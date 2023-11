Las trenzadoras negras conservadoras arruinaron el espacio seguro de mi salón

Muchos de estos sentimientos parecen provenir de trenzadoras negras mayores o de mediana edad. Después de que mi madre, quien era responsable de ayudarme con el mantenimiento de mi cabello, falleciera en 2019, decidí dejar mi cabello trenzado. Esto me ha puesto en posición de observar a varios trenzadores de cabello a lo largo de los años. Y aunque conozco algunos salones poder sean espacios seguros, estoy cansada de recibir ignorancia y opiniones llenas de odio mientras me lavo el cabello o me pongo trenzas. La realidad es que dentro de nuestras comunidades, estas ideas anticuadas sobre género y relaciones todavía prevalecen, y sabemos que la cultura de la iglesia es parte de la razón de estas nociones obsoletas. Hay muchas personas negras, particularmente las generaciones mayores, que ven cualquier tipo de homosexualidad o cualquier cosa fuera de la unidad familiar nuclear heterosexual como un perjuicio para la comunidad negra. Incluso he oído a gente decir que lo queer es un plan de la supremacía blanca para dañar a la diáspora negra. Si bien sé que estas preocupaciones pueden surgir del dolor y son efectos de la historia del colonialismo, siguen siendo sentimientos atrasados ​​que no tienen validez. Es importante dejar espacio para la comprensión, pero también acabar con esta retórica dañina. Las conversaciones entre generaciones son profundamente necesarias, pero no a expensas de aquellos que tienen que luchar para que su humanidad sea considerada más.





Fuente Traducida desde refinery29.com