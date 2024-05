La tectónica de placas es una de las principales razones por las que la Tierra es habitable

Me imagino que muy pocos A la gente le gusta verse sacudida inesperadamente por un terremoto. Ya sea que se encuentre en un área que se sabe que es frecuentada por temblores modestamente poderosos o si se está relajando en algún lugar que no es especialmente propenso a ellos (por ejemplo, Nueva York o Nueva Jersey), puede ser una experiencia inquietante. Los terremotos también son notoriamente destructivos: si ocurren en el lugar correcto, con suficiente sacudida, pueden arruinar aldeas, pueblos e incluso ciudades y, en caso de que provoquen un tsunami, costas enteras.

Pero la Tierra sin terremotos no sería, bueno, la Tierra. No estaría repleto de biología ni tendría una atmósfera clemente que sustentara una gran cantidad de formas de vida. La falta de terremotos significaría que el planeta está geológicamente muerto, o al menos en coma, y ​​las cosas no terminan bien para mundos cuyas entrañas son nada menos que tumultuosas.

Antes de explicar por qué, es importante señalar que los terremotos ocurren en otros mundos. Sabiamente, los científicos no los llaman terremotos. Los terremotos lunares ocurren, al igual que los martemotos; los primeros pueden hacer que la superficie lunar tiemble durante varios minutos, mientras que los segundos son gruñidos menos dramáticos y de tono bajo. Como estos son los dos únicos mundos (aparte de la Tierra) que han sido estudiados con sismómetros, sólo podemos especular sobre temblores en otros planetas y lunas. Pero es casi seguro que también hay terremotos en el hipervolcánico Venus, así como en las superficies cubiertas de escarcha de una multitud de lunas heladas, desde la gélida Europa de Júpiter hasta el helado Encélado de Saturno.

Todos estos objetos celestes son geológicamente activos en diversos grados y, en términos generales, esa actividad está impulsada por el calor atrapado dentro de un mundo. Ese calor se produce de varias maneras. Puede ser generado por la desintegración radiactiva de elementos inestables, por ejemplo, o la atracción gravitacional de un planeta masivo en una luna tambaleante puede romper y derretir las entrañas rocosas de ese satélite, un mecanismo conocido como calentamiento de marea. Algunos planetas y lunas incluso retienen una cantidad decente de calor de su ardiente formación hace eones. Independientemente de su fuente, todo ese calor en última instancia quiere escapar al espacio y, al hacerlo, agita las vísceras de estos mundos. Esa vorágine interna impulsa todo tipo de procesos geológicos, incluidos aquellos que en última instancia causan terremotos.

Un interferograma de Katmandú muestra la cantidad de deformación de la tierra después de un terremoto de 2015: cada color representa aproximadamente una pulgada de deformación. En áreas que parecen moteadas, incluida la gran área de la derecha, el suelo se deformó más de un metro. Agencia Espacial Europea, CC BY-SA 3.0 igo

A la Luna, al ser bastante pequeña, no le queda mucho calor en su interior profundo. Pero como la Luna es tan fría, se encoge con el tiempo, lo que provoca que antiguas fallas se deslicen y generen sacudidas. Marte es un poco más tostado por dentro y probablemente tenga un núcleo fundido que podría agitarse bastante, al menos lo suficiente como para golpear la corteza y provocar temblores poco frecuentes. Y Europa y Encelado tienen algo más parecido a los terremotos de hielo: en gran parte gracias a los mecanismos de calentamiento de las mareas, ambos poseen océanos de agua líquida que empujan y tiran de sus cortezas heladas, provocando fracturas.

La Tierra, sin embargo, es única en el sistema solar, al menos hasta donde saben los científicos planetarios. Sus terremotos tienen una variedad de desencadenantes, pero en última instancia todos provienen de un proceso conocido como tectónica de placas. A diferencia de cualquier otro planeta o luna relativamente sólido que hemos observado en nuestro sistema solar, la parte superior de la capa geológica de la Tierra está llena de profundos cismas. Estas fracturas unieron placas tectónicas individuales (grandes trozos de corteza y el manto superior más maleable justo debajo de ella) que se mueven y se sacuden constantemente.

A veces estas placas se alejan unas de otras. A veces se sumergen uno debajo o encima del otro. Y a veces chocan. Hay muchas cosas que los científicos aún no entienden sobre este proceso, pero lo que definitivamente sí saben es que, gracias al manto más profundo que se agita, estas placas emprenden viajes tanto destructivos como constructivos. Forman cadenas montañosas y cuencas oceánicas, cadenas de volcanes explosivos y supercontinentes, una y otra vez.

La tectónica de placas hace que la Tierra sea topográficamente interesante, creando entornos que los mundos sin este rompecabezas infernal no pueden esperar forjar. Pero lo crucial es que este proceso permite que el planeta sea lo que nosotros, los habitantes de la superficie, consideraríamos habitable. Y eso se debe a que la tectónica de placas actúa como un termostato global, sin el cual la Tierra se volvería positivamente apocalíptica.

