La maravilla está en todas partes: el Kraken 'real', cementerios de mascotas y más en la Web

La maravilla está en todas partes. Es por eso, cualquier otra semana, Atlas oscuro te arrastra a algunas de las madrigueras que encontramos mientras buscamos nuestras historias inusuales. Destacamos hallazgos sorprendentes, excelentes escritos e historias inspiradoras de algunas de nuestras publicaciones favoritas.

por Evert Lindquist, la misma revista



A unas 700 millas de la costa de Argentina, cerca de la Antártida, a casi 600 pies bajo la superficie, los investigadores han capturado lo que podría ser el primer registro de un calamar colosal, a menudo comparado con el mítico kraken, viviendo libremente en su hábitat natural. Se está realizando un estudio de las imágenes de vídeo granuladas y los investigadores están planeando otro viaje para cazar a las criaturas. “Encontrar el calamar colosal será como aterrizar en Marte”, dice uno.

por Carolyn Y. Johnson, El Correo de Washington



Una isla en erosión en la Bahía Este de Maryland podría alterar la prehistoria estadounidense. Los científicos que estudian el sitio han encontrado 286 artefactos en el extremo suroeste de la isla Parsons, uno de los cuales, según dicen, data de hace más de 22.000 años, mucho antes de la llegada actual de los humanos, cuando gran parte del continente estaba cubierto de hielo.

por Tulsi Rauniyar, bbc



A principios de la década de 1990, la aldea de Samdzong en las montañas de Nepal comenzó a sufrir una sequía prolongada; En 2006, las condiciones cada vez más duras convencieron a todos los aldeanos de que era hora de abandonar sus hogares. Se necesitaron años para construir un nuevo asentamiento llamado Namashung (“prado verde”) a 10 millas de distancia y la región sigue siendo la zona cero de los impactos del cambio climático.

Por Jason Leopoldo, Bloomberg



En 2005, un ex investigador de los Archivos Nacionales llamado Howard Harner se declaró culpable de robar de los archivos más de 100 documentos de la época de la Guerra Civil. El Equipo de Recuperación de Archivos, creado en respuesta a este robo, ha pasado casi dos décadas buscando estas piezas perdidas de la historia de Estados Unidos.

por Sonja Anderson, Revista Smithsonian



Los arqueólogos que estudian un antiguo cementerio de mascotas en el sur de Egipto han desenterrado más de 200 queridos gatos, perros y monos; cerámica; monedas romanas; y ahora, cartas escritas a mano en papiro por centuriones romanos hace 1.900 años.

por Keumars Afifi-Sabet, Live Science

Los empleados de una empresa de limpieza de viviendas no tenían idea de lo que habían encontrado cuando descubrieron dos microcomputadoras Q1, construidas en 1972 y consideradas las primeras PC del mundo, en una casa del Reino Unido. “No habría PC, ni Mac, ni teléfonos Apple o Android sin la Q1 Corporation”, explica Paul Neve, profesor de informática en la Universidad de Kingston.

por Sian Caín, guardián



Con solo una copia física jamás realizada, Once Upon a Time in Shaolin de Wu-Tang Clan es considerado “el álbum más raro del mundo”. Se vendió por primera vez por 2 millones de dólares y nunca se había escuchado públicamente hasta ahora. Del 15 al 24 de junio, se reproducirán segmentos de 30 minutos del álbum como parte de una exhibición en el Museo de Arte Nuevo y Antiguo de Australia.

por Alan Yu, POR QUÉ



El Museo Mütter, el famoso escaparate de anatomía de Filadelfia, se convirtió en un punto álgido en el debate sobre la ética de la exhibición de restos humanos. Ahora, después de meses de comentarios del público, el museo ha abierto una nueva exposición para poner la colección del museo en un contexto moderno.