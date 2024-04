Me dijeron que tenía una ITS. En realidad era cáncer de cuello uterino

Aisha McClellan, de 39 años, de Chapel Hill, Carolina del Norte, le diagnosticaron cáncer de cuello uterino metastásico cuando tenía sólo 32 años. Ahora, difunde conciencia sobre la enfermedad en Tik Tok. El cáncer de cuello uterino generalmente se puede prevenir si recibe la vacuna contra el VPH, pruebas de rutina para detectar el virus (la vacuna no protege contra todos los tipos) y pruebas de Papanicolaou periódicas (para detectar células precancerosas). Aquí está su historia, contada a la directora asociada de condiciones de salud de SELF, Julia Sullivan.

Como madre soltera de tres hijos, siempre he sido muy activa e involucrada en la vida de mis hijos. Sin embargo, he luchado un poco. Vivimos con muy pocos ingresos y realmente no tengo gente cerca que me ayude. Sin embargo, soy diligente con la salud de toda mi familia; nunca he aflojado en ese aspecto. Y eso significa que yo también necesito cuidarme. Acudo regularmente a todos mis exámenes de detección, que incluyen pruebas de Papanicolaou. Obtuve mi primer resultado anormal en 2011, pero después de hacerme una colposcopia, mi médico no encontró problemas. [Editor’s note: A colposcopy is a procedure to closely examine a person’s cervix, vagina, and vulva to look for cancerous cells.] Nunca me pusieron la vacuna contra el VPH y los médicos que me trataron nunca me ofrecieron una prueba del VPH (y nunca supe pedirla). Simplemente me dijeron que necesitaba venir regularmente para hacerme más pruebas de Papanicolaou. A veces seguía obteniendo resultados anormales, pero mis médicos me dijeron que este tipo de cosas era de esperar. Nunca estuve realmente preocupado.

A principios de 2016, sangré durante unos 10 minutos inmediatamente después de tener relaciones sexuales. Me volvió a pasar una segunda y una tercera vez, así que fui a una clínica local para que me examinaran. El personal me hizo pruebas de ITS y me recetó un tratamiento con antibióticos durante 10 días (incluso sin un resultado positivo para una infección). Se sentía raro que no quisieran hacerme un examen pélvico. Cuando regresé a casa, me sentí mal. Por lo general, me levanto a las 6 am cantando; siempre he tenido mucha energía. Me sentí fatigado pero me preguntaba si era sólo un efecto secundario del medicamento. Al final también sentí un dolor de espalda extraño, así que volví a la clínica con mis preocupaciones. El personal me dijo que sólo necesitaba darle algo de tiempo para que los antibióticos hicieran efecto.

Después de terminar esos medicamentos, comencé a sangrar nuevamente después del sexo. Todavía me sentía exhausto y mi espalda me estaba matando. Entonces un amigo me dijo que tenía canas y que debía volver a la clínica, que fue exactamente lo que hice. Básicamente exigí hacerme un examen pélvico. Una enfermera me dijo que mi cuello uterino parecía “enfadado e inflamado”, pero también dijo que probablemente se trataba de algún tipo de ETS. Le dije: “Escucha, simplemente no creo que esto sea eso. Realmente no lo hago”. Trajeron a otra enfermera especializada que vio lo que podría ser una masa en mi cuello uterino. Le pregunté: “Entonces, ¿crees que es cáncer?” Ella dijo que no podía decir exactamente qué era, pero sugirió que me hiciera una biopsia en otro centro (no ofrecían esta prueba en la clínica). Como no tenía seguro, me dieron un número de mi hospital local. Tratar de conseguir esa cita para la biopsia era una pesadilla: solo se podía llamar a ciertas horas y el hospital solo tenía unas pocas citas por día. Pensé: 'Está bien, es posible que tenga cáncer'. Tal vez pueda hacerme una biopsia, o tal vez no, dependiendo de la suerte que tenga. No pude conseguir una cita en el hospital, así que llamé a todas las clínicas dentro de un radio de 50 millas para ver si alguien podía atenderme.