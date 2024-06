La 'pandilla' de IA deepfake drena una cuenta OKX de 11 millones de dólares, Zipmex eliminado por la SEC: Asia Express

Nuestro resumen semanal de noticias del este de Asia analiza los desarrollos más importantes de la industria.

Un comerciante de OKX alega una pérdida de 11 millones de dólares debido a una estafa de IA deepfake

Crypto LaLa, gerente de operaciones de Quant Matter, dice que los piratas informáticos vaciaron su cuenta en el intercambio de cifrado OKX por valor de $ 11 millones en 25 minutos sin correo electrónico ni advertencias de autenticación de dos factores.

“No podía creer lo que veía”, Crypto Lala escribió el 11 de junio. “Tengo muchos años de amplia experiencia en el espacio de las criptomonedas, y esta fue la primera vez que vi personalmente cómo me robaban mis activos. Hasta el día de hoy, todavía no puedo creer que me hayan robado todo el dinero de mi cuenta OKX. Todavía me tiemblan las manos y estoy extremadamente enojado, frustrado y triste”.

Star Xu, fundador de OKX, afirma que una “banda de piratas informáticos que roba monedas” está utilizando deliberadamente IA profunda para hacerse pasar por víctimas para evitar el software de reconocimiento facial y obtener acceso directo a sus cuentas. “¿Son todas las bandas de hackers tan arrogantes ahora? Los registros de comunicación entre los perpetradores, beneficiarios y víctimas de crímenes que cambian la cara de AI inducen constantemente a las víctimas a creer que OKX robó el dinero”, dijo Xu. escribió. El caso está en curso.

Presuntos retiros no autorizados de la cuenta OKX de Crypto LaLa. (X)

Xi Jinping elogia al científico jefe de Conflux

El presidente chino, Xi Jinping, ha alabado Andrew Chi-Chih Yao, una figura prominente en la tecnología blockchain y profesor de la Universidad de Tsinghua, en una carta abierta fechada el 12 de junio. Yao es el científico jefe de la red Conflux, una notable iniciativa blockchain de capa 1 en China.

Conflux, con el apoyo del Gobierno Popular Municipal de Shanghai, opera con un mecanismo de consenso híbrido de prueba de trabajo y prueba de participación a través de la Fundación Conflux, también conocida como el Instituto de Investigación Blockchain Tree-Graph de Shanghai. Afirma ser la única cadena de bloques pública que cumple con las regulaciones en China, donde las criptomonedas están actualmente prohibidas.

El informático chino Andrew Chi-Chih Yao.

El presidente Xi aplaudió la dedicación de Yao a la ciencia y la tecnología desde su regreso a China hace dos décadas. “Han transformado su patriotismo en la misión de servir al país”, escribió Xi. “Su compromiso con la Universidad de Tsinghua ha dado lugar a logros significativos en la innovación en la enseñanza, la educación y la investigación científica. Les extiendo mis más sinceros saludos”.

Xi instó a Yao a persistir en sus esfuerzos por desarrollar modelos de formación innovadores, promover la investigación interdisciplinaria y de vanguardia y construir una base de alto nivel para el talento y la innovación científica. También enfatizó su apoyo al papel de Yao en la mejora de la fortaleza educativa y tecnológica de China.

A pesar de la hostilidad de China hacia las criptomonedas, el propio presidente Xi parece estar un ventilador de la tecnología de contabilidad distribuida. Durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) de 2023 en julio pasado, promocionó la posibilidad de utilizar monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) para expandir el comercio bilateral. “La parte china propone ampliar la proporción de liquidaciones en moneda local de los países de la OCS, ampliar la cooperación soberana en moneda digital y promover el establecimiento de bancos de desarrollo de la OCS”, afirmó.

El puente CBDC liderado por China entra en la fase de MVP

Un puente CBDC multinacional consistente de los bancos centrales de China, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Hong Kong ha alcanzado la fase de producto mínimo viable (MVP). Apodado “mBridge”, el proyecto está dedicado a crear “una solución de pago transfronteriza eficiente, de bajo costo, altamente escalable y que cumple con las regulaciones centrada en la moneda digital del banco central”.

