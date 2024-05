Los emperadores de la antigua Roma organizaban fiestas y banquetes escandalosos

Ciertos emperadores romanos encabezaron la campo a la hora de cenar. Abundaban coloridas anécdotas de espectacular despilfarro, todas tratadas como ejemplos despectivos de degeneración pero vistas, al parecer, con cierta dosis de celos lascivos. Para los escritores de la época, estas historias constituían una excelente copia, y todo ello se sumaba a una imagen retórica de podredumbre y decadencia en la parte superior.

Se decía que Augusto, cuando era un joven triunviro antes de convertirse en emperador, a pesar de sus intentos de aprobar leyes que reforzaran la moralidad, celebró una cena llamada los “Doce Dioses”. Los invitados aparecieron disfrazados de dioses y diosas, y Augusto se hizo pasar por Apolo. La información al respecto provino de Marco Antonio, quien entonces estaba dispuesto a utilizar cualquier pretexto para criticar a su antiguo colega y amigo.

La propia reputación de Antonio distaba mucho de ser impecable. Cuando era joven, había acumulado deudas astronómicas debido a sus “bebidas, aventuras con mujeres y gastos imprudentes”.

Augusto continuó cenando regularmente como emperador, ofreciendo tres platos normalmente y seis si se sentía extravagante. El entretenimiento incluyó música, actores, artistas de circo y narradores de cuentos. También se divertía con sus invitados subastando billetes de lotería cuyos premios eran de diferente valor o cuadros de los que sólo se veía el reverso. El resultado fue que los invitados estaban muy contentos por su suerte o terriblemente decepcionados. La participación era obligatoria.

César Augusto, el primer emperador de Roma, construyó la primera villa romana en la isla de Capri, donde sin duda celebró grandes fiestas. Hoy, esta estatua del emperador observa desde lo alto del Monte Solaro, el pico más alto de la isla. Hervé Simon/CC BY-SA 2.0

Algunos invitados simplemente se sirvieron golosinas. Uno se fue con una copa de oro, pero otro invitado lo vio y se lo contó al emperador. El hombre fue invitado a regresar al día siguiente y deliberadamente le dieron una taza de cerámica para que bebiera.

El emperador Vespasiano organizaba cenas con frecuencia, pero era una parte importante del entretenimiento con sus concisas observaciones y chistes verdes.

A veces, durante la cena se llevaban a cabo asuntos oficiales. Cuando el reinado de Nerón estaba colapsando, le llevaron despachos con malas noticias mientras comía. Los rompió con furia y destrozó dos copas de cristal carísimas decoradas con escenas homéricas. El gesto fue simbólico; era una manera de demostrar que podía negarle a cualquier otro la riqueza y el poder que estaba a punto de perder.

No es sorprendente que estas cenas puedan resultar costosas. El tacaño Tiberio tenía una solución, aparentemente para fomentar la frugalidad. A menudo servía restos de carne del día anterior, lo que en una época sin refrigeración debía haber sido desagradable y peligroso. Su otro suspiro para reducir costos fue servir medio jabalí, afirmando que era tan bueno como uno entero. La solución de Nerón fue simplemente obligar a sus amigos a pagar. Uno de ellos gastó la extraordinaria cantidad de 4 millones de sestercios (alrededor de 2 millones de dólares) para un evento en el que los turbantes de seda estaban a la orden del día. Otro pagó aún más para asistir a una rosarialo que probablemente signifique una cena celebrada en un jardín de rosas o servir bebidas aromatizadas con pétalos de rosa.

Las barbaridades de Calígula incluyeron invitar a cenar a los padres de un hombre que acababa de ser ejecutado y a parejas con el único objetivo de obligar a las esposas a acostarse con él antes de regresar a la comida, donde elogiaba o elogiaba sus actuaciones en el dormitorio. Nada de eso fue suficiente para desanimar a los ambiciosos escaladores sociales que querían el prestigio de haber asistido a un banquete de Calígula. Un provinciano rico sobornó al personal de Calígula con 200.000 sestercios (alrededor de 100.000 dólares) para la entrada.

El tío y sucesor de Calígula, Claudio, que disfrutaba comiendo y bebiendo en cualquier oportunidad, también organizaba cenas frecuentes, pero parece haber elegido lugares donde se podía invitar hasta 600 invitados a la vez. Esto le salió por la culata en una ocasión, cuando eligió un lugar junto al lago Fucine, que era propenso a inundarse. Había ordenado la construcción de obras de drenaje, pero lamentablemente el desagüe se abrió durante la cena y lo inundó de agua.

