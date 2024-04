La partenogénesis explica por qué estos insectos en Uruguay son todos hembras

Una tribu de feroces y caníbales. El Amazonas acecha en los pastizales del sur de Uruguay. Ok, no son las notorias mujeres guerreras del mito: solo miden unos pocos centímetros de largo y no pueden disparar una flecha. Pero no son menos maravillosos, especialmente para la investigadora Mariana Trillo, quien descubrió esta población única de mantis religiosa y las ha estudiado desde entonces.

Al crecer en los suburbios de Montevideo, Trillo siempre quiso estudiar biología, pero descubrió una pasión inesperada al final de su programa universitario. “Los insectos y arácnidos me conquistaron por su extrañeza y su comportamiento sexual. Las mantis religiosas fueron las más interesantes de todas”, afirma.

Después de graduarse, Trillo se puso a trabajar documentando todas las especies de mantis de Uruguay, comenzando con especímenes recolectados hace más de medio siglo y almacenados en el archivo de historia natural de la Universidad de la República. Mientras examinaba cajón tras cajón de insectos disecados, algo llamó la atención de Trillo. La mantis palo de alas pequeñas (Brunneria subáptera) es una especie con amplia distribución en los pastizales de América del Sur. Sin embargo, como descubrió Trillo, “los 250 ejemplares recolectados en Uruguay eran hembras; no había ningún macho. Fue raro.”

En 2017, impulsado por la curiosidad, Trillo se embarcó en un estudio de campo de un año de duración, recolectando especímenes vivos en la sabana uruguaya, el hábitat natural ahora fragmentado de la especie. Quería saber si los patrones que había visto en el archivo eran coincidencias o evidencia de algo mucho más extraño.

Trillo y sus colegas recorrieron los pastizales, capturaron los insectos con la mano cerca del atardecer, cuando están más activos, y los llevaron de regreso al laboratorio. Allí pudieron observar el ciclo de vida del diminuto depredador, que es un experto cazador desde que nace.

La vida de una mantis palo de alas pequeñas es breve (un año como máximo, si tiene mucha suerte) y la pasa acechando incesantemente a sus presas entre las briznas de hierba. Después de tender una emboscada y agarrar a su presa con sus extremidades anteriores con púas, la mantis la devora viva, de cabeza. Moscas, saltamontes, abejas y mariposas componen la comida habitual pero, cuando surge la ocasión, definitivamente hay otras mantis en el menú. “Cuando haces trabajo de campo para recolectar esta especie, ves mucho canibalismo”, dice Trillo.

La mayoría de las especies de mantis religiosa, incluidas B. subáptera, son bien conocidos por el canibalismo sexual: las hembras devoran a sus parejas poco después o incluso durante el apareamiento. Pero entre los uruguayos B. subáptera poblaciones, Trillo descubrió rápidamente que no había machos de la especie con los que las hembras pudieran aparearse, y mucho menos convertirse en un refrigerio poscoital.

Todos los especímenes que ella y sus colegas recolectaron eran hembras. Al observar a las mantis juveniles “vírgenes”, como las llama Trillo, el equipo observó cómo los insectos maduraban y luego ponía sacos de huevos, de los que eclosionaban cientos de crías, muchas de las cuales comenzaron a comer a sus hermanos.

“Ya lo esperábamos, pero aun así fue increíble verlo”, dice Trillo. “Tuvimos pruebas concluyentes de que la población uruguaya de esta especie era partenogenética”.

Desde el momento en que nacen, las hembras de mantis palo de alas pequeñas son cazadoras implacables y utilizan sus extremidades anteriores con púas para atrapar y retener a sus presas. Cortesía de Mariana Trillo

En la estrategia reproductiva conocida como thelytoky, o partenogénesis thelytokous, las hembras producen óvulos que son esencialmente clones de la madre y no requieren que el esperma masculino sea fertilizado. Una vez que los huevos eclosionan y emergen los clones femeninos, el ciclo se repite. Rara en los vertebrados, excepto en un puñado de especies de peces, reptiles y anfibios, la thelytoky es más común entre los invertebrados y ofrece muchos beneficios.

