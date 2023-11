Mascherano dio la lista de la Sub 23 para la gira por Japón | El entrenador comienza a delinear el equipo que jugará en enero el Preolímpico en Venezuela

El entrenador Javier Mascherano dio a conocer la lista de convocados de la Sub 23 de Argentina para la próxima Fecha FIFA de mediados de noviembre en la que afrontará una gira por Japón, preparatoria para el Preolímpico que se llevará a cabo en Venezuela en enero de 2024.

Entre las principales novedades figuran el ex delantero de Boca, Luis Vázquez (Anderlecht de Bélgica), el mediocampista del Real Madrid, Nicolás Paz quien el pasado miércoles debutó oficialmente con la camiseta merengue por Champions y el ex defensor de Belgrano de Córdoba, Bruno Amione (Hellas Verona), pero no pudo sumarse Alan Varela, ex Boca Juniors hoy en Porto, de Portugal, por cuestiones administrativas.

La delegación nacional viajará el próximo domingo rumbo a Japón, donde jugará dos partidos ante su par local, el sábado 18 y martes 21 próximos, a las 14 (hora local, las 2 de Argentina), en el Estadio IAI Nihondaira, de la Ciudad de Shizuoka.

La lista completa de convocados

Arqueros: Leandro Brey (Boca) y Fabricio Iacovich (Estudiantes).

Defensores: Marco De Césare (Argentinos Jrs.), Gastón Avila (Ajax), Gonzalo Luján (San Lorenzo) y Bruno Amione (Hellas Verona).

Mediocampistas: Fernando Redondo (Argentinos Jrs.), Lucas Esquivel (Paranaense), Bruno Zapelli (Paranaense), Facundo Buonanotte (Brigthon), Nicolás Paz (Real Madrid), Rodrigo Villagra (Talleres de Córdoba), Diego Calcaterra (Sarmiento) y Carlos Alcaraz (Southampton).

Delanteros: Luciano Gondou (Argentinos Jrs.), Pablo Solari (River), Luis Vázquez (Anderlecht), Facundo Farías (Inter Miami), Santiago Simón (River) y Thiago Almada (Atlanta United).

La selección argentina Sub 23 ya conoce a sus rivales en el Preolímpico que se disputará en Venezuela como cabeza del Grupo ‘B’, que estará conformado además por Uruguay, Chile, Paraguay y Perú.

Si bien todavía no está el fixture, sí se conocen las fechas de inicio, final y ciudades sede: será desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero del año próximo en Caracas, Valencia y Barquisimeto.

En principio, Argentina debutaría el domingo 21 de enero ante Paraguay, luego se mediría el miércoles 24 frente a Perú, quedaría libre en la tercera jornada, actuaría contra Chile el martes 30 y cerraría su participación en la primera ronda el viernes 2 de febrero ante Uruguay.

La otra zona estará compuesta por el anfitrión Venezuela, Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.