Las últimas noticias tecnológicas en criptomonedas y blockchain

25 de enero: Espacio y tiempo está introduciendo un marco de aceleración de GPU de código abierto, Blitzar, para Proof of SQL, Según el equipo : “Creado para mejorar las pruebas de conocimiento cero (ZK) en la comunidad Web3, Blitzar es el resultado de la colaboración de Space and Time con NVIDIA, abordando la necesidad de marcos de aceleración de GPU de código abierto. Proof of SQL, introducido en alfa en agosto, permite a los contratos inteligentes verificar las consultas de datos en diversas fuentes”.