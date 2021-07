de MasterChef Celebrity (Telefe, lunes a viernes a las 22.30).

A esta altura del concurso, y tras la eliminación de Claudia Fontán, los cuatro semifinalistas del certamen de cocina son Barbarossa, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Sol Pérez. La tan esperada final se verá el 24 de junio.

Este sábado, Andy Kusnetzoff propuso a los invitados de su programa que pasen al frente quienes hayan tenido una experiencia paranormal.

Una de las que dio el primer paso fue Georgina, que contó la comunicación que mantiene con su madre, a más de un año de su fallecimiento. “Yo creo que cuando se van nuestros seres queridos están en otro estrato. Y hace poco se murió mi mamá. Hablábamos mucho de la muerte. Nunca fue un tabú para nosotros porque todos nos vamos a morir”, comenzó contando la actriz.

“‘Vos de alguna manera avisame que estás’, le decía. Yo vivo con mi sobrina Lucía que vino a estudiar teatro de Córdoba. Y de repente estábamos así, y en el pasillo de casa, no había corriente de aire, todos los cuadros y las fotos se cayeron. Y Lucía va a mi vestidor y me dice, ‘¿vos tiraste todos los collares?’ Le digo que no y veo todo tirado en el piso. ‘Vieja, pará de armar quilombo, todo bien, pero no me rompas toda la casa. Presentáte pero posta, no así’, le dije. Después no tuve más noticias de la vieja”, explicó.

En ese momento, Georgina hizo mención al certamen de cocina: “Haciendo MasterChef yo siempre decía ‘ay vieja, tu receta’. Y me faltaba una receta, porque viste que tenemos que preparar un menú para la final…“.

Y de esta manera, la artista reveló, casi sin darse cuenta, que será una de las finalistas del concurso. Esto causó una fuerte repercusión entre los seguidores de MasterChef, que llenaron las redes sociales con mensajes sobre los dichos de Barbarossa.

Es una posibilidad que haya revelado la final del MasterChef Celebrity Georgina en un rapto de sincericidio al querer sostener su relato de experiencia paranormal.

Pero según cercanos a la producción que mantiene estricto hermetismo sobre la evolución de las eliminaciones, han dado a entender que el sentido común dice que todos los semifinalistas ya seguramente tienen pensado cual sería su menú en caso de llegar a la final, ya que es libre, y consiste en entrada, primer plato y postre y tenerlo elegido y bien pensado cual va a ser es lo más adecuado.

No nos queda otra que ver el desenlace cuando lo emitan para sacarnos esta duda.