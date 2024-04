Las reseñas de pines de IA humana se acumulan en un dispositivo a medio cocinar

Fue en los días primordiales comparables del hardware de IA cuando se anunció el pin Humane AI, un dispositivo portátil de 700 dólares que fue objeto de burlas en una pasarela de moda y lideró una categoría incipiente de dispositivos que pronto incluyó el Pocket AI de 200 dólares y el aún por nacer. lanzó el colgante Rewind.

Meses después, el embargo de reseñas finalmente expiró y docenas de medios tecnológicos y personas influyentes publicaron sus pensamientos de los primeros en adoptarlo. El veredicto general fue desalentador.

“Un desastre prometedor”, declaró un El Correo de Washington titular, mientras cableado dijo que el dispositivo Humane AI era “demasiado básico”, demasiado torpe, demasiado limitado. A partir de ahí las cosas sólo fueron cuesta abajo.

El Humane AI Pin se presentó como un asistente personal impulsado por inteligencia artificial, repleto de un modelo de lenguaje grande (LLM) integrado y una pantalla que apunta con la palma de la mano impulsada por láser. Adjunto a su camisa con una batería magnetizada, el verdadero peso proviene de su precio de $699 por adelantado, más una tarifa de suscripción mensual de $24.

La visión idealista de la IA portátil es la de un mundo post-teléfono inteligente, donde puedes acceder a tu propia información y a la información del mundo con manos libres. La realidad, si el pin Humane AI representa lo último en tecnología, es que estamos muy lejos de ese futuro tecnológico utópico.

Un veredicto unánime

Las primeras críticas no son agradables, describen la experiencia del usuario como frustrante en el mejor de los casos y la comparan con la falsa promesa de Theranos en el peor.

¿Cuál es el problema? Todo, para empezar. Su elegancia y belleza son sólo superficiales.

Arun Maine, un destacado crítico tecnológico de YouTube, dijo que el dispositivo no sólo es caro sino que también requiere una conexión a Internet para funcionar, lo que lo hace prácticamente inútil en áreas con mala conectividad.

“Probé el pin viral Humane AI”, se lee en el título de su reseña en video de 23 minutos. “Es una pesadilla.” Maine dice que el dispositivo es difícil de usar, tiene un panel táctil lento que no responde y una interfaz de voz que transmite sus interacciones a todos los que están al alcance del oído.

“Creo que nunca había querido tanto amar una pieza de tecnología y aún así no poder hacerlo”, dijo.

El podcaster de tecnología superior Marques Brownlee se hizo eco de estos sentimientos y afirmó que el dispositivo es frustrantemente lento y carece de una integración sólida con otros dispositivos. También dijo que el dispositivo es pesado y tiene un consumo de batería irregular.

Brownlee admitió caritativamente que todavía hay un buen caso de uso para el pin, si realmente quieres deshacerte de tu teléfono inteligente, diciendo que las tareas que realizas en una losa de metal y vidrio portátil “puedes hacer eso hoy con el pin Humane”. Pero dijo que “llevará más tiempo hacer muchas cosas, harás muchas cosas peor de lo que las harías originalmente, tus fotos se verán peor, simplemente tendrás menos capacidades.

“Tendrás un nuevo número de teléfono, tendrás que cargar otro dispositivo… pero tendrás menos tiempo frente a la pantalla”, continuó. “Misión cumplida.”

Steve Mosser de MacRumors tampoco quedó impresionado y declaró que las funcionalidades del dispositivo no superan las de un teléfono inteligente y que no se integra con los servicios telefónicos tradicionales, lo que complica la experiencia de mensajería. También señala que el dispositivo es un producto caro con una suscripción costosa para un dispositivo que hace menos.

Dada la velocidad del ciclo de exageración de la IA, dijo Moser, Humane fue simplemente demasiado lento desde el principio.

Las reseñas de Humane AI Pin ya están disponibles y no son buenas. Esto no es sorprendente dado:

– Se perdieron el ciclo máximo de publicidad en las interfaces de voz de IA.

– Sus funcionalidades no superan las de un smartphone ni cubren una necesidad insatisfecha.

– Es un producto caro y caro… pic.twitter.com/DdLAMPrsL3 —Steve Moser (@SteveMoser) 11 de abril de 2024

The Verge fue aún más mordaz en su revisión, afirmando que el dispositivo está “completamente sin terminar y totalmente roto de muchas maneras inaceptables”.

“¿Deberías comprar esto? Ése es fácil. No. No-uh. De ninguna manera,” Borde escribe el editor general David Pierce en su reseña ampliada. “Hay demasiadas cosas básicas que no puede hacer, demasiadas cosas que no hace lo suficientemente bien y demasiadas cosas que hace bien, pero solo a veces me resulta difícil nombrar una sola cosa en la que sea realmente bueno. .”

El El Correo de WashingtonMientras tanto, criticó la cámara Humane AI Pin, que, según dijo, producía imágenes granuladas y borrosas en condiciones de poca luz, antes de concluir que el asistente de IA “produce resultados que están lejos de ser útiles”.

“Sin embargo, si hay una lección aquí, es que en lugar de derrochar en un nuevo dispositivo que promete solucionar nuestros problemas, sería mejor que nos obliguemos a usar los que tenemos con mayor prudencia”, escribe Chris Velasco.

Wired señala de manera similar que el dispositivo no puede hacer nada que un teléfono inteligente ya no pueda hacer y, en la mayoría de los casos, el teléfono inteligente puede hacerlo mejor.

Llama y responde

Humane es consciente de la tormenta de malas críticas y prometió algunas actualizaciones para este verano, incluidos consejos de nutrición, agentes, más configuraciones de voz, uso compartido de fotos a través de SMS, cronómetros y relojes, recordatorios, interfaz de usuario dinámica, soporte push, gestos y traducciones. todas las características que prácticamente se han perfeccionado por completo en los teléfonos inteligentes.

Muchas gracias por todos los comentarios de los críticos sobre nuestro Ai Pin. Ha sido un viaje salvaje desde el lanzamiento hasta ahora, y escuchar a todos ustedes es muy valioso. El equipo aprecia las buenas vibraciones del hardware y el potencial que está desbloqueando. Pero lo entendemos totalmente: hay espacio para hacer… pic.twitter.com/KvhH1BceeR – Humano (@Humano) 11 de abril de 2024

También se está desarrollando un kit de desarrollo de software (SDK) para ampliar las capacidades del Humane AI Pin. Quizás cuando los desarrolladores puedan crear aplicaciones de terceros para este hardware específico, el pin tendrá su momento iPhone.

Pero no contengas la respiración.

Editado por Ryan Ozawa.