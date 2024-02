Estudiantes de Filosofía y Letras realizaron un cacerolazo por presupuesto universitario

Cacerolazo por la educación en Acoyte y Rivadavia VER VIDEO

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un “cacerolazo” en el barrio porteño de Caballito, para reclamar por “presupuesto universitario, boleto educativo y salario digno para docentes y no docentes”.

La actividad comenzó a las 20 en el cruce de las avenidas Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, con el apoyo de otras agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes como Ademys y AGD-UBA Filo, sectores de la cultura y asambleas barriales, informó el Centro de Estudiantes en un comunicado.

Foto: Alfredo Luna.

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) Patricio del Corro dijo en su cuenta de X: “Muy buen cacerolazo educativo en Acoyte y Rivadavia. Estudiantes, docentes y asambleas de la zona reclamando por el recorte a las universidades y exigiendo boleto educativo contra los tarifazos”.

Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Federico Winokur destacó que “es la primera acción del movimiento estudiantil contra el gobierno de (el presidente Javier) Milei. Es impresionante la fuerza de la juventud. Un montón de centros de estudiantes, asambleas barriales y sindicatos docentes que se están congregando hoy porque Milei quiere cerrar la universidad”.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

“El plan de Milei no permite que la universidad siga abierta, que la universidad pague las facturas de la luz, no permite pagar los salarios de los docentes y no docentes”, denunció Winokur.

Y agregó: “Ni loco Milei, ¡No va a pasar este plan!. Estamos movilizados, vamos a construir un estudiantazo para enfrentar todo el plan contra la educación publica”.

Violeta Alonso, dirigente de la agrupación estudiantil ¡Ya Basta! y secretaria de Lucha por el Presupuesto de la facultad, consideró que “la cursada está en peligro: el presupuesto asignado hasta ahora por el gobierno nacional a la UBA solo alcanza para mantenerla abierta hasta abril y una situación similar afecta a las demás universidades del país”.

La dirigente estudiantil y organizadora del cacerolazo sostuvo que “los tarifazos brutales en el transporte y el ajuste en general harán más difícil para muchos estudiantes, especialmente para aquellos de familias trabajadoras, sostener los estudios universitarios”.

Foto: Alfredo Luna.

Foto: Alfredo Luna.

“Al mismo tiempo, docentes y no docentes se encuentran sufriendo el plan de ajuste de Javier Milei con salarios de miseria y sin certezas sobre las paritarias de los próximos meses”, agregó.

Por su parte, la dirigente del MAS, Manuela Castañeira, apuntó contra “la política de déficit cero del gobierno de Milei” que “se lleva adelante con profundos recortes a áreas sensibles y estratégicas del país, como por ejemplo la educación pública”.

“Su plan fiscalista, cuyo principal objetivo es pagarle al FMI, implica el ahogo presupuestario de universidades, la eliminación de la paritaria nacional docente y el recorte del FONID, que compromete, por lo menos, a 10% del salario docente, entre otras medidas”, afirmó.