Se produjo la fusión en la red Ethereum MERGE, probablemente la noticia criptográfica más importante desde el colapso de Three Arrows Capital en junio.

Esta nota intenta dar una visión general de las tres cosas más importantes que cambiará la fusión, y la única cosa importante que no cambiará.

Las Comisiones NO bajarán.

La fusión NO logrará es reducir las tarifas de transacción en Ethereum.

Sin duda, es lo que muchos usuarios habrían deseado, y los cambios de infraestructura realizados en la Fusión podrían eventualmente habilitar tarifas más bajas. Pero no sucederá de inmediato.

Eso significa, sobre todo, que todavía habrá un lugar de interés en el mundo de las criptomonedas para las cadenas de bloques de capa 1 alternativas como Solana y Near, así como para las de capa 2 como Optimism y Polygon, que ahorran las tarifas de los usuarios al “acumular” lotes de transacciones para publicar en Ethereum.

Irónicamente, las tarifas de Ethereum en realidad han aumentado alrededor de un 25%.

Beneficios ecológicos eliminando la minería.

El cambio de Proof of Work (Pow) comunmente llamado minería, el cual se necesitaba gran volúmen de procesamiento informático y poder de cómputos para validación de las transacciones produciendo un consumo de energía muy importante, ahora yendo a Proof of Stake (Pos) o “prueba de participación” el cual la validación la da el nodo de mayor participación, ya no se requerirá del consumo de energía como necesitaba el sistema Pow, siendo no solo más económico al evitar el costo energético, ya que las expectativas es que se reducirán al menos en un 99% el consumo energético siendo esto más que amigable con el ecosistema.

Por otro lado, el Merge podría ayudar a una mayor descentralización en Ethereum, mediante la “democratización” al acceso a ser validador de la red. Si bien los 32 ETH necesarios para correr un nodo validador son bastante dinero, el sistema PoS lo único que pide es tener ETH; mientras el PoW además requiere contar con hardware específico.

No solo el Cambio de Merge (Fusión) abrá otros que vendrán acompañados

The Merge es específicamente la fusión de la Mainnet actual y la Beacon Chain en una sola, con el consiguiente paso de PoW a PoS.

The Surge incorporará el “sharding”, una implementación para el escalado de la red que hará más convenientes las blockchains de capa 2, reducirá el costo de los rollups o bundles, y hará más sencillo correr nodos; todo esto ayudando a la velocidad y el alcance de la red.

The Verge sumará mejoras técnicas como los clientes sin estado y la prueba matemática por árboles de Verkle; implementaciones que harán innecesario guardar tanta información sobre las operaciones de validadores, alivianando la red y sus registros.

‍The Purge consistirá en una limpieza de información vieja, para agilizar el almacenamiento y el tráfico de la red.

The Splurge será una serie de pequeñas actualizaciones y afinaciones a todo el proceso para ayudar a optimizar las operaciones de red.

Todos estos ya están en marcha, algunos en fase de desarrollo y otros en plena implementación, en paralelo al Merge.

¿Los procesos alrededor del Merge suenan como un trabalenguas? Tal vez, pero no hay nada de qué preocuparse: los ETH seguirán en las wallets de sus holders, como siempre. Solo que ahora será más rápido y eficiente adquirirlos y transferirlos.

Lo que sí puede ocurrir es que la red ERC-20 de Ethereum sufra algunas inestabilidades durante la implementación del Merge, por lo que desde unas horas antes de que este suceda, las operaciones de envío y recepción desde Ripio van a estar pausadas momentáneamente para evitar que los usuarios sufran inconvenientes.