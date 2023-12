Pronostican una caída de exportaciones del sector maltero y cervecero

La Argentina es actualmente el principal exportador de malta para los países de Sudamérica.

El aumento en los derechos de exportación de productos agroindustriales provocaría una pérdida de competitividad y caída de exportaciones, estimaron empresarios del sector maltero y cervecero.

La Argentina es actualmente el principal exportador de malta para los países de Sudamérica, pero en 2024 -por el aumento de retenciones- dejaría de serlo y sería superado por Uruguay, señaló la Cámara de la Industria Cervecera y Maltera.

Hasta ahora, la cebada paga un derecho de exportación de 12% mientras que la malta de cebada, principal insumo para elaborar cerveza, 9%; y también se busca triplicar la alícuota de derechos de exportación a la cerveza.

En un comunicado, la entidad empresaria indicó que “el aumento de 15% generará una significativa pérdida de competitividad al sector, especialmente al sector maltero, ya que no habrá incentivos para exportar valor agregado”.

“En los últimos 10 años las inversiones del sector maltero se radicaron en Brasil y Uruguay, a pesar de que tienen poca o nula producción de cebada. Gracias a estas inversiones, tanto Brasil como Uruguay hoy en día tienen capacidad ociosa en sus malterías”, afirmó Alejandro Berlingeri, director ejecutivo de la entidad.

Y agregó: “Con el aumento anunciado en los derechos de exportación, las malterías nacionales se encuentran revisando sus operaciones actuales y la conveniencia de operar como vienen haciendo”.

“El aumento de los derechos de exportación beneficia a las malterías de Uruguay y Brasil, que aumentarán su producción en detrimento de la industria argentina”

“En definitiva, el aumento de los derechos de exportación beneficia a las malterías de Uruguay y Brasil, que aumentarán su producción en detrimento de la industria argentina”, completó.

Sector cervecero, en problemas

En tanto, el sector cervecero elabora actualmente en Argentina marcas internacionales y abastece a países limítrofes; y, con este aumento, las compañías cambiarían el origen de elaboración de estas marcas internacionales, produciéndolas en otros países que resultarán más competitivos.

Para la industria cervecera, esto significaría directamente no poder exportar ya que se encarece notablemente el costo del producto en el exterior y no sería rentable.

Según la entidad, las exportaciones de malta el año que viene serán menores por el aumento de la carga tributaria, se perderá el agregado de valor y estarán en riesgo puestos de trabajo.

Además, revelaron, las compañías malteras ya han suspendido o puesto en revisión los proyectos de inversión que tenían previsto realizar en 2024.

La industria cervecera y maltera genera más de 10 mil empleos directos y 150 mil indirectos en la Argentina.

La industria cervecera y maltera genera más de 10 mil empleos directos y 150 mil indirectos en la Argentina, recordaron.

Según la cámara, existen en el país cinco malterías en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, que se abastecen de cebada que es cultivada por más de 8.000 productores agropecuarios.

El 95% de la cebada del país se siembra y cosecha en la Provincia de Buenos Aires, precisaron.

El complejo Cebada realizó exportaciones en 2022 por US$ 1.600 millones y se consolidó como el 10° complejo exportador del país; del total, US$ 1.200 millones corresponden a cebada forrajera y cervecera y US$ 388 millones a malta.