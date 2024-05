Seis señales de problemas cardíacos que incluso los jóvenes deberían conocer

También vale la pena señalar que si fumas; tiene un trastorno por uso de sustancias, diabetes, presión arterial alta o colesterol alto; o tiene antecedentes familiares de problemas cardíacos, tiene muchas más probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca que alguien que no encaja en esa descripción. Federico L. Ruberg, MDdice a SELF el jefe de medicina cardiovascular del Boston Medical Center.

2. Estás inexplicablemente mareado o, a veces, te desmayas.

Cuando te desmayas, normalmente significa que tu cerebro no recibe suficiente flujo sanguíneo, a menudo porque tu presión arterial acaba de caer en picado. Y desmayarse repetidamente sin aparentemente ninguna razón definitivamente no es normal, explica el Dr. Ruberg. Si bien desmayarse en reposo es la señal más reveladora de que está en juego un gran problema de salud, si estás haciendo ejercicio y constantemente te sientes a punto de desmayarte, eso también es un problema, señala el Dr. Ruberg. “Es normal sentir que le falta un poco el aire mientras hace ejercicio. No es normal simplemente perder el conocimiento si realmente sientes que te vas a desmayar cuando te esfuerzas”.

Aún así, no es necesario colapsar por completo para sospechar un problema cardíaco. Sentir mareos abrumadores mientras estás en reposo. o Mudarse también puede ser motivo de preocupación, dice el Dr. Ruberg. Pero antes de dejar que su ansiedad por la salud se vuelva loca, tenga en cuenta que muchas otras cosas pueden causar estos síntomas, como vértigo, deshidratación, niveles bajos de azúcar en la sangre o una infección de oído. Así que comuníqueselo a su médico, especialmente si tiene otros síntomas inusuales.

3. Sientes (algún tipo de) presión en la parte superior de tu cuerpo.

Hay una gran variedad de cosas que pueden causar una sensación de pesadez y opresión en la parte superior del torso; después de todo, es donde los pulmones, partes del tracto digestivo y el corazón se aplastan entre sí. Sin embargo, el dolor de pecho tiende a ser un signo destacado de que podría haber una enfermedad cardíaca, dice el Dr. Bart. “Señala que tienes un problema con tu suministro de sangre”.

Nuevamente, puede ser difícil determinar de dónde proviene exactamente la presión, pero la Dra. Bart tiende a escuchar algunas frases comunes de sus pacientes. “Algunas personas lo describen como un elefante sentado sobre su pecho”, dice. “Otros describen la presión como mucho más sutil o no sentirán nada en absoluto. Hay todo un espectro y cada uno es diferente”. También puede notar algo de dolor que se irradia hacia los hombros, brazos, cuello, mandíbula o espalda, o incluso comparar la sensación con una indigestión, según el Asociación Americana del Corazón.

También podría sentir náuseas, vomitar o sudar frío. Entonces, ¿cómo puedes saber si se trata de tu corazón y no de un caso de intoxicación alimentaria? Esto puede ser realmente un desafío, pero el Dr. Bart dice que vale la pena consultar a un médico ante cualquier dolor repentino que no puedas explicar; cualquier cosa que “no sea lo habitual”, señala.

4. Los latidos de tu corazón se disparan de la nada o tienes ataques de pánico inexplicables.

Tu pulso puede acelerarse por varias razones: por ejemplo, saliste a correr, tomaste un montón de café o la persona que te gusta te acaba de enviar un mensaje de texto picante. Pero si su corazón parece latir incontrolablemente en reposo, o no late tan constantemente como antes, es posible que esté en juego un problema cardíaco subyacente. “Las palpitaciones pueden sentirse como un golpe en el pecho y usted puede sentir que su corazón late de manera irregular”, explica el Dr. Bart. “Es posible que de repente te marees y sientas que necesitas sentarte”.