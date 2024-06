Las historias de fantasmas de los campamentos de verano están desapareciendo

Fue un verano bochornoso una tarde hace más de una década en Apopka, Florida. El musgo español colgaba como capas hechas jirones sobre los nudosos robles que se alzaban sobre las cabañas donde, a medida que el día se convertía en noche, los cansados ​​campistas se dirigían a sus literas. Después de un largo día de tiro con arco, manualidades y esquí acuático, aún quedaba una actividad más para un público dispuesto: la historia de fantasmas nocturna.

El tenue resplandor de una linterna iluminó los rostros de una docena de niños. Unos pocos valientes sonrieron con anticipación. Algunos escucharon con cautela, ocultando su miedo pero dispuestos a esconderse bajo las sábanas. Otros, con los ojos cerrados, se taparon los oídos mientras su consejero comenzaba el relato.

“Cuando el campamento comenzó en los años 50, había una señora de la cafetería que era la mejor cocinera de todos los tiempos, pero era una señora vieja y demacrada que daba mucho miedo, y todos los niños se burlaban de ella a sus espaldas y Eran súper malos”, dice Blair Carlyl, recordando la historia que contó una vez cuando tenía 17 años cuando trabajaba en el campamento de Florida.

Las historias de miedo pueden mantener a los niños despiertos por la noche, pero también pueden ayudar a los campistas a crear vínculos y aprender a procesar el estrés y el miedo. chrisspecoraro / Getty Images

La historia es a la vez espeluznante y típica de la comida de un campamento de verano: una noche, el comedor se incendió. Todos salieron sanos y salvos excepto la señora de la cafetería. A la mañana siguiente, los niños que habían sido particularmente crueles con ella encontraron cucharas debajo de sus almohadas, pero continuaron burlándose de ella. A la mañana siguiente, los matones habían desaparecido.

“No estaban en sus literas. Se realizó una búsqueda en todo el condado y la policía llegó en helicópteros. Nadie volvió a encontrarlos”, dice Carlyl. Y añade con una sonrisa: “Asusté a muchos niños con esta historia”.

Como la mayoría de las historias clásicas de fantasmas de campamentos de verano, la historia de la dama de la cuchara ofrece una lección moral (en este caso, no seas un matón) envuelta en un poco de horror y misterio espeluznante. Pero la tradición que pone la piel de gallina puede estar desapareciendo. Un estudio de 2015 encontró que alrededor de un tercio de los campamentos prohíben las historias de fantasmas, mientras que solo una fracción las fomenta. El personal del campamento expresa su preocupación por la posibilidad de traumatizar a los niños y el deseo de hacer que el campamento sea divertido en lugar de aterrador. Pero los puristas como Carlyl dicen que las historias adaptadas a su entorno pueden darle vida a un campamento y mejorar la experiencia de los campistas. Y según algunos investigadores, un poco de miedo divertido puede ser bueno para los niños, ya que les enseña a afrontar la realidad.

“El camino al infierno está lleno de buenas intenciones”, dice Carlyl. “Obviamente es una muy buena intención tratar de hacer que el mundo sea lo más agradable posible para los niños, pero en realidad es un flaco favor… Porque no es peligroso contarle a un niño una historia de fantasmas, y no es peligroso tener miedo”.

Al igual que los adultos, muchos niños se sienten atraídos por asustarse un poco, y las historias de miedo son una forma de sentir miedo sin estar realmente en peligro. Imágenes de Cavan / Alamy

La ciencia parece estar del lado de Carlyl. Alguno investigaciones sugieren que los niños que participan en formas de juego riesgosas y que inducen miedo pueden tener un disminuido riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, dice el científico cognitivo Marc Malmdorf Andersen, que investiga el miedo recreativo y sus beneficios en la Universidad de Aarhus en Dinamarca.

Si bien los sustos inapropiados para su edad pueden ser traumáticos, las situaciones de miedo que son apropiadas para su edad pueden ayudar a los niños a desarrollar formas de manejar el estrés y el miedo. Dice Andersen: “Por exposicionesing ellos mismos a situaciones que inducen miedo y que son manejableslos niños pueden aprender cómo se sienten esos estados físicos y cómo pueden manejarse.”

