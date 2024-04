¿Qué es Notcoin? Detrás del juego basado en Telegram y los detalles del lanzamiento aéreo

Notcoin es un Juego basado en Telegram que ha captado la atención de millones de jugadores durante los últimos meses. El juego se ha acumulado 34 millones de jugadores en totaly alcanzó un pico reciente de seis millones de usuarios activos diarios. Eso es mucho más grande que la mayoría de los juegos criptográficos.

El juego, creado por Open Builders, se basa en la aplicación de mensajería Telegram y lanzará un token en La red abierta (TON) en algún momento de las próximas semanas. Su fundador dijo anteriormente Descifrar que el equipo lo ve como una forma única de distribuir tokens a los miembros de la comunidad de manera justa.

¿Qué podría motivar a 34 millones de jugadores a tocar una moneda de oro en una aplicación de mensajería? ¡Recompensas criptográficas, por supuesto! Esto es lo que necesita saber sobre Notcoin y el próximo token.

¿Qué es Notcoin?

Notcoin, en pocas palabras, es un juego de clicker social. Los jugadores que quieran ganar monedas en el juego pueden abrir la aplicación Telegram, tocar el bot Notcoin, invitar a amigos al juego y sumergirse.

Una vez que estás en el juego, aparece una moneda de oro en tu pantalla y tocas la moneda para ganar una moneda del juego llamada Notcoin. Te dan energía limitada que se agota y luego se recarga lentamente con el tiempo, por lo que no puedes hacer clic sin cesar sin barreras.

A medida que gana más y más Notcoin, asciende en una tabla de clasificación global que se divide en diferentes niveles, desde la liga Plata hasta la liga Diamante. Los jugadores pueden ganar fichas adicionales completando misiones que normalmente implican acciones como seguir una cuenta de Twitter o unirse a una comunidad de Telegram.

Los jugadores también pueden usar “potenciadores” o potenciadores en el juego que aumentan su potencial de ganancias. Hay dos categorías de impulsos gratuitos que se actualizan diariamente, los impulsos “Full Energy” y “Turbo”, así como impulsos permanentes adicionales que los jugadores pueden comprar con su Notcoin. Estos beneficios permiten a los jugadores aumentar la cantidad de monedas que ganan por toque y cuánta energía pueden gastar a la vez, además hay un robot Auto-Tap que sigue recolectando monedas mientras estás fuera.

Los jugadores pueden usar el Notcoin que han ganado para comprar mejoras cosméticas para cambiar el fondo del juego o el aspecto de la moneda que están tocando.

¿Qué es el token NOT?

Después de todo eso, es posible que todavía te preguntes: ¿Por qué 30 millones de personas tocan una moneda para ganar dinero en el juego? El equipo de Notcoin anunció un lanzamiento aéreo de un token real que se otorgará a los jugadores, después de ser cauteloso al principio sobre esa posibilidad.

El token, llamado NOT, eventualmente se lanzará en The Open Network (TON), la red que Telegram fundó originalmente, y será canjeable por el Notcoin del juego que los jugadores han estado ganando.

El 30 de marzo, el equipo de Notcoin compartió una mirada a la tokenómica y dijo que el 100% de los tokens NOT se proporcionarán de forma predeterminada a los más de 34 millones de jugadores que los extrajeron tocando la moneda. No habrá “ballenas tempranas al estilo Bitcoin”, escribieron en un hilo de tweet y a través de la comunidad oficial de Telegram. Sin embargo, algunos tokens podrían resultar útiles para impulsar el ecosistema.

“Sería útil para el crecimiento del ecosistema tener una cantidad significativa de Notcoins para el desarrollo de productos, los próximos listados y para todos los millones de personas que vendrán a continuación”, escribieron. “Si no hay buenas ideas para estos tokens, serán quemados”.

Notcoin tiene una distribución estilo Bitcoin, donde se extraen monedas con un poco de esfuerzo. Sin embargo, sin las primeras ballenas al estilo bitcoin. Todas las monedas se distribuyen como una capa muy delgada (~0,0003% de asignación promedio de mineros) entre 34 millones de personas. — Notcoin Ø (@thenotcoin) 30 de marzo de 2024

Como resultado, Notcoin pregunta a los jugadores si quieren contribuir con una parte de sus tokens extraídos a un fondo del ecosistema. En la aplicación Notcoin en Telegram, ahora aparece un mensaje que pregunta si los jugadores quieren donar el 10%, 20%, 30% o 50% de sus monedas, o pueden elegir “Conservar para usted”. Y aquí no hay obligación ni incentivo.

“No habrá bonificaciones por participación, sólo respeto”, reza el mensaje.

¿Cuándo se lanza el token NOT?

El equipo de Notcoin ha sido particularmente misterioso acerca de cuándo se lanzará el token. Recientemente, implementaron un gráfico similar a un error que apareció brevemente en las pantallas de los jugadores y decía “7 días”. Siguieron el problema con una publicación en el canal de la comunidad, informando a los jugadores que el “Fase minera” finalizaría el 1 de abril—y entonces comenzaría una nueva fase del juego.

Un representante de Notcoin dijo Descifrar's GG que, si bien no pudieron confirmar cuándo se producirá exactamente el lanzamiento aéreo, ocurrirá dentro de las dos semanas posteriores al anuncio del 25 de marzo.

Vales de premercado

Antes del lanzamiento aéreo, el equipo de Notcoin lanzó recientemente un Programa de cupones NFT. Cualquier jugador con más de 10 millones de Notcoin ganados puede convertir sus Notcoin (en incrementos de 10 millones) en vales NFT.

Los cupones se pueden comprar, vender o intercambiar antes del lanzamiento real de NOT, lo que permite a los jugadores especular sobre el precio final del token real. Por el momento, los cupones de Notcoin se comercializan por alrededor de 10 TON por cupón, o alrededor de ~$50.

Los jugadores que no tienen 10 millones de Notcoin no deben preocuparse: su Notcoin se podrá canjear directamente por NOT cuando el token entre en funcionamiento, y en realidad no se están perdiendo nada al no participar en el sistema de cupones. Bueno, además de un poco de especulación.

Editado por Andrew Hayward.

Nota del editor: esta historia se publicó originalmente el 27 de marzo de 2024 y se actualizó por última vez el 30 de marzo.