el desarrollo de nuevas ciudades. A los inversores que compraron bonos para financiar los proyectos participantes se les aseguró que el gobierno pagaría la deuda si un desarrollador incumplía. Numerosos constructores presentaron sus solicitudes ante el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). Al final, se aprobaron 13 propuestas, incluida Soul City.

El programa federal se puso en marcha de forma gradual. A finales de 1970, HUD había otorgado garantías de préstamos a cinco propuestas. Mientras esperaba la aprobación de la solicitud de Soul City, McKissick obtuvo fondos de otras fuentes para avanzar en el proyecto. En mayo de 1972, la Oficina de Empresas Comerciales Minoritarias otorgó una subvención de 500.000 dólares para planificar el Parque Industrial Warren. Un mes después, la Oficina de Oportunidades Económicas aprobó $1 millón para la creación de HealthCo, un centro de atención médica integral que presta servicios en todos los condados de Warren y Vance.

La solicitud de Soul City fue aprobada en julio de 1972, pero sólo después de que la concesión se redujo de 33 millones de dólares a 14 millones de dólares, una fracción de lo que recibieron algunos de los otros proyectos. Pasaron otros 19 meses antes de que HUD emitiera los primeros $5 millones en bonos, que restringió a la preparación del sitio y al trabajo de infraestructura. Esta limitación tendría consecuencias no deseadas. Un año después de la emisión de los bonos, el Raleigh News & Observer se mostró en desacuerdo con la falta de progreso visible y escribió: “Allí no hay industria, ni tiendas, ni casas, ni Soul City”. El hecho de que el dinero de los bonos no pudiera utilizarse para este tipo de construcción parecía irrelevante. El periódico midió el progreso a partir del anuncio del proyecto en 1969, no a partir de la emisión de bonos, apenas 12 meses antes.

Durante un período de semanas, “N&O” publicó más de una docena de artículos, que culminaron en un editorial que pedía una auditoría independiente. Otros periódicos, incluido el Wall Street Journal, también fueron críticos con Soul City. El senador estadounidense Jesse Helms siguió el ejemplo de los medios y dirigió su solicitud de auditoría a la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) federal. El Estado de Carolina del Norte, que había aportado algunos fondos propios, también inició una auditoría.

HUD defendió enérgicamente a McKissick, calificando los artículos de News & Observer como “a menudo inexactos, engañosos o sin fundamento” y señaló cómo Soul City había beneficiado a toda la región. Las solicitudes presentadas por Soul City habían aportado 2 millones de dólares a la región para educación y 1,8 millones de dólares para atención sanitaria. La auditoría de la GAO encontró algunas compras y mantenimiento de registros inadecuados, pero exoneró en gran medida a Soul City. Insatisfecho, el senador Helms pidió una investigación criminal, pero el Departamento de Justicia concluyó que la auditoría “no reveló ninguna violación de la ley”.

Por supuesto, las determinaciones favorables fueron bienvenidas, pero el escrutinio fue perjudicial. Los posibles inquilinos industriales estaban nerviosos justo cuando Soul Tech I, el primer edificio de fabricación, estaba a punto de terminarse. Algunas agencias federales suspendieron su apoyo financiero. Por otro lado, en 1976 HUD eliminó su prohibición contra la construcción de viviendas y proporcionó $445,000 adicionales para líneas de alcantarillado, drenajes pluviales y caminos. La Administración de Nuevas Comunidades votó a finales de año a favor de liberar otros $5 millones en bonos.

Soul City avanzó lentamente durante los siguientes años, pero a medida que lo hizo, los 13 proyectos individuales y todo el programa fueron reevaluados. Soul City gozaba de una salud comparativamente buena, con gran parte de su infraestructura en funcionamiento y 2,8 millones de dólares en el banco, además de otros 4 millones de dólares en bonos aún por liberar. Sin embargo, la situación era tan precaria que en el lapso de tres meses en 1979, HUD aprobó el presupuesto anual de Soul City y un consultor externo concluyó que el proyecto ya no era financieramente viable.

HUD embargó la propiedad en 1980, pero Soul City no sufrió este destino sola. Ocho de las otras 12 nuevas ciudades también fueron objeto de embargos y tres más quedaron al borde de la quiebra. Sólo The Woodlands, un suburbio de Houston, fue completado por su desarrollador original según lo planeado. Soul City era única en muchos sentidos: estaba ubicada en una zona rural económicamente desfavorecida y estaba fundada sobre un ideal más que con el objetivo de obtener ganancias, pero al final, como casi todas las otras ciudades nuevas, resultó demasiado costosa de realizar. .

Un visitante de Soul City hoy encontrará las casas, instalaciones comunitarias y espacios industriales que McKissick pudo completar antes de que HUD retirara su apoyo. Las zonas residenciales debían organizarse en ocho barrios, cada uno con su propia escuela primaria, pero sólo se construyó Green Duke Village. Un segundo vecindario, Pleasant Hills, está ubicado al sureste de la intersección de las rutas estatales 1113 y 1100 y consta de calles pavimentadas y poco más.

No se construyó ninguna escuela, pero el Parque Recreativo Magnolia Ernest abrió sus puertas en 1977. Tras la ejecución hipotecaria por parte de HUD, el condado de Warren comenzó a administrar las instalaciones y tomó posesión de ellas en su totalidad en 2008. Las canchas de baloncesto y tenis fueron renovadas en 2022.

HealthCo, que continuó operando durante tres décadas después de la ejecución hipotecaria, está ubicada en la esquina sureste de las rutas 1151 (antes Soul City Boulevard) y 1100. A fines de la década de 1970, HealthCo tenía dos médicos, dos dentistas, un grupo de enfermeras y técnicos y atendió a más de 2,000 pacientes al año. Ahora está vacío, despojado de sus tuberías de cobre y de todo lo demás de valor.

El Soul Tech I de 72,000 pies cuadrados se completó en 1975. Un fabricante de equipos para acampar alguna vez arrendó la mayor parte de las instalaciones y un constructor de casas modulares ocupó la mayor parte del espacio restante. En 1997, el estado de Carolina del Norte construyó una prisión de seguridad media cercana y los reclusos ahora fabrican desinfectantes, detergentes para ropa y jabón en la única instalación industrial terminada como parte del plan maestro de Soul City.

Mientras HUD se preparaba para ejecutar la hipoteca de Soul City, Perdue Farms Inc. compró 500 acres en el Parque Industrial Warren para su Norlina Hatchery, que opera hasta el día de hoy. McKissick señaló este hecho como prueba de la viabilidad de Soul City, pero el argumento no fue convincente o tal vez llegó demasiado tarde. Después de una década de planificación y construcción, el sueño se extinguió, quedando el criadero y la fábrica de jabón, las instalaciones recreativas y Green Duke Village.