Las ruinas del palacio de Tiberio y Calígula dominan el Monte Palatino en Roma. Peter1936F/CC BY-SA 4.0

La cena significaría la muerte de Claudio, o al menos eso se alegaba. En general, se creía que su cuarta y última esposa, su sobrina Agripina la Joven, lo había matado con hongos envenenados en el año 54 para que su hijo Nerón pudiera convertirse en emperador y ella pudiera gobernar a través de él.

La famosa Casa Dorada de Nerón en Roma presentaba “comedores con techos calados de marfil, cuyos paneles podían girarse y arrojar flores y estaban equipados con tuberías para rociar a los invitados con perfumes. El salón principal del banquete era circular y giraba constantemente día y noche, como el cielo”. Sorprendentemente, parte de este edificio sobrevive, incluidos algunos de estos comedores y posiblemente incluso el giratorio, cuyos restos podrían haber sido identificados ahora en Roma.

Se decía que el emperador Galba era tan glotón que dejaba montones de comida sin consumir en un montón que luego repartía entre sus asistentes. Como primer emperador de corta duración de la tumultuosa guerra civil del 68 al 69, fue considerado popularmente como tiránico, codicioso y cruel.

Vitelio, el tercer emperador de ese período perturbado que solo reinó durante tres meses, pasó a la historia romana como el epítome y la caricatura de la avaricia. Sus males definitorios eran, dijo el historiador Suetonio, “lujo y crueldad”, procediendo a detallar las extravagancias alimentarias del emperador como parte de la imagen típica de un gobernante degenerado, que incluso implicaba servirse los restos de las comidas de los sacrificios en los altares.

Además de sus visitas a las tiendas de cocina de la calle, se dice que Vitelio tenía cuatro banquetes al día, comenzando con el desayuno y terminando con una borrachera por la noche. Para gestionar toda esa comida utilizó eméticos y ahorró dinero asegurándose de que lo invitaran a casas de otras personas, cada una de las cuales tenía que desembolsar un mínimo de 400.000 sestercios (200.000 dólares) por vez. La más extravagante fue una cena organizada por su hermano para celebrar la llegada de Vitelio a Roma, en la que supuestamente se sirvieron 2.000 pescados y 7.000 pájaros.

Poco después del reinado de Neor, su Palacio Dorado, o Domus Aurea, fue enterrado bajo una nueva construcción, lo que en realidad ayudó a preservar el ornamentado palacio de placer. Usuario:MatthiasKabel/CC BY-SA 3.0

Vitelio eclipsó incluso esto con la dedicación de una fuente, que debido a su enorme tamaño llamó “Escudo de Minerva, defensora de la ciudad”. En esto mezcló hígados de lucio, sesos de faisanes y pavos reales, lenguas de flamencos y lecha de lampreas, traídos por sus capitanes y trirremes de todo el imperio, desde Partia hasta el estrecho de España.

Heliogábalo, notoriamente perverso y fanático religioso, también fue objeto de cuentos de glotonería legendaria, algunos de los cuales no se escribieron hasta el siglo IV. Estos, por supuesto, apócrifos o no, reforzaron otros relatos sobre sus excesos y confirmaron su imagen histórica de un emperador imprudente y autoindulgente. Una historia decía que podía pedir 10.000 ratones, 1.000 comadrejas o 1.000 musarañas.

Heliogábalo tenía sentido del humor, o lo que pasaba por tenerlo, y ordenaba que a sus parásitos se les sirviera cenas hechas de vidrio o fotografías de la comida en lugar de cualquier cosa comestible. Toda la comida que él y sus amigos comían también sería arrojada por las ventanas del palacio.

No todo el mundo era dado a tal glotonería. Marco Aurelio envió a un senador llamado Ulpio Marcelo a gobernar Gran Bretaña, lo que una vez más resultó problemático, en 177, donde permaneció hasta principios de la década de 180. Marcelo se destacó por su negativa a saciarse, suscribiéndose evidentemente a valores más tradicionales. Hizo que le enviaran su pan desde Roma dondequiera que estuviera, no porque no pudiera comer el pan local, sino porque quería que estuviera tan duro que no pudiera comer más que el mínimo indispensable.

Gastro Obscura cubre las comidas y bebidas más maravillosas del mundo.



Regístrese para recibir nuestro correo electrónico, entregado dos veces por semana.