El puente utiliza tecnología de contabilidad distribuida creada por el conglomerado chino de Internet Tencent. Dos años antes, mBridge cerró su primera transacción CBDC que involucra cuatro monedas fiduciarias. Las posibles actualizaciones futuras incluyen el despliegue local de nodos blockchain y la integración con bancos comerciales.

En diciembre pasado, China consiguió un acuerdo de 400 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos para utilizar las CBDC de cada uno en el comercio transfronterizo. “La renovación del acuerdo de intercambio de divisas refleja la profundidad de las relaciones entre los EAU y China y demuestra el compromiso del Banco Central de los EAU de fortalecer su asociación con China en los campos de las finanzas, el comercio y la inversión”, escribieron los funcionarios. “China es el mayor socio comercial mundial de los Emiratos Árabes Unidos, y el comercio no petrolero entre los dos países superará los 264.200 millones de dirhams en 2022”.

Licencia de Zipmex revocada por la SEC tailandesa

La licencia del problemático intercambio de criptomonedas tailandés Zipmex ha sido revocada por la Comisión de Bolsa y Valores del país.

“La decisión se tomó porque la situación financiera de la empresa puede causar daños al público y su estructura de gestión y personal son inadecuados e insuficientes para operaciones comerciales eficientes y responsables”, afirmaron los funcionarios.

“Después de la revocación efectiva de sus licencias, Zipmex conserva su condición de sociedad anónima con los correspondientes derechos, obligaciones y obligaciones, incluyendo la posibilidad de ser objeto de acciones legales”.

Los clientes de Zipmex aún pueden comunicarse con la empresa para recuperar sus activos. Mientras tanto, la SEC tailandesa ha ordenado a la empresa que devuelva las monedas digitales pendientes a sus clientes.

La recuperación puede ser difícil. El 29 de noviembre de 2023, informes de los medios revelaron que los acreedores de Zipmex recibirían tan solo 3 centavos de dólar para reclamaciones iniciales, con pagos adicionales en un escenario de recuperación. El director ejecutivo de Zipmex, Marcus Lim, se negó a confirmar los detalles citados de un plan de reestructuración, pero alegó “inexactitudes” en las cifras citadas por los periodistas. En abril pasado, la empresa perdió un acuerdo de compra de 100 millones de dólares patrocinado por V Ventures después de que este último se retirara.

Los canales sociales de Zipmex están en silencio desde hace más de un año. (X)

Microvisionchain lanza un programa de subvenciones para constructores multimillonario

El desarrollador de Bitcoin DeFi, MicrovisionChain (MVC), con sede en Singapur y Macao, ha lanzado un programa Builder Grant denominado en su token nativo, SPACE. Gestionado por MVCDAO, el programa permite a los desarrolladores solicitar individualmente o en equipos financiación de un fondo común de 1 millón de dólares a partir de julio, que luego tendrá un límite de 250.000 SPACE (665.000 dólares) por trimestre a partir de entonces.

El proceso de subvención implica la presentación de los detalles del proyecto, la revisión, las posibles revisiones y la aprobación final, ya sea mediante el consentimiento del comité o la votación en cadena de DAO. “Los proyectos exitosos reciben recompensas divididas en tres partes durante tres meses, lo que garantiza apoyo e incentivos continuos”, escribieron los desarrolladores.

En abril, el protocolo estrenó su primer puente de activos como parte de sus esfuerzos por construir un sistema completamente funcional. Intercambio descentralizado BRC-20 que admite swaps e intercambios de tokens. “El puente de activos aborda el problema de la congestión de transacciones dentro del ecosistema de Bitcoin, que incluye tokens BRC20, runas y otros activos”, dijo Jason Kwok, director de operaciones y cofundador de MVC. “Estamos planeando activamente colaborar con instituciones de custodia de renombre y ejecutar campañas estratégicas para lograr objetivos de mayor valor total bloqueado”.