Lomphonten un jóven Tailandés pone cámara en su dormitorio y descubre la intención de su felino era ahogarlo mientras dormía, una vez dormido las cámaras muestran como entra en acción en forma sigilosa su gato para lograr su cometido.

Hace algunos meses comenzó a tener problemas al dormir, se despertaba con cierto dolor de pecho, al revisar los videos para saber cómo eran sus hábitos nocturnos se llevó una gran sorpresa al descubrir a su gato “asfixiándolo”.

Noche a noche, Achi trepaba sobre el pecho de Lomphonten para confirmar con una pata que éste dormía.

“Cuando me senté y vi las grabaciones no podía creerlo, me reí mucho, en realidad es muy gracioso. Ahora lo quiero aún más por que él me ama así” declaró el joven que adoptó a su amoroso gato hace poco más de un año y con quien tiene un vínculo muy cercano.

Pese a ello, Lomphonten afirmó que no intentará corregir la conducta su gato ya que sabe que él sólo busca estar lo más cerca posible y eso es un reflejo de sus sentimientos.