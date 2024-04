La próxima misión de la NASA al espacio profundo no utilizará inteligencia artificial

El Europa Clipper se está preparando para una misión de cinco años a Europa, una de las lunas que orbitan alrededor del planeta Júpiter, y en una soleada mañana de jueves en Pasadena, California, la NASA y el Jet Propulsion Laboratory (JPL) invitaron Descifrar y otros miembros de los medios de comunicación para verlo de cerca.

Si bien se está cargando mucha tecnología de punta en la nave espacial, no habrá chatbots de IA a bordo.

La misión Clipper

El Europa Clipper, que se lanzará en octubre, estudiará la luna galileana Europa a través de una serie de sobrevuelos en órbita alrededor de Júpiter. La misión Europa Clipper está diseñada para documentar la luna joviana y evaluar su habitabilidad. Llevará a cabo reconocimientos detallados, estudiará la superficie helada y el océano subterráneo, buscará signos de vida y analizará la composición y la geología de la luna.

El día de prensa comenzó en el centro de visitantes de NASA/JPL, donde nos registramos con seguridad, emitimos nuestras credenciales y nos reunimos con nuestros guías.

(Imagen: Jason Nelson/Decrypt)

Subimos a un autobús turístico, nos dirigimos al edificio donde se encontraba el Europa Clipper y comenzamos a entrar en “la sala limpia”.

Conociendo al Europa Clipper

Prepararse para entrar en el almacén de Europa Clipper fue una experiencia interesante. Primero, nos dijeron que camináramos sobre una alfombra adhesiva que eliminaría la suciedad o las partículas persistentes de nuestros zapatos.

Después de limpiar nuestros zapatos, entregamos todo el equipo que planeábamos llevar al almacén para que lo limpiaran antes de que nos lo devolvieran. Luego, nos llevaron a una habitación llena de batas y equipo de protección para vestirnos.

(Imagen: Jason Nelson/Decrypt)

Después de vestirnos, el último paso antes de entrar a la sala blanca fue darnos una ducha de aire para darnos un último repaso y eliminar polvo o partículas. Cuando entramos al almacén donde se encontraba el Europa Clipper, lo primero que noté fue lo grande que era la habitación.

“Necesitaremos cada centímetro de este espacio cuando todas las piezas del Europa Clipper estén colocadas y sea hora de sacar la unidad”, dijo un miembro del equipo de control de calidad. Descifrarseñalando el techo alto.

(Imagen: Jason Nelson/Decrypt)

Como está hecho

Mi primera impresión del Europa Clipper fue lo delicado que parecía, pero el equipo de ingenieros me dijo que el orbitador está diseñado para recibir golpes.

(Imagen: Jason Nelson/Decrypt)

“Lo tratamos con delicadeza y luego lo llevamos a un agitador que simula la condición de lanzamiento y sacude la nave con mucha fuerza”, dijo Luis Águila, ingeniero de arneses del JPL. Descifrar. “Eso garantiza que todo esté seguro, que nada se rompa en el camino, y luego lo probamos nuevamente”, dijo, señalando que el equipo realizó las pruebas de vibración a principios de este año.

Águila también señaló que el peso total del Europa Clipper supera las 13.000 libras.

Según Jordan Evans, director del proyecto Europa Clipper, la forma y el diseño son intencionados y sirven para múltiples propósitos.

“La forma depende de una variedad de cosas: tiene que caber dentro del cohete, y el cohete sólo tiene un diámetro de cinco metros (aproximadamente 16,4 pies), por lo que todo, incluidos los paneles solares, tiene que encajar”, dijo Evans. Descifrar. “Luego, a medida que realizamos cada sobrevuelo, diferentes instrumentos científicos deben mirar hacia la superficie de la luna”.

Evans explicó que algunos instrumentos están colocados de cara a la dirección en la que vuela la nave porque están diseñados para analizar la atmósfera de la luna. Otros instrumentos deben estar aislados de la nave espacial para evitar interferencias. Evans enfatizó que cada instrumento tiene requisitos específicos que deben integrarse en el diseño del Europa Clipper.

El diseño de Europa Clipper, dijo Evans, implica un proceso complejo de equilibrar estos requisitos para garantizar que uno no afecte negativamente a otro, lo que lleva al diseño final de la nave espacial.

Para llevar a la Tierra los datos que Europa Clipper recopila se necesita una antena de alta ganancia de tres metros (aproximadamente 9,84 pies) montada en la parte superior de la nave espacial.

(Imagen: NASA/JPL)

“Eso va a la Red del Espacio Profundo, que también está dirigida por el Laboratorio de Propulsión a Chorro”, dijo Evans. “Así que no importa dónde estén Júpiter y Europa Clipper en relación con la Tierra, una de las estaciones terrestres alrededor de la Tierra tiene una línea de visión directa con la nave espacial”, dijo, y agregó que la nave puede enviar los datos a través de la gran antena. volver a los que están en el terreno.