Sin la tectónica de placas, la Tierra se volvería positivamente apocalíptica.

El dióxido de carbono, el más notorio de los gases de efecto invernadero, se disuelve en cuerpos de agua y queda atrapado en minerales que contienen carbono. Si esos minerales están en el océano, eventualmente serán arrastrados hacia abajo por una placa tectónica que se desliza debajo de otra en sitios conocidos como zonas de subducción. Cuando esto sucede, ese carbono pasa millones de años aprisionado en el manto inferior hasta que, un día lejano en el futuro, vuelve a salir a la superficie a través de erupciones volcánicas. El agua, que también es un potente gas de efecto invernadero en forma de vapor, queda enterrada y liberada de manera similar.

Gracias a una variedad de mecanismos forzados, el clima de la Tierra ha fluctuado enormemente a lo largo del tiempo geológico. A medida que nuestro planeta orbita alrededor del Sol, gradualmente se desplaza un poco hacia adelante y hacia atrás de diferentes maneras, orientando el planeta de tal manera que recibe más o menos radiación solar y que, a su vez, puede cocinar o enfriar el mundo durante un conjuro. El impacto de un asteroide masivo puede cubrir la atmósfera con polvo y aerosoles que reflejan la luz solar, refrigerando temporalmente el planeta. Erupciones volcánicas extremadamente raras pero asombrosamente épicas que pueden durar cientos de miles de años pueden bombear gases de efecto invernadero al cielo, provocando picos de calentamiento. Y una determinada especie puede, mediante la quema de combustibles fósiles, añadir gases de efecto invernadero a la atmósfera a velocidades sin precedentes, provocando un cambio climático caótico.

Sin embargo, en escalas de tiempo geológicas, la tectónica de placas garantiza que la Tierra no se calentará tan catastróficamente que su superficie se vuelva inhabitable. Sin la tectónica de placas, la Tierra se convertiría en Venus. Y ningún planeta aspira a parecerse más a Venus.

Los científicos planetarios sospechan que, hace miles de millones de años, Venus tenía una cantidad significativa de agua en su superficie de alguna forma, tal vez en forma de varios mares o un océano. Habría sido un mundo incómodamente caluroso para los estándares humanos, pero no letal para diversas formas de vida tal como la conocemos. Y es posible que Venus también haya tenido placas tectónicas no muy diferentes de las que tiene ahora la Tierra.

Hoy Venus es un páramo árido, pero en el pasado profundo puede haber sido más similar a la Tierra gracias a una tectónica de placas similar a la nuestra. NASA/JPL/Dominio público

Pero una serie de erupciones volcánicas, que duraron muchos milenios, expulsaron demasiado dióxido de carbono y pueden haber roto el termostato del planeta. Una inyección tan repentina (al menos en escalas de tiempo geológicas) de gases de efecto invernadero habría provocado que la temperatura aumentara demasiado y demasiado rápido. Esos mares y océanos habrían comenzado a hervir hasta convertirse en gas, creando una gran cantidad de vapor de agua. Y toda esa agua gaseosa habría provocado que las temperaturas subieran aún más rápido. Sin suficiente agua líquida en la superficie para absorber ese dióxido de carbono, habría permanecido en la atmósfera. Las placas tectónicas en subducción normalmente pueden enterrar una gran cantidad de carbono pero, sin el agua crucial para esa captura de carbono, las placas no pueden doblarse ni romperse adecuadamente. Es posible que todo el proceso se haya detenido. Y si eso sucediera, Venus habría perdido su termostato, provocando que su temperatura aumentara cientos de grados y transformando la superficie en un páramo árido y calcinado.

Al menos así es como dice la teoría principal. Nadie está muy seguro de cómo fue alguna vez Venus, ni qué desencadenó su descontrolado efecto invernadero. Y, si no hubiera sido, entre otras cosas, por las placas tectónicas en constante movimiento de nuestro mundo, la Tierra podría haber compartido el mismo destino sombrío que Venus.

Sí, esas placas tectónicas se doblan y estiran, se deslizan y se deslizan, creando fallas que se sacuden y se rompen, lo que genera terremotos, a veces de manera devastadora. Pero estos temblores son el signo vital de un planeta con un corazón geológico palpitante, un orbe con un rostro transfigurado. Son, para bien o para mal, uno de los precios que pagamos por tener un planeta que sustente la vida lo mejor que pueda. Puede que rara vez sean algo por lo que estar agradecido, pero sirven como recordatorio de que las cosas podrían ser mucho peores.

Robin George Andrews es doctor en volcanes, periodista científico independiente galardonado y autor de dos libros: Súper volcanes: lo que revelan sobre la Tierra y los mundos más allá (2021), y el próximo Cómo matar un asteroide: la absurda historia real de los científicos que defienden el planeta (2024).