“Los insectos que se reproducen a través de thelytoky no tienen que perder tiempo ni energía para encontrar un macho. Consiguen evitar los costos físicos que a menudo se asocian con el apareamiento y tienen una mayor capacidad de colonización. Sólo hace falta una hembra para crear una nueva población”, afirma Soleille Miller, investigadora de la Universidad de Nueva Gales del Sur que ha estudiado la partenogénesis en el insecto palo de menta.

Como parte de su investigación, Trillo visitó las pampas de la vecina Argentina para tomar muestras de ADN de animales locales. B. subáptera poblaciones para compararlas con las de Uruguay. Recuerda haber sido sorprendida, literalmente, por las diferencias. Sólo los machos de mantis palo de alas pequeñas pueden volar y, dice, en Argentina, “los machos están en todas partes. Saldrías a los pastizales por la noche y ellos se sentirían atraídos por tu faro, volarían hacia tu cara y se arrastrarían sobre ti”.

Sin embargo, de regreso al laboratorio, el análisis de las muestras recolectadas reveló que las poblaciones argentina y uruguaya eran esencialmente iguales, sin diferencias genéticas significativas.

Trillo y su equipo buscaron la razón por la cual las poblaciones uruguayas eran partenogenéticas. Un sospechoso al principio de su trabajo: la bacteria parásita Wolbachia. El parásito puede desencadenar la partenogénesis en insectos infectados, lo que puede permitir que se propague más ampliamente. Sin embargo, las pruebas mostraron que ninguna de las mantis religiosas había sido infectada.

La sabana de Uruguay está cada vez más fragmentada, una posible explicación para su población exclusivamente femenina de mantis palo de alas pequeñas. Tano4595, CC BY-SA 3.0/Wikimedia

Eso dejaba una explicación probable: la partenogénesis geográfica, cuando una población regional desarrolla una reproducción asexual debido a factores ambientales. Miller dice que hay algunas razones por las que se produce la partenogénesis geográfica.

“Posiblemente podría deberse a que las hembras se dispersan más que los machos en algunas especies”, dice Miller, y agrega que la partenogénesis también puede permitir a los animales colonizar hábitats marginales o extremos a través de “poblaciones de clones altamente especializados para ambientes específicos”.

Si bien Trillo y su equipo aún tienen que identificar el desencadenante subyacente de la partenogénesis de la población uruguaya, tienen sus sospechas. “Somos famosos por nuestros pastizales, pero estos ya no son ecosistemas prístinos. Se han reducido y han sido fuertemente modificados por siglos de agricultura y urbanización, por lo que la partenogénesis puede ser una respuesta a los impactos humanos”, dice la bióloga evolutiva Anita Aisenberg, supervisora ​​de Trillo. También es posible, añade, que la reproducción asexual de los insectos haya evolucionado de forma natural, lo que refleja que Uruguay es lo que ella llama una “encrucijada ecológica” entre diferentes ambientes de pastizales.

Trillo continúa sus esfuerzos por descifrar los secretos de las amazonas más pequeñas de Uruguay. Según Aisenberg, su aguda atención al detalle, que reveló en primer lugar a la población exclusivamente femenina, habla de un patrón más amplio al estudiar la biodiversidad del país.

Aisenberg trabaja con otros jóvenes biólogos en Uruguay, muchos de los cuales son mujeres. Ella dice que colegas de algunos países vecinos, donde el campo está dominado por los hombres, a menudo bromean sobre lo “extraños” que son los insectos de Uruguay. Aisenberg cree, sin embargo, que los bichos del país podrían no ser particularmente inusuales; en cambio, las mujeres podrían simplemente ser mejores para detectar anomalías y tener una mente más abierta y tener más curiosidad por explorar las posibilidades. Tal vez como una mantis religiosa hembra que se aventura más lejos, confiando en que la vida encuentra un camino.