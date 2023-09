“Senderos peligrosos”, por Prime Video: El viaje de la vengadora

“La venganza no es otra cosa sino un cazador y su presa. La mejor de todas, la más deliciosa, es aquella en la que no la presa no sabe que lo es”. La frase sale de la boca de la protagonista de Senderos peligrosos (reciente estreno de Prime Video), perteneciente al linaje de Barbara Stanwyck, Norma Shearer y Bette Davis, entre otras. La selecta lista de mujeres que desfilaron por la gran pantalla hace un siglo con papeles provocadores, maltratadas por el otro sexo, que tomaban decisiones moralmente reprochables y seducidas por la rabia. Tan clásica como picante, la miniserie está basada en la novela epónima de B.E. Jones y en cuya portada puede leerse el siguiente epígrafe: “el amor puede doler, la traición puede matar”.

La primera escena del thriller abre con una imagen igual de elocuente. Una araña –una viuda negra, para ser más precisos- muere aplastada por las ruedas de un Mustang en el medio de una ruta perdida del desierto de Arizona. Arriba del descapotable van Liv (Jenna Coleman de La serpiente) y Will (Oliver Jacskon-Cohen), una pareja británica recientemente casada en plan de luna de miel. “Si nos hubieran visto, nos habrían odiado”, acota la dama en una voz en off viperina. La aparente felicidad, el glamour de un viaje por esa parte salvaje todos los Estados Unidos, esconde el intento de recomponer las cosas entre ambos. O quizás por debajo haya uno un tanto más sanguinario. El punto es que ella dejó su carrera como escritora para acompañar a su marido al otro lado del Atlántico y el tipo no tardó mucho en serle infiel con una compañera de trabajo. Así es que Liv, en pleno redescubrimiento de identidad, busca una vindicación extrema entre las postales del Monument Valley, Yosemite, el Gran Cañón y Las Vegas.

Senderos peligrosos es de esas entregas que presenta un juego simple, con cartas conocidas, de varias manos y en los que está aceptado hacer trampa. La narrativa se desenvuelve entre el pasado y presente de los involucrados, a los que hay que sumar a la madre de ella y a una parejita que encuentran ¿de casualidad? en uno de los tramos de ese road trip. Está claro que algo oscuro sucedió, aunque no se sabe bien qué, ni cómo o cuándo. Uno de los aspectos más logrados de la propuesta es que Liv, al igual que la audiencia, tampoco parece tener del todo claro cuál era su plan. Ahí está la gráfica secuencia donde imagina un arco de posibles crímenes en los que indefectiblemente termina bañada de un espeso líquido rojo. “Somos mirones, queremos sangre y chicas muertas en el piso y ver por dentro de la mente del maldito retorcido que lo hizo. En este caso la maldita retorcida soy yo”, nos recordará Liv.

Lo saliente de Senderos peligrosos, sin dudas, está en el rol principal y la composición de la británica. Se trata de una chica de aire inocente, indescifrable, confusa y a nada de convertirse en una asesina colérica. Su oscilación entre el crimen perfecto y actuar con imprudencia le ponen picante a este proyecto ramificado entre la telenovela y el pulp. La puesta en escena también se destaca, entre la urbanidad nocturna y la prepotencia al natural, junto a una banda sonora con artistas como Yeah Yeah Yeahs, Santigold y St. Vincent. La directora de los seis episodios, So Yong Kim, dijo que entre sus inspiraciones estuvieron Thelma y Louise (Ridley Scott; 1991) y Perdida (David Fincher; 2014). Dicho esto, Rosamund Pike y Jenna Coleman serían las indicadas para una remake de las dos fugitivas sin nada que perder.

Programados

* Nada, la próxima propuesta con el sello de Mariano Cohn y Gastón Duprat, llegará a Star+ el próximo 11 de octubre. La serie sigue a Manuel Tamayo Prats (Luis Brandoni), un crítico culinario de Buenos Aires, “amante del arte y provocador” al que le sobrevendrán algunos cambios trascendentales. Choques culturales, nihilismo refinado y hasta Robert De Niro serán parte de esta ficción que amplía el universo de los creadores de El encargado.

* Apple TV + anunció el estreno de la cuarta temporada de For All Mankind para el próximo 11 de noviembre. La ficción, creada por Emmy Moore y protagonizada por Joel Kinnaman, relata una historia del mundo alternativa en el que la carrera espacial nunca se detuvo, por lo que para principios de este siglo ya se estaba colonizando Marte. Es más, el planeta rojo se ha convertido en una fuente de captura y extracción de asteroides extremadamente valiosos y ricos en minerales que podrían cambiar el futuro de las cosas aquí y a 55 millones de kilómetros.

* Mañana a las 22 hs, Sony Channel estrenará Fire Country. Drama centrado en un equipo de bomberos distinto al que suele verse por tevé. Sus integrantes son firemen de élite y reclusos. Unos y otros combaten incendios forestales en California. Una de tipos malos buscando redimirse entre el fuego.

El personaje

Wendy Rhoades de Billions (Maggie Siff). Brillante psiquiatra empleada por un tiburón de Wall Street y casada con un fiscal enemigo de su jefe. La mujer se destacó como alguien que sabe escuchar y dar afilados consejos. “No hay cantidad de dinero que te libere de ser una persona”, sentenció la Yoda de Axe Capital. Quedan doce episodios para disfrutarla con la séptima temporada (los viernes a las 22.30 por Universal+).





Source link