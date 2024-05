¿Puede la música hacer que la comida sepa mejor?

ESTE ARTÍCULO ES ADAPTADO DE LA EDICIÓN DEL 18 DE MAYO DE 2024 DEL BOLETÍN DE COSAS FAVORITAS DE GASTRO OBSCURA. PUEDE REGISTRATE AQUÍ.

La música tiene que ver con el contexto. La misma canción llena de energía que te mantiene en movimiento en un concierto puede resultar disruptiva y molesta si la escuchas a todo volumen en un restaurante. Un estudio de 2018 publicado en el Revista de la Academia de Ciencias del Marketing incluso descubrió que cuanto más alta es la música de un restaurante, es más probable que los clientes pidan alimentos poco saludables, posiblemente debido al aumento de la estimulación y el estrés.

La música puede afectar la hora de comer, al igual que, hasta cierto punto, puede afectar todas las experiencias humanas. Pero, ¿qué pasaría si la música fuera tratada no sólo como fondo de la comida, sino como un ingrediente? ¿Puede la música ir más allá del ambiente para mejorar y complementar directamente el gusto, la masticación y la deglución? ¿Puede la música no ser simplemente “el alimento del amor”, como escribió Shakespeare en la apertura de Duodécimo Nochepero la comida de… bueno, ¿comida?

Comidas que hacen música

Esta famosa escena de la canción infantil “Sing a Song of Sixpence” está basada en un verdadero truco de magia culinaria medieval. Dominio publico

Hay muchos precedentes históricos de comida que incorpora música, desde chefs ingleses medievales que escondían pájaros cantores en un pastel, hasta los provocativos libros de cocina del movimiento futurista italiano de la década de 1930, que convirtieron la comida en un arte escénico de vanguardia. En una receta futurista llamada “carne cruda desgarrada por toques de trompeta”, se pide a los comensales que alternan entre tocar una trompeta y masticar un cubo de carne borracho.

Otro plato futurista, la “ensalada polirrítmica”, se sirve en una caja con una manivela en el lado izquierdo. “Sin utilizar cubiertos, los invitados comen con la mano derecha mientras giran la manivela con la izquierda” El libro de cocina futurista instruye. “Esto produce música con la que los camareros bailan hasta que termina el plato”.

“Mi madre siempre me enseñó: nunca comas comida cantada”, advirtió la Rata Rizzo al público en la película de 1992. El cuento de Navidad de los Muppets. Evidentemente no todos hicieron caso a esta advertencia, ya que en 1992 también se publicó El libro de cocina de efectos especialesque presenta “¡comida que fuma, estalla, se mueve, canta y habla!”

Se supone que uno de estos platos, “el pastel que canta”, silba mientras se hornea, para que puedas “reunir a tus amigos” y “silbar una melodía alegre junto con el pastel”. Canal de Youtube La cocina kitsch de Jim Intenté la receta en 2024 y la encontré decepcionantemente silenciosa. El “refresco parlante” del mismo libro de cocina al menos producía sonido, incluso si el secreto de su locuacidad era un puñado de Pop Rocks.

Música que hace una comida

Una receta de rigatoni de la empresa de pasta Barilla podría saber mejor con la banda sonora adecuada. Andrew Coletti por Gastro oscuro

Un campo en desarrollo llamado “condimento sónico” sugiere que puede haber un vínculo directo entre nuestra experiencia del sonido y el gusto. En un estudio realizado en 2010 en la Universidad de Oxford, los sujetos conectaron consistentemente los “cinco gustos básicos” con diferentes instrumentos musicales, tonos y melodías.

Lo agridulce se combinó con tonos altos, y el amargo y el umami con tonos bajos. Los instrumentos de metal sonaban amargos, mientras que el piano sonaba dulce. En un estudio de seguimiento, los sujetos que probaron caramelo mientras escuchaban pistas personalizadas diseñadas para mejorar sabores específicos informaron un aumento en los sabores específicos.

El condimento sónico aún no se comprende bien, pero algunos investigadores lo relacionan con la sinestesia, un fenómeno perceptivo en el que un sentido activa otro. Yo mismo experimento una de las formas más comunes, llamada sinestesia grafema-color: asocio palabras y letras escritas con colores específicos y consistentes. Pero si bien puedo “ver” los colores de las letras, algunos sinestésicos pueden “probar” los sonidos.

