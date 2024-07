La icónica Marcha de los Patos del Hotel Peabody no se llevaría a cabo sin su maestro de patos

Son casi las 11 am Son las 12:00 horas del mediodía en el hotel Peabody de Memphis, Tennessee, y una multitud se ha reunido en el elegante vestíbulo revestido de paneles de roble. De repente, el sonido de una banda de música resuena en los altavoces del hotel y todas las miradas se dirigen hacia el ascensor principal. Cuando se abren las relucientes puertas de bronce, sale un hombre con un espléndido uniforme rojo y dorado, seguido de cinco patos que caminan como patos. El elegante hombre agita su bastón con cabeza de pato y las aves se ponen en fila, pavoneándose como supermodelos, hacia la fuente central del vestíbulo, donde se zambullen para darse un baño.

Las celebridades emplumadas son los Peabody Marching Ducks, invitados VIP del hotel de lujo donde Elvis era demasiado tímido para bailar en su fiesta de graduación y donde la peculiaridad es tan importante como la calidad. Desde 2019, el actor e historiador Kenon Walker ha sido el cuidador de los patos y tiene uno de los trabajos más singulares del mundo: el Peabody Duckmaster™. Walker (conocido como @duckmasterkenon por sus 30.600 seguidores en TikTok) guía a sus pupilos todos los días hacia y desde la fuente del vestíbulo, un ritual que comenzó en el Peabody en 1933.

Atlas oscuro Hablamos con el maestro de patos Walker para preguntarle cómo llegó a desempeñar ese papel extraordinario que, según él, es su destino. También nos cuenta cómo los patos se convirtieron en una atracción en el histórico hotel y cómo el whisky de Tennessee influyó en ello.

¿Cómo llegaste a ser el maestro de patos de Peabody?

No era mi plan. Duckmaster no estaba en la lista de cosas que pensé que llegaría a ser cuando fuera mayor. Soy actor e historiador y estaba trabajando en el Peabody como conserje cuando su duckmaster, Doug Weatherford, que estaba a punto de jubilarse, se dio cuenta de lo bien que interactuaba con la gente.

Me dijo que tenía lo necesario para ser un maestro de patos y me pidió que lo intentara. Al principio, le dije que no, pero Doug insistió. Cuando me lo pidió por séptima vez, pensé: “Vaya, eres inflexible”. Oré al respecto esa noche y me desperté a la mañana siguiente con una sensación de paz total al respecto. Como artista, orador público y padre, había un cierto nivel de entusiasmo al respecto.

Los patos Peabody se preparan para chapotear en la fuente del vestíbulo del hotel. Roger Schultz/CC BY 2.0

¿Cómo empezó la marcha de los patos de Peabody?

La tradición comenzó en la década de 1930. Frank Schutt, el gerente del Peabody en aquel entonces, y su amigo regresaron de un viaje de caza. Después de beber demasiado whisky Jack Daniel's Tennessee, dejaron que sus señuelos de patos vivos nadaran en la fuente del Peabody.

La reacción de los pájaros fue nada menos que entusiasta, y desde entonces siempre ha habido cinco patos silvestres norteamericanos nadando en la fuente.

¿Son siempre los mismos patos?

Siempre patos norteamericanos, cuatro hembras y un macho. Los rotamos cada tres meses para que no se acostumbren demasiado a un estilo de vida lujoso. Luego se retiran a una granja de Tennessee.

La mayor parte de mi trabajo es no encariñarme con ellos. No les ponemos nombre a los patos. No los tratamos como mascotas, sino como los animales salvajes que son.

¿Cómo surgió el papel de maestro de patos?

Los patos fueron un elemento fijo en la fuente durante casi una década, cuando contrataron al ex entrenador de animales de circo Edward Pembroke en 1940 como botones, quien también ayudó a llevar los patos a la fuente. Pembroke concibió la ahora famosa “Marcha de los patos” y siguió siendo el maestro de los patos durante 50 años.

