Por qué una pequeña visita a un museo o a un concierto puede ser tan buena para la salud mental

“Todos necesitamos conexión”, se dice Trujillo. “Las artes y la expresión son cosas que pueden ayudar a personas de cualquier edad, como los espacios al aire libre y el ejercicio físico”.

Normalmente hay algo para todos.

Algunas personas prefieren disfrutar de las artes en solitario (por ejemplo, paseando solas por el museo), mientras que otras quieren participar con un amigo o conectarse con gente nueva, dice Golden, quien señala que los programas de arte con receta a menudo ofrecen entradas para amigos o familiares. para ir contigo. “A veces la soledad puede ser una cuestión de no sentir que eres parte de algo más grande, y poder participar en algo más grande, incluso si no vas a charlar con alguien mientras estás allí, es parte de eso. lo que te hace sentir conectado y perteneciente”, dice. Para las personas que buscan conversaciones o conexiones más directas, una clase de arte continua podría ser la mejor opción, dice.

No se trata de obligarte a ir a la ópera cuando un aria sólo te da dolor de cabeza (o te hace dormir). Para aprovechar al máximo sus experiencias, es importante elegir algo que le hable personalmente, dice Golden. (Aunque algunos programas de artes con receta tienen más opciones que otros, dice). Eso podría ser escuchar una banda, ir al teatro o tocar un instrumento.

“Es algo así como la gente dice que el mejor entrenamiento es el que tú haces”, dice. “Cantar en un coro, unirse a una clase de música, tomar algunas lecciones, lo que sea”.

Eugénie Fontugne, estudiante de la Escuela de Graduados en Negocios de Stanford, eligió actividades como espectáculos de danza y conciertos de la escuela de su universidad. programa de prescripción de artes. “Definitivamente es una buena herramienta para desconectarse y dejar de pensar en el día a día, en las tareas escolares, en encontrar un trabajo, todo este tipo de cosas”, se dice a SELF.

Sin embargo, si tiene dificultades para encontrar la energía para hacer algo, está bien empezar poco a poco. “Cuando la gente está deprimida, muy a menudo no sabes lo que quieres hacer; nada es realmente interesante”, dice Golden. Ella recomienda tomar los pasos más pequeños si eso es todo lo que puede hacer. “Puedo poner algo de música y ver cómo se siente. Puedo ponerme de pie y mover mi cuerpo como si estuviera bailando y ver si me siento un poquito mejor”, dice.

No es necesario gastar mucho dinero para obtener los beneficios.

Si no tiene acceso a un programa de arte bajo prescripción médica (solo hay unos pocos en todo el país como el de la Universidad de Stanford y un programa dirigido por el Mass Cultural Council—Hay otras formas de obtener beneficios de salud que no requieren una gran cantidad de dinero.

“El programa de Stanford es asombroso, pero muchos otros lugares también están tratando de democratizar el arte”, dice Fontugne. “La mayoría de los museos son gratuitos al menos un día al mes, lo que también genera más voluntad de ir”.

Tampoco es necesario vivir en una gran ciudad para encontrar formas de participar. “Si vives en una zona urbana que tiene sinfonías, óperas y salas de conciertos, es asombroso”, dice Hundley. “Pero en [other] áreas, espacios de arte no tradicionales, bibliotecas y centros comunitarios son excelentes. En la mayoría de las comunidades de todo el país hay algo que hacer, incluso si no están en el centro de San Francisco, donde [people] Puedes entrar al museo de arte moderno.”