Los restaurantes únicos de Missouri ofrecen cocina deliciosa y una dosis de historia

En el pequeño pueblo de Palmyra, Missouri, al noroeste de Hannibal (la ciudad natal de Mark Twain), una propiedad histórica ha cobrado nueva vida como Cole's Hearth Room. Hearth Room, ahora un elevado restaurante estadounidense, era una granja cuyos graneros y silos originales se construyeron en 1846. Durante la Guerra Civil, las camillas llenaban los pasillos del edificio principal para que la casa pudiera funcionar como hospital. Cuando los propietarios de la granja perdieron la casa durante la Gran Depresión, el cementerio adyacente de Greenwood la convirtió en la casa del cuidador. En 2006, el chef Coltin Cole y su esposa, Deidra, compraron y comenzaron a renovar la propiedad.

Al igual que la granja, el Chef Cole ha vivido muchos capítulos. Hubo un tiempo en que fue un luchador profesional de artes marciales mixtas. Pasó años viajando por este deporte, disfrutando de los muchos lugares que lo llevó, como Tailandia, donde entrenó en el famoso Tiger Muay Thai. A medida que creció, comenzó a trabajar en restaurantes, principalmente como mixólogo, y cultivó una pasión por la elaboración de cócteles.

El estilo rústico del chef Cole refleja las raíces históricas de la propiedad. (El nombre del restaurante proviene de los armarios de pino que alguna vez cubrieron los hogares de piedra cortados a mano del edificio principal). Él hace todas sus salsas desde cero y corta a mano solo carnes frescas. También asa su propia panceta de cerdo, lo que le lleva tres horas, y prepara la masa y el relleno de los ravioles desde cero.

El chef Coltin Cole fuma bourbon para usarlo en la salsa de crema de mostaza y bourbon, un delicioso aderezo para el plato principal de chuletas de cordero en Cole's Hearth Room. ROB GRIMM

“Nuestro filete es el alimento básico del menú”, dijo Cole. “Es un corte excelente y muy sabroso con nuestra mantequilla de hierbas casera. Es algo que hace que los invitados regresen”. El Urban Cowboy, otro plato, sorprende con su presentación: el chuletón de 16 onzas está terminado con una salsa bordelesa de moras, cubierto con portobellos fritos y heno de puerro. El cóctel exclusivo de Cole, el Smoked Maple Man-Fashioned, es una versión de Manhattan y Old-Fashioned, ahumado con toques de arce.

En todo Missouri, restaurantes como Cole's no son sólo experiencias culinarias únicas, sino que actúan como bóvedas de la historia, protegiendo las ricas historias de estas comunidades.

En Kehde's Barbecue, fotografías antiguas y recortes de periódicos que comparten el histórico pasado ferroviario de la ciudad llenan las paredes. Kevin Walker Fotografía

En Sedalia, el olor espeso y dulce de la carne ahumada llena el aire en Kehde's Barbeque. A unas 75 millas al sureste de Kansas City, Kehde's, ahora una empresa familiar de cuarta generación, rinde homenaje a las dos cosas que dieron origen a la ciudad: la carne y los trenes.

Sedalia se convirtió en un próspero depósito de los principales arreos de ganado de Texas una vez que se estableció el ferrocarril Missouri-Kansas-Texas. La ciudad estaba ubicada en dos líneas ferroviarias importantes, lo que la posicionaba como una ciudad ganadera en auge. La economía y el éxito de la comunidad estuvieron vinculados al ferrocarril durante aproximadamente un siglo.

Haciendo honor a esa tradición, una gran parte de Kehde's está ubicada dentro de un vagón restaurado de los años 20. Su interior tiene asientos de cuero, equipaje antiguo guardado en el techo y lámparas antiguas originales.

Las paredes del comedor principal están llenas de fotografías enmarcadas en blanco y negro y recortes de periódicos que documentan el pasado histórico de la ciudad.

La primera edición de Kehde se produjo en 1955, cuando Ed Kehde abrió el autocine Dog N' Suds. En 1969, Ed y su hijo, John, se aventuraron en el negocio de las barbacoas. Un avance rápido hasta el día de hoy, uno de los chicos de Kehde llena el ahumador diariamente con carne de cerdo, pechuga, costillas, jamón y pavo. Las Posh Potatoes, las favoritas de la multitud, usan la carne y cubren las papas al horno con mantequilla, salsa barbacoa, cebollas verdes, queso cheddar y crema agria.

A los clientes también les encanta el crujiente y jugoso bagre frito y las costillas los fines de semana. A diferencia del cartel de delante, que sólo reconoce tres generaciones, ahora una cuarta generación ayuda a mantener viva la tradición.

En Fritz's Railroad Restaurant en Kansas City, haga su pedido desde el teléfono de su mesa y observe cómo lo entregan en tren. Cortesía del restaurante Fritz's Railroad

Los vínculos de Missouri con el ferrocarril también aparecen en otros lugares. En Fritz's Railroad Restaurant en Kansas City, la comida es deliciosa y se prepara al momento, y su entrega es deliciosa. Después de pedir una hamburguesa a la antigua o un perro doble (¡con malta!) desde el teléfono de su mesa, un sistema de tren elevado le entregará la comida directamente.