El vestíbulo del hotel Peabody acoge desde 1933 la llamada “marcha de los patos”. El Peabody, Memphis

¿Cuáles son algunos de los momentos más divertidos que has tenido en el trabajo?

Con los patos nuevos, nunca se sabe qué esperar. Los hemos llevado al baño, a la cocina, a las tiendas de regalos, incluso al bar. De vez en cuando, se quedan “gorjeando”. [Walker’s child-friendly word for when the ducks get frisky and attempt to, or do, actually mate] y los niños preguntan por qué el macho está “saltando” sobre la hembra.

“Sólo están jugando” o “sólo le está rascando la parte de la espalda que ella no puede alcanzar” son mis respuestas habituales. He tenido conversaciones con los patos sobre reservar ciertas actividades para después del espectáculo de las 5 en punto, pero al fin y al cabo son animales salvajes.

¿Es cierto que los patos viven en un palacio en la azotea?

Sí, con diversas funciones de enriquecimiento. Una réplica de la caja nido del hotel, áreas verdes y una fuente les permiten hacer lo que hacen naturalmente los patos salvajes. Les encanta nadar a todas horas. La fuente les permite sumergir la cabeza bajo el agua para limpiar sus fosas nasales.

Buscan comida e insectos en la hierba y, como los patos prefieren lugares pequeños y privados para dormir, la caja es su lugar feliz.

Los cinco patos silvestres de Peabody viven en un palacio en la azotea, equipado con una caja nido en miniatura con la forma de un hotel de cuatro estrellas. El Peabody, Memphis

Describe un día típico en la vida del capataz de patos de Peabody.

Empezamos con un despertador y un desayuno en la cama para los patos, después de todo, esto es un hotel. Después limpio el palacio; a las 10:30 am, extiendo la alfombra roja, saludo a la multitud y luego busco a los patos para la marcha. A las 11:20 am, les sirvo el desayuno en bandeja de plata y a las 11:30 am comienza mi recorrido por la historia del hotel.

A las 12:45 es la hora de almuerzo del maestro de patos, luego se hace una limpieza profunda del palacio. A las 4:30 p. m. vuelvo a extender la alfombra para la marcha de regreso a la azotea.

A las 5 pm puse los patos a dormir.

¿Cómo se entrena a un pato para viajar en un ascensor?

Caminamos de un lado a otro por la azotea hasta que confían en mí. Entonces les pido, educadamente, por supuesto, que suban al ascensor. Todo es cuestión de repetición. Palacio de los patos, ascensor; palacio de los patos, ascensor. Después de un rato, me están guiando.

Después de hacer esto con éxito varias veces, descendemos en bicicleta. No hay entrenamiento para el momento de la alfombra roja, pero con la gente haciendo fila a ambos lados de la fuente, los patos pronto encuentran su camino.

Uno de los patos mimados del Peabody desciende las escaleras alfombradas de rojo desde la fuente del vestíbulo. Ed Schipul Houston/CC BY-SA 2.0

¿Cuál es la reacción más memorable que tuvo un visitante ante los patos?

Había un hombre que organizó la marcha de los patos conmigo en nombre de su difunta esposa. Les encantaba ver juntos los videos de la marcha de los patos en TikTok y ella soñaba con verlos en persona, pero murió antes de poder hacerlo. Él vino con el traje con el que se casó; tenía a su hijo con él sosteniendo su foto. Cuando me enteré de su historia, me emocioné mucho y cuando lo presenté, me emocioné. Les conté a los espectadores su hermosa historia y no hubo un solo ojo seco en todo el vestíbulo.

Hicimos marchar a los patos y luego subimos en el ascensor mientras se ponía el sol. Puse a los patos en su palacio y miré la puesta de sol con el hombre y su hijo. Cuando se puso, dijo: “Cariño, lo logramos”.