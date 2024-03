La muerte por enfermedades y colonización se puede medir en el hielo de la Antártida

Un descubrimiento reciente en lo más profundo El hielo de la Antártida ha dado a los científicos nuevas pistas sobre los principales acontecimientos mundiales. En la parte inferior del globo, los datos de los últimos 800.000 años se han encerrado en los casquetes polares denominados Law Dome y WAIS Divide.

A medida que la nieve cae año tras año en el lugar más frío del planeta, las capas se comprimen hasta formar hielo sólido. Esa nieve contiene partículas y productos químicos que quedan atrapados dentro de las capas, lo que refleja lo que estaba sucediendo en el mundo en ese momento. “A medida que caía la nieve, también atrapaba bolsas de aire”, dice Amy King, científica investigadora del British Antártico Survey. Al perforar el hielo, los científicos pueden extraer un cilindro largo llamado núcleo de hielo para analizar el aire y los gases del pasado. “Esos son una muestra del ambiente que había en ese momento. Entonces, a medida que perforamos el hielo, recuperamos estas muestras de aire cada vez más antiguas, atrapadas como burbujas, y por lo tanto podemos medir historias atmosféricas cada vez más antiguas”.

Estos núcleos de hielo revelan datos faltantes cruciales. “En la mayor parte del mundo, la gente ha estado realizando mediciones directas del clima utilizando termómetros y otros instrumentos desde el siglo XIX, en el mejor de los casos”, dice Carrie Morrill, directora del Servicio Mundial de Datos para Paleoclimatología de los Centros Nacionales de Información Ambiental de la NOAA. Pero no hay datos registrados antes de ese período de tiempo. Ahí es donde entran los núcleos de hielo.

El gas queda atrapado en los núcleos de hielo mediante pequeñas burbujas de aire. Eli Duke/flickr/CC BY-SA 2.0

El aire atrapado en el hielo puede revelar información sobre cosas como sequías y erupciones volcánicas. “Las mediciones de sulfato de los núcleos de hielo indican grandes erupciones volcánicas en el pasado. Al comparar el sulfato en los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, los científicos pueden deducir en qué hemisferio se originó la erupción y qué tan grande fue”, dice Morrill. Estos registros congelados también muestran el progreso de la industria humana. “Los rastros de metales como el cobre y el plomo en los núcleos de hielo proporcionan evidencia de operaciones mineras y de fundición de civilizaciones pasadas, incluidos los griegos, romanos e incas, así como de nuestro uso de gasolina con plomo después de la década de 1960”.

Y para King, los núcleos de hielo revelan otro lado mortal de la actividad humana. En un estudio publicado recientemente sobre esos núcleos de hielo, King y un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge y el British Antártida Survey pudieron ver el impacto de la colonización en las poblaciones humanas.

King y su equipo se centraron en los niveles de dióxido de carbono atrapado en el hielo. El gas, que los humanos emiten al exhalar y que las plantas utilizan para crear oxígeno, es un indicador clave de la salud atmosférica en el planeta Tierra. “La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es un equilibrio entre las cosas que emiten dióxido de carbono y las que absorben dióxido de carbono, por ejemplo los océanos, los bosques y las actividades humanas”, dice King. Ese equilibrio a menudo se ve alterado por la actividad humana. En el caso de este estudio, esa actividad humana fue la colonización.

Se estima que alrededor de 56 millones de personas murieron a causa de la colonización. Imágenes de libros de archivo de Internet/flickr/dominio público

Cuando los europeos llegaron a América en el siglo XV, trajeron enfermedades como el sarampión y la viruela a los pueblos indígenas sin defensas naturales, así como la guerra y el genocidio colonial. En los 150 años posteriores a esa llegada, se estima que 56 millones de indígenas murieron.

Esta reducción masiva de la población humana se registró en la Antártida, dice King. Los lugares que alguna vez vivieron, trabajaron y cultivaron los indígenas fueron abandonados y se alteró la estructura del planeta.

“Sabemos que los bosques absorben dióxido de carbono, reduciendo así la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, cuando hubo una gran disminución de la población debido a las epidemias, una gran cantidad de bosque natural pudo volver a crecer sobre tierras agrícolas anteriores”. La presencia de más tierras boscosas significó que esas plantas absorbieran más CO2, reduciendo así los niveles de dióxido de carbono en todo el mundo. “Este cambio en la atmósfera se registra en nuestras burbujas de hielo”, dice King.

El campamento WAIS Divide Field es uno de los dos lugares de la Antártida donde los científicos recolectan núcleos de hielo. Eli Duke/flickr/CC BY-SA 2.0

Si bien las enfermedades generalizadas alguna vez tuvieron la capacidad de alterar la atmósfera de la Tierra, la ecuación ya no es tan simple. La pandemia más reciente también provocó millones de muertes, pero es probable que ese evento no quede encerrado entre capas de hielo. Por un lado, el total de muertes representó un porcentaje menor de la población mundial más grande de hoy. Además, “hoy en día hay emisiones de dióxido de carbono mucho mayores en comparación con los siglos XVI y XVII”, dice King. “Aunque muchas cosas cambiaron para muchas personas durante la pandemia, la mayoría de los mayores emisores no se detuvieron”. Actualmente todavía estamos experimentando un rápido aumento de dióxido de carbono en la atmósfera.

King dice que los hallazgos de su equipo muestran cuán importantes son las acciones humanas. Ella explica: “Los cambios humanos en ese momento causaron un efecto notable en nuestra atmósfera, lo que demuestra cuán influyentes eran los humanos incluso en esta época temprana”.