“Me encanta escuchar piano porque sabe a caramelo y chocolate (generalmente, chocolate con leche)”, escribió un sinestésico en Reddit en 2021. “Sin embargo, odio algunos sonidos de sintetizador porque saben a regaliz negro”. Otro sinestésico, entrevistado para Semana de noticias, Recordó que en la infancia elegían amigos “en función de lo bonito que sabían sus nombres”.

Éstas se encuentran entre las manifestaciones más raras de la sinestesia y los efectos suelen ser sutiles, con sensaciones gustativas fantasmas que desaparecen con el sabor de la comida real. Pero tal vez todos tengamos algún grado de vínculo psicológico entre el sonido y el sabor, como un superpoder latente que puede activarse en las circunstancias adecuadas.

Lista de reproducción de pasta

Bucatini con pan rallado y bottarga. Andrew Coletti por Gastro oscuro

En 2024, la investigación de condimentos sónicos de Oxford inspiró a la empresa de pasta Barilla a encargar el Experiencia con la banda sonora de Al Bronzo de Cristóbal Tapia de Veer, compositor del tema musical de HBO loto blanco. Cada una de las siete pistas está diseñada para mejorar el disfrute de una pasta Barilla específica.

Esta no es la primera vez que Barilla encuentra formas de combinar creativamente la música con la comida. En 2021, la compañía lanzó una serie de “Listas de reproducción de pasta” en Spotify sincronizadas con el tiempo de cocción preciso de diferentes pastas como herramienta de aprendizaje para cocineros principiantes. (Los futuristas, que perdieron el favor en Italia debido a su intenso odio hacia la pasta, se habrían horrorizado).

Mi novio y yo decidimos probar la banda sonora de Al Bronzo por nosotros mismos, así que preparamos dos de las pastas representadas: rigatoni y bucatini. Las notas oficiales de la banda sonora de los rigatoni describen “campanas centelleantes [that] realzan la dulzura de ingredientes como los tomates cherry, mientras que los acentos vocales resaltan las profundidades ahumadas de adiciones como el tocino”, así que seguimos la receta recomendada usando tocino, rúcula, tomates cherry y queso.

Para la pista de bucatini, que se describe como “una línea de bajo ondulante que resalta ingredientes ahumados y salados”, improvisamos una receta con bottarga. Escuchamos ambas pistas con auriculares, como se recomendó, y probamos las pastas antes y mientras las escuchamos para comparar.

En su mayoría instrumentales con toques de un coro sin palabras, las dos pistas eran caprichosas, ligeramente inquietantes, vagamente italianas y definitivamente recordaban a loto blanco. “Mi mente estaba bailando”, dijo mi novio después de la tintineante canción de rigatoni. Afirmó que la música hacía que los tomates de los rigatoni fueran más dulces. No me di cuenta de esto, pero sí saboreé una ráfaga de pimienta negra cada vez que escuchaba un instrumento agitador que me recordaba a un molinillo de pimienta. Los vibraciones valientes y vivaces de la pista de bucatini, descrita por Barilla como “alegre”, hicieron que la pasta pareciera un bocado de cuerdas de guitarra (o enredaderas de la jungla, según mi novio).

Ambos coincidimos en que la música puso más de relieve algunos sabores y sensaciones físicas. Pero, ¿realmente hizo que la pasta supiera mejor? ¿Alguien podría sentir estos efectos? Eso es menos seguro. Después de todo, la música, como la comida, es muy subjetiva y está ligada a asociaciones y recuerdos individuales que dan forma a nuestra percepción.

Mi propio experimento con el condimento sónico me hace sentir curiosidad por saber cuánto depende de la experiencia personal. ¿Podría una persona que normalmente odia la coliflor disfrutarla con el condimento sónico adecuado? ¿El sonido de un violín le sabe diferente a un violinista? ¿Cómo se aplica un sistema de sabores como los seis sabores ayurvédicos (dulce, salado, amargo, astringente, picante y ácido) a la música? No tengo las respuestas a estas preguntas, pero cuando se trata de comida, es una dimensión nueva y fascinante a considerar. Quizás más restaurantes deberían empezar a ofrecer no sólo maridajes de vinos, sino también listas de reproducción.

