¿Qué podemos aprender de las ruinas de Gary, Indiana?

Es difícil imaginar cómo un edificio tan grandioso como la Iglesia Metodista de la Ciudad de Gary, Indiana, podría alguna vez quedar abandonado. Terminado en 1926, el espectacular complejo de nueve pisos también incluyó, en un momento, un teatro con capacidad para 1.000 personas, oficinas, un comedor y un gimnasio. Construida a un costo de más de $800,000—equivalente a más de $14 millones en la actualidad—City Methodist atendió a más de 3,000 feligreses en su apogeo antes de que la disminución de la asistencia y la falta de fondos condujeran a su cierre en 1975. Hoy en día, la hiedra cae como una cascada a través de sus rotos y manchados ventanas de cristal, los restos hundidos del coro se aferraban desesperadamente a la pared.

Puedes imaginarlo como las ruinas de una abadía, pintadas por un famoso artista romántico, colgadas en la pared de un museo de arte. Pero a diferencia de las desoladas capillas y catedrales de la campiña inglesa, popularizadas por el arte pintoresco de finales del siglo XVIII, la Ciudad Metodista se construyó hace menos de un siglo. La ciudad que la rodea, también en ruinas, no es mucho más antigua. Los cielos visibles a través del techo derrumbado de City Methodist evocan una sensación de intemporalidad y eternidad, en marcado contraste con los graffitis que adornan las paredes y los sonidos del tráfico en el exterior. Gary es una ciudad de ruinas estadounidenses modernas creadas por problemas claramente contemporáneos, con la Ciudad Metodista como quizás el símbolo más icónico y duradero de su pérdida y, algunos podrían argumentar, de su traición.

Lo primero que uno observa hoy al conducir por Gary es cuántos edificios vacíos hay. Según un artículo en EE.UU. Hoy en día, en 2019, casi el 20 por ciento, o aproximadamente 5700, de las viviendas unifamiliares en Gary estaban desocupadas. El Tribuna de Chicago estimó el número total de edificios abandonados en 2015 en casi 7.000, y que el 37 por ciento de los edificios de la ciudad (más de 12.000) estaban “'arruinados' y necesitaban una reparación visible”. Restaurantes, gasolineras, edificios de apartamentos en ruinas…¿Qué diablos pasó aquí? Puede parecer postapocalíptico, pero esto no es una película. La privación económica que ha provocado que casi un tercio de los residentes de Gary vivan por debajo del umbral de pobreza, según el censo de Estados Unidos, es una historia de terror muy real.

Para comprender la raíz de Para solucionar los problemas de Gary, debemos entender por qué se construyó en primer lugar. Gary fue fundada en 1906 por United States Steel en aproximadamente 10,000 acres de tierras pantanosas que había comprado de manera encubierta. A diferencia de otras ciudades americanas que tuvieron una evolución más orgánica, el único propósito de Gary era fabricar acero en Gary Works. En ese momento, US Steel era una empresa nueva, nacida de una fusión entre Carnegie Steel Company de Andrew Carnegie y su rival, Federal Steel, propiedad del juez Elbert H. Gary, que dio nombre a la recién creada ciudad corporativa. Gary era una metrópoli nacida del pragmatismo despiadado de las líneas ferroviarias y las rutas marítimas, no de la calidad de vida.

Una casa abandonada en Gary, Indiana.

Nuevos residentes acudieron en masa a Gary en busca de trabajo y los arquitectos elaboraron planos para los edificios donde vivirían, trabajarían y rezarían, pero ya se estaban formando grietas profundas y desagradables en los cimientos de su tejido social fundamental. La rama de Indiana del Ku Klux Klan se organizó en 1915, impulsada por un profundo odio hacia los inmigrantes y los trabajadores no blancos que buscaban trabajo en las crecientes industrias del estado. A principios de la década de 1920, era el capítulo más grande del país, con 2.000 nuevos miembros uniéndose semanalmente. William Seaman, cuyos incansables esfuerzos condujeron a la construcción de la Iglesia Metodista de la Ciudad, fue destituido como pastor sólo dos años después de su finalización debido a su oposición a la segregación de los servicios religiosos. La sombra del racismo se cernía sobre la ciudad y la perseguiría durante décadas.

La población de Gary alcanzó un máximo de 178.000 habitantes en la década de 1960, después de lo cual disminuyó constantemente a medida que los residentes y las empresas blancas se mudaron a la ciudad vecina más próspera de Merrillville. Aunque algunos intentan culpar del declive de la ciudad a la elección en 1967 del primer alcalde negro de Gary, el defensor de los derechos civiles Richard Hatcher, está claro que le habían entregado una ciudad que ya estaba en caída libre económica. La industria del acero luchó por mantenerse al día con las nuevas fábricas en el extranjero y, en 1959, Estados Unidos se había convertido en un importador neto de acero.

En 1973, una recesión en el mercado mundial del acero provocó caídas drásticas en los precios del acero y cierres de fábricas en todo el país. Los efectos fueron graves y duraderos, y las ciudades siderúrgicas estuvieron entre las más afectadas. Las ciudades que dependen de la producción de acero (Youngstown, Toledo, Cleveland, lo que hoy conocemos como Rust Belt) también quedaron económicamente devastadas en los años setenta. La pérdida de residentes, empleos e ingresos fiscales resultó en delincuencia, pobreza y el desmantelamiento de la infraestructura cívica. Gary, alguna vez idealizado como la ciudad estadounidense modelo en El hombre de la música y el lugar de nacimiento de los Jackson Five, nunca se recuperaría.

El exterior del Palace Theatre, que alguna vez fue uno de los lugares de entretenimiento más importantes de Gary.

El interior en ruinas del Palace Theatre en Gary, Indiana.

