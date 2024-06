Los cangrejos de coco son gigantes, ladrones y pueden haberse comido a Amelia Earhart

¿Te imaginas un cangrejo? ¿del tamaño de un gato correteando por tu patio trasero, trepando a los árboles y escabulléndose silenciosamente con tus ollas y cubiertos más brillantes? ¿No? Entonces quizás nunca hayas tenido el privilegio de conocer un cangrejo de los cocoteros.

Los cangrejos cocoteros son los crustáceos terrestres más grandes del mundo. Estos gigantes, en su mayoría gentiles, pueden pesar tanto como un pequeño terrier y tener una envergadura de patas de hasta tres pies (un metro). Pero su activo más impresionante son sus garras delanteras, que agarran con una fuerza tremenda. Los utilizan para arrastrar objetos que pesan más de 27 kg (60 libras) y para abrir cocos, una hazaña que pocas otras especies pueden lograr.

Estos cangrejos son curiosos y sencillos. Además de la pulpa de coco, frutas caídas, nueces y semillas, comerán restos de ratas muertas, aves marinas e incluso los de su propia especie. Esto ha llevado a especular que estos gigantes pueden ser en parte responsables de la desaparición de la famosa aviadora Amelia Earhart, quien falleció en el remoto Pacífico. Algunos investigadores creen que sus restos fueron devorados por cangrejos de los cocoteros, quienes luego se llevaron los huesos.

Los cangrejos de los cocoteros también son conocidos como cangrejos ladrones debido a sus prácticas criminales. M. Watson/Fuente científica

Pero no dejes que esto te desanime. Si bien se defenderán si se les provoca, los cangrejos de los cocoteros no son agresivos con las personas. Sin embargo, se han ganado el apodo de “cangrejos ladrones” por su amor a los objetos creados por el hombre, que a menudo arrastran a sus madrigueras para una mayor inspección y, cuando es posible, una degustación.

Si bien parecen especialmente atraídos por las ollas y sartenes brillantes (probablemente porque huelen a comida), investigadores y turistas han grabado a los cangrejos llevándose de todo, desde botellas de whisky y sandalias hasta costosos equipos fotográficos. En un ejemplo legendario, un cangrejo en la Isla de Navidad de Australia robó (y aplastó) un rifle que anteriormente había pertenecido a un campamento de soldados.

Los cangrejos cocoteros viven en una variedad de hogares a lo largo de sus vidas, que pueden abarcar muchas décadas. Los cangrejos bebés nacen en el océano, nacen de huevos que una madre cangrejo libera directamente en el agua. Después de eclosionar, las diminutas larvas pasan unas cuatro semanas flotando antes de metamorfosearse en cangrejos juveniles. Durante los siguientes años viven en la costa como cangrejos ermitaños, utilizando los caparazones desechados de otros animales como refugio y protección.

Un cangrejo cocotero juvenil se refugia en un caparazón en el archipiélago de Chagos. Dibujó Avery/flickr

A medida que los cangrejos crecen, sus vientres se vuelven duros como piedras y abandonan sus caparazones prestados. Los exoesqueletos de los cangrejos cocoteros adultos se asientan en una gama de colores vivos, desde naranja, rojo y marrón hasta violeta claro, morado intenso o incluso azul.

Pero este exterior hermoso y resistente tiene un precio: los cangrejos pierden su capacidad de respirar bajo el agua. Se mudan tierra adentro para vivir el resto de sus vidas, aprovechando lo que la vida en tierra firme tiene para ofrecer, desde cocos hasta algún que otro reloj de pulsera.

Rango: Islas tropicales de todo el mundo, incluidas Polinesia, Micronesia, Filipinas y Taiwán, así como zonas costeras de Japón, Mozambique, Tanzania y Papua Nueva Guinea.

Especies: Cangrejo de coco (Birgus el ladrón), también conocido como cangrejo ladrón

como verlos: Algunos de los individuos más grandes del mundo viven en la Isla de Navidad de Australia, donde están protegidos. Los lugareños de la nación insular de Niue, en el suroeste del Pacífico, ofrecen recorridos con cangrejos de coco, donde puedes acercarte a los crustáceos y aprender sobre su importancia cultural.

LA VIDA SALVAJE DE: Un defensor del cangrejo cocotero

Ruaruhina Teariki Sholan, una ambientalista indígena polinesia y defensora del cangrejo de los cocoteros, vive en el remoto atolón de Rangiroa, en las islas Tuamotu de la Polinesia Francesa. Durante siglos, su familia ha tenido una conexión especial con el cangrejo de los cocoteros o kaveu. Hoy, Ruaruhina Teariki Sholan y su familia rescatan a los kaveu y los devuelven a la naturaleza.

¿Cómo ha cambiado la población kaveu desde que eras joven?

Cuando era pequeña salía al pueblo de Tiputa y veíamos cangrejos de los cocoteros junto a la iglesia, en las canchas de fútbol, ​​cruzando las calles, en la arena. Podías verlos en todas partes. Habría que esperar hasta la noche para verlos (es cierto que durante el día les gusta esconderse), pero veríamos al kaveu. Hoy en el pueblo ya no los vemos.

Es común ver cangrejos a lo largo de los senderos del Parque Nacional Isla de Navidad en Australia. David Stanley/CC POR 2.0

¿Por qué es importante el kaveu en tu familia?

El kaveu aquí en los Tuamotus y para mi familia en particular es un tótem, un taura'a. Es una de nuestras protectoras de animales, por parte de mi abuelo. Mi abuelo Meihea Tipehu es de Tiputa. [a village on Rangiroa]y sus antepasados ​​​​se comunicaban con los kaveu y tenían muchas conexiones con este tótem.

Para mí, el kaveu representa los recuerdos de mis antepasados. Este animal vivió con mis antepasados. Les entregó noticias, ya sean buenas o malas. Mis antepasados ​​vivieron en una época en la que no tenían las herramientas de comunicación modernas que tenemos hoy. Entonces hay una conexión espiritual con el kaveu.

¿Por qué es importante salvar al kaveu?

Me gustaría cambiar tu pregunta. ¿Qué les vamos a dejar a nuestros hijos y nietos? Hay países hoy que han perdido animales importantes en su ciclo vital, en su entorno. Hay animales que han desaparecido por completo de la tierra. Cuando deje este mundo, me gustaría que mis hijos y nietos pudieran volver a ver los cangrejos de los cocoteros. Para comprender su historia. Me gustaría que supieran prepararlos y comerlos de forma tradicional. Perpetuar nuestra cultura y nuestras tradiciones.

Una última cosa que me gustaría agregar es que mis recuerdos me dicen que somos descendientes de un pueblo que estaba consciente del ciclo de la vida, en una era donde no tenían teléfonos ni electricidad ni todas las cosas que disfrutamos hoy. Pero nuestros antepasados ​​lo tenían todo. Todo porque supieron convivir con el entorno que los rodeaba. Y así es como vivo con mi familia hoy.

Esta entrevista ha sido traducida del francés por Tiare Tuuhia.

Vida salvaje: una guía para exploradores de las maravillas vivientes del mundo celebra cientos de animales, plantas, hongos, microbios y más sorprendentes, así como a las personas de todo el mundo que han dedicado sus vidas a comprenderlos. ¡Reserva tu copia hoy!