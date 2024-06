Oficina de boletos del ferrocarril New Castle-Frenchtown – New Castle, Delaware

Como todos los viajeros regionales Para los vacacionistas que Joe Biden sabe, la mayoría de los viajes a través de las principales ciudades de la costa este implican una breve estancia en el pequeño estado de Delaware. Uno de los primeros recordatorios de este viaje está escondido casi a la vista en un parque en New Castle, Delaware, una de las ciudades más antiguas de Estados Unidos. Aquí, una taquilla solitaria recuerda la breve pero vital historia del ferrocarril New Castle & Frenchtown.

A principios del siglo XIX, el viaje de Filadelfia a Baltimore tomaba varios días, ya que la península de Delmarva impedía una navegación fácil. En cambio, los viajeros tenían que navegar en barco desde Filadelfia hasta New Castle, y nuevamente desde Frenchtown (una ciudad fantasma ahora cerca de Elkton, Maryland) hasta Baltimore. En el camino, tendrían que soportar la parte más dura del viaje: un camino de tierra tosco y traicionero.

Los comerciantes de New Castle, tratando de mantener su primacía en el transporte, formaron una empresa para construir una autopista de peaje privada, que se completó en 1818. Aunque ahora estaba libre de surcos, la autopista de peaje tuvo un problema cuando un legislador de Delaware amenazó con imponer un impuesto para apoyar al público. universidad. (Sí, la historia de Delaware de cobrar peaje a los viajeros se remonta a siglos atrás). Estaba claro que se necesitaba otra forma de transporte. ¿Pero qué forma adoptaría?

La empresa que gestiona la autopista de peaje fue autorizada por los gobiernos de Maryland y Delaware para convertir la autopista de peaje en un ferrocarril. Nació New Castle and Frenchtown Turnpike and Rail Road Company y, en febrero de 1832, se completó la nueva línea de ferrocarril. Con una extensión de solo 16 millas, el ferrocarril New Castle y Frenchtown era, sin embargo, una de las conexiones ferroviarias más importantes del país.

Sin embargo, su apogeo fue breve. Casi al mismo tiempo que se construyó el ferrocarril, se dieron los toques finales al canal de Chesapeake y Delaware, a sólo unas pocas millas al sur. Aunque los pasajeros viajaban tanto en tren como en barco, el canal era muy superior para el transporte de mercancías. Sólo cinco años después, se inauguró el ferrocarril de Filadelfia, Wilmington y Baltimore, prometiendo una ruta terrestre más rápida y directa entre las dos ciudades, sin pasar por New Castle. El ferrocarril NC&F estaba prácticamente terminado.

A finales de la década de 1850, la mitad occidental de la línea ferroviaria fue abandonada, pero la mitad oriental permaneció en uso. El antiguo patio ferroviario de NC&F, ubicado en New Castle, finalmente fue comprado por los fideicomisarios de New Castle Common en 1939 y lo convirtió en un parque público, conocido como Battery Park. A pesar de todo, la taquilla de 1832 sorprendentemente logró sobrevivir. Durante la mayor parte de principios del siglo XX, el ferrocarril de Pensilvania lo utilizó como caseta de abanderado, pero a principios de la década de 1950, fue restaurado y devuelto a Battery Park, donde ha permanecido desde entonces. Aunque pequeño y apartado, es un recuerdo del breve tiempo en que New Castle fue el corazón del transporte estadounidense.