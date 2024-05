Jardín de esculturas Mignery – Bartlett, Nebraska

“El arte no se elige, el arte te elige a ti”, dijo el artista Herb Mignery. Historias de Nebraska en 2020. “Puedes intentar redirigirlo… pero es algo que hay que hacer. Es sólo una picazón que hay que rascarse”. Al crecer en el pequeño pueblo de Barlett, Nebraska, la conexión de Mignery era con la tierra y quienes la trabajaban. Sus esculturas de bronce, fluidas y llenas de movimiento, reflejan su educación ganadera y la tradición del oeste americano temprano.

Aunque la vida lo llevó por todo el mundo, su amor por su ciudad natal y lo que representaba nunca lo abandonó. En 2002 donó su pieza. Cuero silencioso, que presenta un caballo y un jinete de tamaño natural, hasta el juzgado del condado de Wheeler. El regalo comenzó con una llamada telefónica al viejo amigo de Mignery, Bob Nichols, quien ahora se desempeña como cuidador del jardín. “Un día, Herb me llamó y me dijo que viniera a Loveland. [Colorado], Quiero darte un bronce “. Nichols pensó que el césped del juzgado era el lugar perfecto para exponer la obra. “Herb vio lo que hicimos con él”, dijo Nichols a la radio KOLN. “Y dijo que necesitas un poco más. Por eso, hemos recibido bronces de él todos los años desde 2002”.

Veinte años después, la colección, conocida como Jardín de Esculturas Mignery, tiene más de 50 piezas, lo que es mucho para una ciudad de alrededor de 100 habitantes. Tiene la mayor cantidad de esculturas de bronce, per cápita, de cualquier lugar del mundo. Aunque la mayoría de las piezas fueron donadas por Mignery, varias provinieron de coleccionistas que vieron el proyecto y quisieron contribuir.

Las obras incluyen La cartauna pieza que muestra a un vaquero en reposo leyendo una carta, y El alcalde de la calle Segunda., un fumador de cigarros que, según Mignery, se inspiró en “un entrometido que conoció en Nebraska y que pontificaba desde un banco en la calle”. Algunas son de tamaño natural, pero la mayoría son mucho más pequeñas y descansan sobre pesados ​​pedestales que salpican los terrenos del tribunal. En total, hay bronces por valor de aproximadamente 700.000 dólares en el jardín.

Su dilatada trayectoria como artista centrado en el oeste americano le ha valido un lugar en el Salón de la fama del artista vaquero en 1985, honor que compartió con su esposa Sherry. “Mi esposa hace de todo menos esculpir”, dijo a una multitud en una ceremonia en 2019 en la que se dedicaron seis nuevas esculturas para el jardín.

Aunque fue criado por generaciones de ganaderos, Mignery sabía que su vida tomaría un camino diferente. “Me encanta la vida en el rancho, atar novillos, atar ganado y montar a caballo”, dijo. Historias de Nebraska. “Me encantó esa parte, pero era la soledad, no lo sé, simplemente no era mi vida y sabía que no lo era”. Pero con su arte, pudo capturar un elemento de esa vida, un momento en el tiempo para las personas con las que creció y una carta de amor al pasado de su región. “Mi legado”, continuó. “Probablemente será un jardín de esculturas en un pequeño pueblo en el centro de Nebraska y estoy más que satisfecho con eso”.