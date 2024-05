Las 25 mejores opciones de ropa UPF en 2024

Todos sabemos la importancia de usar protector solar todos los días para protegernos del cáncer de piel, quemaduras solares, manchas oscuras e hiperpigmentación. Pero hay otra manera de protegerse que quizás no esté en su radar: usando ropa UPF (o protección solar), es decir, prendas que bloqueen los dañinos rayos UV. Si bien definitivamente aún necesitas usar protector solar (especialmente en las áreas que no estarán cubiertas), la ropa UPF realmente puede ser útil como una capa adicional de protección cuando estás descansando al aire libre, pasando el rato en la playa y haciendo senderismo. También son una excelente opción si practicas deportes o corres una carrera; básicamente, cualquier situación en la que puedas perder rápidamente tu SPF con el sudor o tener dificultades para aplicar esa aplicación adicional. Para ayudarlo a encontrar la mejor ropa UPF, analizamos opciones altamente calificadas y probadas por el personal de nuestras marcas favoritas de ropa deportiva. Esta lista presenta nuestras mejores opciones para todo tipo de actividades.

Amazonas

Este es un excelente lugar para comprar camisetas básicas y de manga larga (así como pantalones y gorros para caminar) hechos con tela UPF. Un editor de SELF recomienda encarecidamente elegir la sudadera con capucha Helly-Hansen con clasificación UPF 50+: “Es extremadamente liviana y la tela cuelga agradablemente alrededor de mi cuerpo en lugar de pegarse o aferrarse a ella incluso cuando sudo. La capucha tampoco hace que mi cabello esté muy estático. He usado esta camiseta para caminar con catorce personas en Colorado y caminar por el Parque Nacional Great Sand Dunes, y me ha salvado de convertirme en un desastre caluroso, húmedo y quemado por el sol en grandes alturas”.

Ropa de vapor Manga larga con protección solar UV UPF 50+.

REI

REI fabrica los pantalones cortos de senderismo favoritos de un editor de SELF y resulta que tienen una clasificación UPF 50+. “Me encantan tanto estos pantalones cortos que tuve que comprar un segundo par (y probablemente compraré un tercero este verano)”, dice sobre los Trailmade Shorts. “Son lo suficientemente largos como para no tener que preocuparme de que se amontonen, los bolsillos son muy espaciosos y la cintura ajustable garantiza un ajuste perfecto. También son muy livianos, perfectos para los días calurosos y húmedos”. También puedes elegir pantalones convertibles que te mantendrán cómodo durante los cambios de clima o la sudadera con capucha elástica favorita de otro editor de SELF.

Cooperativa REI Sudadera con capucha REI Co-op Sahara Shade Más allá del yoga Pantalones de práctica Spacedye de cintura alta

Eddie Bauer

Si estás buscando sumarte a la tendencia de las faldas deportivas, echa un vistazo a la falda pantalón Departure Performance de Eddie Bauer, que tiene una clasificación UPF 50, absorbe el sudor y tiene sutiles bolsillos laterales con cremallera para guardar tus llaves o tu teléfono. Si a tus leggings les vendría bien una mejora, un editor de SELF recomienda el par Guide Trex, que tiene una clasificación UPF 50+: “Los usé en un día de otoño inusualmente cálido y húmedo, durante el cual caminé por los bosques de Chattanooga (y me puse a caminar). una nueva marca personal en búlder al aire libre). No sólo se movían conmigo mientras caminaba y escalaba, sino que se sentían transpirables y livianos, incluso después de que estaba sudando por completo”.

Eddie Bauer Rendimiento de salida corto

Eddie Bauer Vestido estilo camiseta de manga corta Coast and Climb Eddie Bauer Leggings de largo 7/8 de talle alto Movement Lux

Montaña

Vuori se destaca cuando se trata de confeccionar lindas prendas UPF que también sirven como ropa de estar por casa y excelente ropa para hacer ejercicio. Uno destacado: el Pose Plyo Tank, que parece una blusa informal de canalé que puedes usar con jeans, pero absorbe el sudor, tiene un sujetador incorporado que brinda soporte medio y tiene una clasificación UPF 30+.

hacia Solbar

Toda la ropa de Solbari protege contra el sol, por lo que puede comprar sin verificar la calificación UPF de los artículos, y la marca ofrece de todo, desde trajes de baño y sombreros hasta vestidos y calzas. Sin embargo, recomendamos prestar especial atención a los accesorios, ya que la marca fabrica cosas que no hemos visto en otros minoristas, como mangas para los brazos que puedes usar con camisetas y guantes sin palma para proteger el dorso de las manos, un punto que a menudo se pasa por alto. .

hacia Solbar Manguitos UPF50+ Colección Sensible hacia Solbar Funda para manos sin palma UPF50+ Coolasun Breeze Collection

hacia Solbar Gorro ultraancho de lino y algodón UPF50+ hacia Solbar Chaqueta holgada Everlight UPF50+

hacia Solbar Vestido largo de manga larga Solbari UPF50+ Colección Sensitive hacia Solbar Camiseta interior UPF50+ Coolasun Colección Breeze

UPF significa factor de protección ultravioleta y es un término general para la protección UVA y UVB. De acuerdo con la Fundación contra el cáncer de pielEl UPF se diferencia del SPF (factor de protección solar) en que el UPF mide la cantidad de radiación UV que puede atravesar una tela, mientras que el SPF se basa en la cantidad de tiempo que tarda la piel expuesta a los rayos UV en quemarse.

¿Qué debes buscar en la ropa protectora del sol?

Al comprar equipo protector contra el sol, la Skin Cancer Foundation recomienda buscar su sello de recomendación, que indica que el artículo tiene una clasificación UPF de al menos 30. UPF 30 a 49 ofrece muy buena protección, mientras que UPF 50+ ofrece una protección excelente. , protegiendo la piel de aproximadamente el 98 por ciento de los rayos del sol.

Si no puede armar un conjunto completo de ropa UPF altamente calificada, la fundación sugiere elegir prendas que tengan estas cualidades en mente como protección adicional (ya que toda la ropa ofrece cierto nivel de protección solar en comparación con la piel desnuda):

Colores oscuros o brillantes, que absorben los rayos ultravioleta en lugar de permitir que penetren (si sostienes una camisa hacia la luz y puedes ver a través de ella, eso significa que también es fácil que el sol pase).

Telas densamente tejidas hechas con mezclilla, lona, ​​lana o fibras sintéticas.

Siluetas holgadas y de alta cobertura.

Telas como algodón sin blanquear y ropa deportiva de alta tecnología, que pueden absorber los rayos UV, y fibras sintéticas brillantes/satinadas, que pueden reflejar la luz.