“Yo era ese niño que habría estado tan asustado que no podía soportarlo”, dice Ariel Danley, un ex campista de verano que ahora es director del 4-H Camp Timpoochee en Niceville, Florida. “Personalmente, no soy un gran admirador de ellos, pero sí veo algo de su valor”.

En su tesis de maestría de 2015, Danley analizó cómo se sienten los profesionales de los campamentos de todo el país al contar historias de fantasmas. Entrevistó a 86 empleados de campamentos, la mayoría en el sureste de Estados Unidos, y descubrió que el 31 por ciento de los campamentos prohíben las historias de fantasmas, mientras que sólo el 13 por ciento las fomentan. El resto, dice, los tolera: los campamentos no tienen políticas escritas contra ellos, pero los consejeros disuaden activamente a los niños de compartir historias. Por lo que Danley puede decir, esta tendencia está ganando impulso en los últimos años y se está extendiendo por todo el país a medida que los campamentos se centran más en el bienestar psicológico de los niños.

Curiosamente, un impulso anterior para estudiar cómo las experiencias aterradoras afectaban psicológicamente a los niños comenzó en la década de 1980, la misma década en la que se produjo una oleada de películas de terror ambientadas en campamentos de verano. Pero fue otra película a la que a menudo se le atribuye el mérito de estimular una mirada más cercana a las consecuencias del entretenimiento aterrador para los niños. El éxito de 1984 gremlins se comercializó para niños pero, si alguna vez lo has visto, sabrás que es bastante aterrador para todas las edades. Fue una de las pocas películas de mediados de los 80 a las que se les atribuye haber inspirado la necesidad de una clasificación PG-13, un reconocimiento de que la edad sí importa cuando se trata de cómo procesamos el miedo. Algunos, sin embargo, llevaron demasiado lejos el miedo policial.

gremlins Originalmente se comercializó para niños. Después de aterrorizar a muchos niños pequeños, la película se convirtió en parte de un caso para crear la clasificación PG-13. Biblioteca de imágenes Allstar limitada / Alamy

“Creo que algunos de estos avances pueden haber tenido un impacto en la forma en que los padres ven el miedo como un fenómeno puramente negativo del que deberían proteger a sus hijos”, dice Andersen. “Cuando en realidad, probablemente se trata más de encontrar una buena dosis de miedo recreativo del que sus hijos puedan aprender y crecer”.

La dosis adecuada de diversión espantosa puede variar de un individuo a otro, lo que complica la tradición de las historias de terror en los campamentos de verano.

“Estamos viendo muchos más problemas con las experiencias traumáticas, la ansiedad y la depresión… algunas de esas historias de fantasmas podrían desencadenar algunas de esas cosas”, dice Danley, quien ha adaptado una historia de fantasmas tradicional ambientada en Camp Timpoochee para convertirla en una fábula más amigable. . “Solo queremos asegurarnos de que los niños se sientan seguros mientras están aquí en el campamento”.

“Recuerdo estar emocionado de tener miedo”.

De acuerdo a en curso investigación del Laboratorio de Miedo Recreativo, contar historias es una de las Muchas maneras Los niños de todas las edades juegan con miedo.

“Tener miedo en el campamento es diferente a tener miedo cuando estás en casa”, dice Carlyl, quien recuerda haber quedado “absolutamente petrificado” por algunas historias que escuchó cuando era un campista de verano. “Estás en una cabaña con un grupo de niños que también están asustados, así que es divertido. No es como estar solo en tu habitación en casa y ver un montón de ropa en un rincón y no poder dormir porque te da miedo”.

Escuchar una historia de miedo antes de acostarse a menudo une a los campistas y susurran en la oscuridad. Lo que se pierden mientras duermen lo compensan con nuevas amistades y nuevas herramientas para procesar su miedo. Carlyl dice: “Es realmente vinculante, e incluso en ese momento, recuerdo estar emocionado de tener miedo”.