IA y exploración espacial

La inteligencia artificial (IA) ha desempeñado un papel importante en los recientes esfuerzos de exploración espacial. En octubre, un grupo de científicos y astrónomos de la Universidad Northwestern informaron que utilizan IA para identificar y clasificar supernovas en tiempo real.

Si bien la inteligencia artificial está desempeñando un papel cada vez mayor en la exploración espacial y los proyectos de la NASA/JPL, Evans dijo que Europa Clipper no utiliza la IA de ninguna manera significativa.

“No es así; se puede considerar más bien como una computadora estándar”, agregó Tracy Drain, ingeniera de sistemas de vuelo. “Hay un software que se ejecuta a bordo donde las cosas están completamente programadas para decirle qué hacer”.

Todo lo que la nave espacial necesita para funcionar debe estar a bordo, ya que acceder a la nube en la Tierra supondría un retraso de 52 minutos en cada sentido.

Después de visitar el Europa Clipper y pasar por el proceso de quitarse todo el equipo de protección, tomamos un autobús hasta el auditorio von Kármán para aprender más sobre las instalaciones y la misión.

Historia de la alta tecnología

(Busto de Theodore von Kármán en el vestíbulo del auditorio von Kármán) (Imagen: Jason Nelson/Decrypt)

Fundado en 1943, el JPL remonta su historia a la década de 1930 con el trabajo de un grupo de estudiantes, profesores y entusiastas del Instituto de Tecnología de California (Caltech), apodados por sus compañeros el “Escuadrón Suicida”. El Escuadrón Suicida incluía al ingeniero aeronáutico estadounidense Frank Malina, al ingeniero aeroespacial húngaro Theodore von Kármán y al científico espacial, químico y ocultista John Whiteside “Jack” Parsons.

(Miembros del Escuadrón Suicida de izquierda a derecha: Fred S. Miller, Jack Parsons, Ed Forman, Frank Malina) (Imagen: NASA/JPL)

En diciembre de 1958, el JPL se incorporó a la recién fundada NASA.

Después de visitar el Europa Clipper y pasar por el proceso de quitarnos todo el equipo de protección, tomamos un autobús lanzadera hasta el auditorio von Kármán. El espacio estaba lleno de carteles y exhibiciones de misiones pasadas y presentes de la NASA/JPL, incluidas la Voyager, Cassini y, por supuesto, el Europa Clipper.

(Imagen: Jason Nelson/Decrypt)

Mira, no toques

“El objetivo principal es buscar un entorno que pueda sustentar la vida, no una misión de detección de vida”, dijo la científica adjunta del proyecto JPL, Bonnie Buratti. Descifrar. “Estamos buscando un entorno donde la vida pueda formarse y mantenerse”.

Si bien la superficie de Europa parece estar cubierta de hielo, dijo Buratti, a diferencia del mundo helado de la película “Interstellar” de Christopher Nolan de 2014, no está claro si es seguro aterrizar o caminar sobre la superficie de la luna.

Como explicó Buratti, la evidencia sugiere depósitos de sedimentos visibles, posiblemente depósitos de penachos, que forman una superficie frágil. Estas distintas capas podrían ocultar grietas que podrían caer y permanecer ocultas.

“Una de las cosas que vamos a buscar es actividad porque si miras esa foto de Europa, parece que no hay muchos cráteres”, dijo Buratti. “Ha habido geología activa en los últimos 50 millones de años, lo que es un abrir y cerrar de ojos en el tiempo geológico”.

Como explicó Buratti, si el Europa Clipper descubre signos de vida en la luna, no es un llamado a la preocupación sino a una mayor exploración, reconociendo que el aterrizaje en la superficie lunar no es una opción en este momento.

“En este momento, la NASA no planea aterrizar en Europa”, dijo Burrata. “Pero si encontramos algo que sugiera vida, nuevamente, no es una misión buscar entornos que puedan sustentar la vida; Creo que la NASA probablemente planearía enviar [another mission] allá.”

La carta

Visitar el Laboratorio de Propulsión a Chorro fue una experiencia increíble y, para un fanático de toda la vida de la historia y la exploración espacial, fue como si la Navidad hubiera llegado temprano. Cuando se le preguntó cómo un estudiante de secundaria o preparatoria interesado en la ciencia y el espacio podría conseguir un trabajo en JPL, Drain dijo que la puerta estaba abierta para todos.

“Lo que más me gusta decirles a los niños es que no es necesario ser ingeniero o científico para realizar este tipo de trabajo”, dijo Drain, enfatizando el pensamiento crítico como una habilidad clave. “Si estás interesado en las artes, el periodismo, la informática y las finanzas, hay muchas maneras en que puedes terminar trabajando aquí haciendo cosas relacionadas con el espacio”.

Editado por Ryan Ozawa.