Si bien el divertido sistema de entrega de cuatro ruedas es un atractivo para los comensales hoy en día, la intención original era práctica. En los años 60, el propietario Fritz Kropf amplió su negocio de un local a dos. Ante la escasez de mano de obra, modificó un concepto automatizado de entrega de alimentos en el sótano de su casa hasta perfeccionarlo.

Kropf finalmente patentó el sistema, apodado “Skat Kat”, y lo instaló en su segundo restaurante en la década de 1970. Los invitados empezaron a llamarlo “tren” y el concepto se mantuvo. A partir de ahí, Kropf comenzó a coleccionar recuerdos de trenes y todo lo relacionado con el ferrocarril. Hoy en día, señales de cruce de ferrocarril, maquetas de trenes y otros artefactos llenan el comedor principal.

Varias décadas antes de que Skat Kat transportara hamburguesas con queso a las mesas de Kansas City, había surgido otro restaurante clásico en St. Louis. El hotel Cheshire abrió sus puertas en el lado oeste de la ciudad en la década de 1920. La posada rezumaba el encanto tradicional inglés: techos a dos aguas, vigas de madera que se entrecruzaban a través del estuco blanco y ventanas intrincadas con celosías. En 2011, la posada pasó por una renovación multimillonaria para preservar su carácter original.

Vuelve a probar las hamburguesas de Bristol con un trago de bourbon en Fox & Hounds, que rinde homenaje a una sala de reuniones inglesa. ROB GRIMM

Dentro del hotel, Fox & Hounds Tavern rinde homenaje a las salas de reunión popularizadas por la cultura de caza inglesa. En una habitación con poca luz, los guardabarros rojos de cuadros vichy se sientan cerca del hogar. Las vigas de madera expuestas, la piedra y el metal se combinan para crear un ambiente acogedor de sala de puros. Relájese con un whisky o una “yarda de cerveza”, una tradición de pub que sirve dos pintas en un vaso alto y delgado. La comida tradicional inglesa, desde salchichas con puré hasta pescado y patatas fritas, conforma el menú.

Al sureste de la ciudad de Joplin, tome asiento junto a un saliente rocoso y pruebe sus comidas reconfortantes favoritas en el Undercliff Grill & Bar. Como sugiere su nombre, un lado de este lugar informal está construido directamente en el costado de un acantilado, lo que hace que toda la pared trasera del restaurante sea de piedra sólida.

Pero cenar en el acantilado no siempre fue el atractivo. En 1928, la roca (que se encuentra en la intersección de Old Highway 71 y Elder Road) era el sitio de la tienda general The Under Cliff, una tienda que daba servicio a la pequeña ciudad de Tipton Ford. La tienda cambió de dueño en 1961 y se convirtió en Frank and Bonnie's, un popular local de pollo frito que se quemó en 1980. El edificio permaneció vacío hasta que Undercliff Grill & Bar abrió sus puertas en 1995.

El menú del Undercliff está lleno de opciones clásicas americanas, desde hamburguesas con queso y pollo frito hasta pastel de carne, alitas y sándwiches. Comience con los pepinillos fritos y los huevos rellenos mientras prueba una de las cervezas locales de barril, incluidas las de Indian Springs Brewing Company, con sede en Neosho. Hearty Reubens, The Cliff (pasrami y jamón a la parrilla) y un queso asado muy apilado vienen en cestas con forros clásicos a cuadros rojos y blancos. Y debido a que el área es rural y está ubicada a lo largo de caminos populares entre los motociclistas, seguramente verá uno o dos cerdos estacionados enfrente.

Tome una hamburguesa, una ensalada o una canasta de alitas en Hangar Kafe, un restaurante familiar ubicado dentro de un hangar de aviones. Fotografía de Notley Hawkins

Si bien los pasajeros pueden llegar en automóvil hasta Undercliff, los entusiastas de los vuelos acuden en masa al Hangar Kafe en Miller. Enormes modelos de aviones cuelgan de las vigas de este hangar de aviones convertido en restaurante en el aeródromo de la familia Kingsley. En todo el comedor, fotografías y recortes honran a cuatro generaciones de agricultores de la familia Kingsley convertidos en fumigadores.

El “Desayuno del Piloto” viene con dos huevos, salchicha, tocino y un panqueque. El picadillo de carne en conserva y las tortillas preparadas por usted mismo también aparecen en el menú de la mañana. Los aperitivos “previos al vuelo” incluyen pepinillos fritos, okra y queso cuajado, mientras que las cestas de alitas (BBQ, Buffalo o parmesano) vienen con papas fritas o tots y tostadas de Texas.

La escena culinaria de Missouri ofrece comida deliciosa y un lado de la historia. Ya sea que se detenga en Miller para cenar en Hangar Kafe, se desvíe para disfrutar de un cóctel artesanal en Cole's Hearth Room en Mark Twain o indague en los vínculos de Missouri con el ferrocarril en Fritz's Railroad Restaurant y Kehde's Barbeque, Show-Me State ofrece experiencias inolvidables. aventuras gastronómicas.