Mientras US Steel despedía a miles de personas, se hicieron esfuerzos para diversificar la economía de Gary. Fue muy tarde. Los centros de convenciones, hoteles y casinos no lograron atraer visitantes a una ciudad que en 1994 había ganado el ignominioso título de “Capital del Asesinato de Estados Unidos”, con 91 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según el Tribuna de Chicago. El descenso de Gary a las pandillas, las drogas y la violencia llevó a medidas drásticas, como que el director de una funeraria celebrara un servicio llamado “Este podrías ser tú” en una escuela pública, en el que invitaba a los estudiantes a mirar dentro de un ataúd con un espejo dentro. La población de Gary perdió más de 100.000 habitantes. Sus escuelas y bibliotecas, que alguna vez fueron el orgullo de la ciudad, cerraron. La maleza se apoderó de las casas vacías y, en 1997, una serie de incendios devastadores provocados en el distrito comercial del centro destruyeron numerosos lugares emblemáticos, incluido el Memorial Auditorium. En una entrevista de CLTV después del incendio, Jeri Elliott, residente de Gary, se lamentó: “Es realmente una pena ver que todo con lo que creciste desapareció”.

Aunque a veces se presenta a Gary en la actualidad como poco más que un patio de recreo para exploradores urbanos, todavía tiene aproximadamente 69.000 residentes. Como muchas ciudades estadounidenses profundamente afectadas por la desindustrialización, está luchando por rehabilitar su reputación e identidad. Ideas como la creación de un parque temático para celebrar a los Jackson Five fracasaron y una empresa de tecnología con sede en Los Ángeles incumplió sus contratos para utilizar el centro de convenciones de la ciudad como una nueva planta, lo que habría creado miles de puestos de trabajo. US Steel, que había atraído a decenas de miles de trabajadores a la zona, actualmente sólo emplea a unos 3.700 en Gary Works, según Los New York Times.

Los omnipresentes edificios abandonados están siendo demolidos lentamente, pero sin empleos ni atracciones que atraigan visitantes, es difícil establecer negocios auxiliares como restaurantes y tiendas. Se espera que las mejoras en las líneas de carreteras y ferrocarriles que conectan Gary con ciudades cercanas como Chicago puedan atraer a viajeros que escapan de los altos alquileres, y que el Aeropuerto Internacional Gary/Chicago pueda servir como centro logístico para United Parcel Service. Pero solo el tiempo lo dirá.

El edificio Parry Shaw, con crecimiento excesivo fuera del edificio.

Mucho antes de que se supiera Como ciudad en ruinas o “Capital del Asesinato de los Estados Unidos”, Gary tenía otro apodo: La Ciudad del Siglo. Dependiendo de su perspectiva, esto puede resumir el optimismo o el cinismo del crecimiento industrial de principios del siglo XX. Yo diría que es emblemático de los devastadores efectos de la desindustrialización, cuando las grandes empresas abandonaron a las mismas personas que habían creado su riqueza. Por mucho que nos gustaría pretender lo contrario, Gary no es una anomalía: es uno de los ejemplos más sorprendentes de un fenómeno observado en todo el Rust Belt y más allá. No es una ciudad que es abandonada, es una ciudad que era abandonado. Las ciudades no son sólo edificios o las empresas para las que fueron creadas, son las personas que les dan vida con sus pasiones y placeres, su arte y música, sus sueños. Es posible que muchos de esos residentes hayan abandonado Gary, pero a los que quedan les debemos nuestro apoyo, no nuestra burla. Aquellos que han seguido viviendo y creando comunidad allí a pesar de décadas de angustia ciertamente merecen un cambio de suerte. Merecen esperanza.

Una de las ideas propuestas para la antigua Iglesia Metodista de la ciudad es convertirla en un “parque jardín en ruinas”, similar a la iglesia de St. Dunstan-in-the-East de Londres, que fue destruida durante los bombardeos alemanes en la Segunda Guerra Mundial y posteriormente. convertido en un monumento conmemorativo. Tal como está, la iglesia de estilo gótico se ha utilizado como lugar de rodaje de una película de Transformers. una pesadilla en la calle Elmy la serie Sentido 8y ha atraído a turistas e incluso ha servido como lugar de celebración de bodas.

En 2022, la propuesta de Gary Ruins Garden fue finalista en el Knight Cities Challenge, una competencia anual que apoya proyectos de revitalización urbana. Aunque no ganó el premio, es una idea inspirada que me encantaría ver realizada. Estabilizar el edificio para que las generaciones futuras puedan apreciar la sublime belleza de sus altísimas columnas y su impresionante mampostería, en cierta semejanza con su forma actual, es una perspectiva tentadora que desearía que fuera explorada por muchos otros monumentos en peligro de extinción. Pero esa no es la única razón por la que espero que tenga éxito. City Methodist no es sólo una reliquia de los años dorados de Gary: es un reflejo de lo que la ciudad ha soportado. Es una advertencia, un monumento a la pérdida. Quizás algún día, abierto a un público que lo aprecie tal como es ahora, rebosante de flores y vida, pueda ser un símbolo de renacimiento.

La luz del sol se filtra a través del techo derrumbado de la Iglesia Metodista de la Ciudad.

Si desea ver más fotos o leer sobre la historia de Gary, Indiana, puede visitar la galería en Abandoned America o escuchar el episodio del podcast Abandoned America sobre la Ciudad del Siglo.

Matthew Christopher es un escritor y fotógrafo que ha explorado lugares abandonados en todo el mundo durante dos décadas, haciendo una crónica de los lugares perdidos entre nosotros. Puede encontrar más de su trabajo en su sitio web Abandoned America o escuchar su podcast Abandoned America.