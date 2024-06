Esto es lo que realmente piensan los músicos sobre la tokenización de contenido en Web3

El espacio Web3 ha sido un nueva frontera para artistas y creadores para reinventar cómo ofrecen contenido a su comunidad y base de fans. Desde tokenizar obras de arte para obtener exclusividad hasta usar esa misma tecnología para recompensar a los fanáticos tradicionales por su lealtad.

Si bien la colmena de las redes sociales criptográficas siempre está zumbando sobre la próxima caída más importante, a veces puede parecer una cámara de eco de entusiastas de la industria que promocionan proyectos.

Entonces, ¿qué sucede cuando artistas no nativos del espacio intervienen y utilizan herramientas Web3 como tokens no fungibles (NFT) y El metaverso interactuar con sus fans no nativos de Web3?

Exclusividad de tokenización

Cointelegraph escuchó a varios artistas que participan en iniciativas relacionadas lideradas por Gala Music, una plataforma descentralizada de transmisión de música impulsada por su propia cadena de bloques de capa 1, para cambiar la forma en que los fanáticos interactúan con los artistas que aman.

A principios de junio, Gala Music anunció una importante asociación con el cantante y rapero estadounidense Anderson .Paak, junto con el reconocido productor Knxwledge.

Los dos utilizaron la plataforma para ofrecer a los fans acceso durante ocho semanas, a través de Gala, a música remezclada exclusiva, junto con tokens de Gala Music y oportunidades de ganar recuerdos firmados. La plataforma ha realizado asociaciones similares con artistas importantes, incluido Snoop Dogg, un gran defensor del espacio Web3.

Este tipo de esquema de exclusividad se ha visto antes con bandas como Megadeth crea mundos enteros en línea utilizando herramientas Web3 para interactuar con su comunidad. El año pasado, Cointelegraph habló con la comunidad Megadeth, quienes compararon a la comunidad Web3 con un “mosh pit virtual” en todos los sentidos.

Pero, ¿qué piensan los propios artistas acerca de llevar su contenido a la próxima iteración de interacciones digitales?

Los artistas coinciden

Jay Evan Jackson, también conocido como Laganja Estranja, el coreógrafo y drag queen famoso por su aparición en RuPaul's Drag Race, es uno de los últimos artistas importantes en lanzar nueva música con Gala.

Dijeron que un colaborador de mucho tiempo los había presentado al espacio y promocionado un “inmenso éxito” con las NFT. Estranja comentó a Cointelegraph:

“Esta es la primera vez que exploro el espacio web3 y debo decir que estoy muy ansioso por aprender más… ¡mis #BUDS han estado pidiendo estos momentos íntimos durante mucho tiempo!”

La cantante de R&B y soul Macy Gray comentó que esta es una nueva forma “emocionante” para que los músicos lancen nueva música, especialmente desde la llegada de la música en streaming convencional, que ha hecho que dichos lanzamientos sean “drásticamente menos lucrativos”.

Dijo que le “encanta” que los fans también puedan beneficiarse de las canciones que disfrutan y de los artistas que siguen. Snoop Dogg se hizo eco de este sentimiento y dijo que la comunidad no sólo disfruta, sino que los artistas reciben “comentarios directos” de su comunidad sobre el trabajo que están realizando.

Money-B, un rapero legendario del grupo de funk y rap Digital Underground, dijo que estos nuevos medios de publicar contenido brindan una forma directa de interactuar con sus “fanáticos, jugadores y Web3 por igual, comunidades a las que pertenezco profundamente”, y agregó:

“Se alinea perfectamente con mi espíritu como uno de los primeros en adoptar nuevas tecnologías”.

Y no sorprende que muchos artistas estén encontrando nuevo entusiasmo y entusiasmo en las ofertas innovadoras que ofrecen las herramientas Web3.

en un entrevista el verano pasado, Harvey Mason Jr.el CEO de la Academia de Grabación, le dijo a Cointeelgraph que la música siempre ha estado a la vanguardia en la adopción de la nueva tecnología de la época para crear:

“Los avances tecnológicos han hecho que la gente cree música de manera diferente y que los consumidores puedan tener más material del que sacar provecho. Este es otro avance en una larga lista de cosas que han cambiado y afectado nuestra industria para los creadores desde el principio, cuando alguien tuvo la primera ventaja tecnológica de construir un tambor sobre un tronco con piel”.

